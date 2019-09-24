Уличная мода на осень 2019: какие пальто модные этой осенью – тренды и фото

Пальто – обязательная и непременная часть осеннего гардероба. Уличная мода 2019-2020 немыслима без этой верхней одежды.

Женское пальто или мужское, но мода на осень 2019 диктует несколько правил, которым должны подчиняться обладатели и первых, и вторых.

Первое, что велит мода осени 2019: пальто должно быть двубортным.

Силуэт может быть любым (и это отличная новость для полных модниц), но вот длина – в идеале макси. Позволенный модницам минимум – до щиколотки.

Читайте такжеМода этой осенью: к чему готовиться модницам – от обуви до пальтоМодный принт – а что душе угодно: от "гусиных лапок" и клетки до однотонных. Подойдет и беж, и светлые, и темные тона. Главное – чтобы пальто дополняло общий лук, делая образ живым и насыщенным, а заодно задавая настроение всему наряду.

Кожаное пальто женское также возвращается в моду. Тут модные цвета – приглушенные темные оттенки синего и бежевого.

А девочкам-кошечкам и лапочкам отлично подойдут пушистые плюшевые варианты – и чем объемнее, тем лучше (вплоть до образа такого себе "колобка").

В новом сезоне остается в моде и пальто женское, прозванное "одеялом". Причем к нему применимы все предыдущие требования-тренды: макси-длина, объемное, чаще всего однотонное… Отличительная черта – цвет: тут в моде металлические оттенки – от серого серебра до сладкого розового.

И самый шик сезоны моды осени 2019 – зимы 2020 – это кейпы с прорезями вместо рукавов. Такими кейпами дополняют даже модные свадебные платья осени 2019.

Что касается модной обуви под пальто, то ранее Главред писал о том, что в моду вернулся квадратный носок из 60-х и 90-х. В сезоне осень-зима 2019-2020 главным трендом женской обуви стал квадратный носок.

Также в моду вернулась туфли в стиле Мэри Джейн с ремешком. Стиль Мэри Джейн – главный тренд сезона 2019-2020.