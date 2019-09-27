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Модный макияж осень 2019: лучшие идеи, тренды, примеры на фото

27 сентября 2019, 05:52

Главред подобрал самые трендовые идеи и самый модный макияж осень 2019.

  • Двойные стрелки - в тренде осеннего макияжа instagram.com
  • Визажисты советуют не бояться экспериментировать с цветом стрелки instagram.com
  • Можно и вовсе стрелки нарисовать на середине верхнего века instagram.com
  • Необычные стрелки привлекут внимание instagram.com
  • Макияж 2019: тренды осени instagram.com
  • В моде - графичные цветные стрелки instagram.com
  • Без цветных стрелок в осеннем макияже не обойтись instagram.com
  • Красная помада - залог успеха любого образа instagram.com
  • No makeup образ - лучший для повседневного макияжа instagram.com
  • Для повседневного образа визажисты советуют "макияж без макияжа" instagram.com
  • Макияж без макияжа остается в тренде и осенью instagram.com
  • В осеннем макияже стоит использовать глиттер instagram.com
  • Темные приглушенные тона - в тренде макияжа осени 2019 instagram.com
  • Яркие тени - в тренде осеннего макияжа instagram.com
  • Модный макияж осень 2019 instagram.com
  • Самый модный макияж осень 2019 instagram.com
  • Яркие тени - в тренде осеннего макияжа instagram.com
  • Макияж без бровей подойдет смелым девушкам instagram.com
  • Если у вас светлые брови - не беда, не стоит их и вовсе красить instagram.com
  • Образ без бровей - модный в осеннем макияже 2019 instagram.com
  • В тренде макияжа осенью - подчеркнутые губы и дымчатая стрелка instagram.com
  • Красная помада - залог успеха любого образа instagram.com
  • В тренде - глубокий коричневый цвет помад instagram.com
  • Освежить образ можно с помощью блеска для губ instagram.com
  • Кукольные губы точно привлекут внимание instagram.com
  • Кукольные губы выглядят зацелованными instagram.com
  • Смелые девушки могут выбрать цвета поярче instagram.com
  • В макияже можно использовать блестки и глиттер instagram.com
  • Яркие тени - в тренде осеннего макияжа instagram.com
  • Визажисты советуют не бояться делать макияж с яркими цветами instagram.com
  • Можно нанести глиттер даже на ресницы instagram.com
  • В тренде осеннего макияжа - классические стрелки с коричневыми тенями instagram.com
  • Самый модный макияж осень 2019 instagram.com

Макияж осень 2019 отличается от весеннего и летнего более глубокими тонами и другими правилами нанесения, ведь именно в осенне-зимний период стоит особенно уделять внимание коже лица.

Осенний макияж 2019 предполагает эксперименты с цветом, блестками, геометрические линии и необычный окрас ресниц.

Главред собрал самые лучшие идеи, которые помогут воплотить модный макияж осень 2019 в жизнь.

Тренды осень 2019 макияж:

1. Красивый макияж: креативные стрелки

Мода макияж осень 2019 диктует новые правила: теперь обычные стрелки черным лайнером – чересчур скучно. Визажисты советуют делать двойные стрелки: например, сочетать черный и желтый цвет.

Кроме того, нынче красивый макияж глаз – это акцент ярким цветом на ресницах и однотонная стрелка, к примеру, синего или ярко-оранжевого цвета.

Можно поэкспериментировать и с формой стрелки, создав ее кончик "пустым", непрокрашенным, и сделать акцент на внутреннем уголке глаз, нарисовав подводкой черную точку. Тут можно без стеснения выбирать любой цвет, который подойдет под образ.

2. Модный макияж осень 2019: яркие тени

Визажисты советуют этой осенью не стесняться делать даже повседневный макияж ярким. Осенний макияж 2019 – это царство синих, фиолетовых, желтых, красных, и темно-коричневых глубоких теней.

3. Тренды осень 2019 макияж: больше глиттера и блесток

Вечерний макияж на осень легко создать с помощью блесток или глиттера. Мерцающие частички придадут образу уникальности, их можно наносить как полностью на все веко, делать с их помощью стрелки, так и использовать даже на ресницах.

4. Дневной макияж: No makeup образ

Образ no makeup – макияж без макияжа остается в тренде и осенью. Макияж очень прост: нанести легкий тональный крем, консилером "подсветить" уголки глаз, закрасить свои дизайнерские мешки под глазами, и сделать акцент на носу. Макияж глаз еще проще: светлыми тенями нужнопрорисовать все веко, тщательно прокрасить реснички, не оставляя комочков, слегка подкрасить брови и нанести тинт либо блеск для губ – вуаля, макияж без макияжа готов.

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5. Макияж осень 2019: нет бровей – нет проблем

Визажисты модных шоу Prada, Valentino и Emporio Armani советуют разнообразить вечерний макияж и "убрать" брови – их можно высветлить, и сменить акцент в образе на губы и глаза.

На такой тренд решится не каждая, но можно на макияж осень 2019 фото посмотреть, как это выглядит на других.

6. Красивый осенний макияж: губы

В осеннем макияже - как дневном, так и вечернем, популярны яркие красные оттенки. Визажисты советуют не бояться делать акцент только на губах, нарисовав на глазах легкие дымчатые стрелки, или вовсе накрасить только ресницы.

Кроме того, в тренде осенью помады и блески коричневого цвета: от самого светлого до глубокого темного.

Также осенью популярен и нежный макияж с нечетким контуром губ – благодаря такой технике губы кажутся зацелованными и сочными, что немедленно обратит на них внимание.

Ранее Главред разузнал, как не совершить пять главных ошибок в макияже глаз.

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