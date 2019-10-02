Макияж для карих глаз: секреты, актуальные советы и фото-идеи

Макияж для карих глаз 2019 / instagram.com

Макияж для карих глаз может как подчеркнуть их глубину и темноту, так и "смазать" их естественную красоту. Карие глаза сами по себе ярко выделяются на лице, и главная задача красоток с темными глазами – не переборщить с косметикой, и подобрать правильные цвета для макияжа.

Визажисты утверждают: карие глаза — это отличный "исходник" для творчества и повод примерить самые смелые тренды.

Главред собрал самые лучшие идеи и советы, которые помогут воплотить макияж для карих глаз 2019 в жизнь.

Главные секреты и лайфхаки макияжа для карих глаз

Яркие идеи на фото для макияжа темных глаз

Макияж для карих глаз с нарощенными ресницами

Как делать макияж для карих глаз пошагово на каждый день

Макияж для карих глаз с нависшим веком

Макияж для блондинок с карими глазами

Макияж для брюнеток с карими глазами

Макияж для карих глаз и русых волос

Макияж для карих глаз и рыжих волос

1. Цвет теней

Визажисты советуют: чтобы вышел красивый макияж глаз, чтобы подчеркнуть красоту темного цвета, на контрасте нужна синяя и зеленая холодная гамма. Можно использовать темные джинсовые, малахитовые цвета или оттенок бутылочного стекла.

Бронзовые, медные, золотистые или даже розовые с шиммером – самый простой вариант сделать вечерний макияж для карих глаз: такие тени в прямом смысле заставляют их сиять.

2. Классические стрелки

Особенно красиво на кареглазых девушках смотрятся классические стрелки, которые можно нарисовать как с помощью подводки, так и карандаша.

Визажисты призывают не стесняться кареглазых красоток экспериментировать с цветом. Стрелки – достаточно классический вариант макияжа, но если в него добавить яркий цвет, то глаза будут выглядеть выразительнее.

3. Яркость взгляда

Чтобы усилить глубину и цвет карих глаз, эксперты советуют использовать темно-коричневый карандаш для прокрашивания межресничного пространства. Мейк можно дополнить просто тушью – и вуаля, повседневный макияж готов.

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4. Дневной макияж: no makeup look

На девушках с темными глазами особенно выигрышно смотрится образ no makeup – так называемый макияж без макияжа. По сути, это нюдовый макияж, состоящий лишь из игры света и тени, который помогает придать образу свежести и юности.

В этом образе главный акцент - глаза, вот где кареглазым девушкам точно повезло. Такой нежный макияж глаз можно сделать лишь при помощи светлых теней, карандаша для межресничного пространства и туши. Если хочется "изюминки", - можно добавить тонкую стрелку.

5. Цветная тушь

Визажисты советуют девушкам с карими глазами выбирать не только черную тушь – например, ярко-синяя или фиолетовая прекрасно подчеркнут глубину темных глыз.

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Первое, что стоит сделать обладательницам нарощенных ресниц, вне зависимости от цвета глаз, - расчесать реснички. Причем, сделать это нужно специальной щеточкой, а не щеткой от туши.

Перед тем, как делать макияж, нужно определиться с цветовой палитрой, так как темный цвет в паре с нарощенными ресницами – уже сами по себе акцент на лице.

Для макияжа глаз с нарощенными ресницами подойдут шоколадные тени, черного, орехового, бежевого или янтарного цвета. Если хочется мейку добавить цвета, то стоит выбрать синие или фиолетовые оттенки теней.

Легкий макияж на каждый день поможет освежить взгляд и придать ему яркости.

Первым делом, нужно придать форму и подкрасить брови.

Затем светлый цвет теней нанести полностью на все подвижное веко и растушевать.

В складке века визажисты советуют растушевать светло-коричневые тени для "дымчатого эффекта". Также такой цвет стоит нанести и на нижние ресницы.

Внешние уголки глаз можно затемнить оттенком поглубже, а во внутреннем уголке глаз у переносицы "подсветить" глаз светлыми тенями с шиммером или хайлайтером.

Последний штрих – черной тушью подкрасить ресницы.

Для того, чтобы добиться выразительности взгляда обладательницам нависшего века, придется попотеть и пройти несколько шагов.

1. У девушек с нависшим веком есть одна общая проблема – тени упорно скатываются в складочке глаза, не желая и пары часов продержаться на веке. Визажисты советуют перед нанесением теней использовать праймер, тональную основу либо консилер для стойкости макияжа глаз.

2. Девушкам с нависшим веком стоит уделить внимание бровям – они должны быть слегка приподнятыми, чтобы визуально вытянуть глаз, и не слишком густо замазанными тенями чернильно-черного цвета.

3. Визажисты призывают девушек с нависшим веком участок над складочкой и ближе к брови прорабатывать темными тенями, а на подвижное веко наносить светлые тени или тени с шиммером, блестками или хайлайтер.

4. Чтобы визуально "растянуть" глаз, нужно на нижнем веке тщательно растушевывать тени темного оттенка – тогда создастся дымчатый эффект.

5. Красивые стрелки можно нарисовать и на нависшем веке, главное – не опускать кончики стрелок вниз, и не делать линию у ресниц слишком толстой.

Визажисты отмечают: карие глаза и светлые волосы – достаточно контрастная внешность, и редкое сочетание.

По словам экспертов, светловолосым красоткам с темными глазами стоит выбирать один акцент на лице: либо глаза, либо губы.

Что касается оттенков теней, то визажисты советуют выделять глаза либо коричневыми, серыми и черными цветами, либо же не бояться рисковать, и краситься бирюзовым, лавандовым, персиковым оттенками.

Тушь кареглазым блондинкам советуют выбирать черную, чтобы взгляд не "потерялся" на лице.

Блондинкам стоит делать акцент в макияже либо на глазах, либо на губах / instagram.com/annakulik_makeup

Кареглазые брюнетки обладают удивительной внешностью и им буквально "все к лицу", но особенное внимание при макияже глаз визажисты советуют обратить на золотой, сливовый, красный, и универсальные оттенки – темно-коричневый и черный. Однако, с красным стоить быть начеку – иначе он придаст взгляду нездорового вида.

Брюнетки с темными волосами могут себе позволить "одеть" макияж с двумя акцентами: яркими глазами и не менее насыщенным цветом губ.

Тушь можно подобрать любого цвета, тут ограничений нет – отлично подойдут как классические черная и коричневая, так зеленая и темно-синяя.

Брюнеткам идут черный и темно-синий цвета / instagram.com/annakulik_makeup

Практически всем красоткам с темными глазами и русыми волосами подойдет классический вариант макияжа smokey eyes.

Визажисты советуют: чтобы глаза не "потерялись" на лице, стоит выбирать коричневые, бронзовые, желто-зеленые оттенки, а экспериментировать можно с любым цветом – в этом плане девушкам с русыми волосами крайне повезло.

К слову, о такой важной детали, как брови, русоволосым девушкам с карими глазами не стоит забывать – благодаря их тщательному прокрашиванию в тон цвета волос, можно сделать акцент в макияже глаз.

У девушек с карими глазами и русыми волосами - универсальная внешность / instagram.com/annakulik_makeup

В макияже глаз рыжеволосых красоток необходимо, чтобы преобладали "теплые" цвета. Стоит выбирать оттенки от кремового до кофейного, бронзового и коричневого, песочного, а также такие цвета, как темно-зеленый с теплым болотным подтоном, бордовый, медный.

Рыжеволосые красотки с темными волосами могут смело использовать красную помаду, но не стоит допускать использования красных и розовых теней.

В макияже глаз должны преобладать "теплые" цвета / instagram.com/bellathorne

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