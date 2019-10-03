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Макияж в школу: главные советы, правила и лайфхаки

3 октября 2019, 04:55

Секреты незаметного, но подчеркивающего достоинства и скрывающего мелкие недостатки макияжа разузнал Главред.

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Девочки начинают эксперименты с внешностью в разном возрасте, и хотят выглядеть красиво, ухоженно и выразительно.

Каких ошибок не стоит совершать, и какие есть секреты незаметного, но подчеркивающего достоинства и скрывающего мелкие недостатки макияжа, разузнал Главред.

Макияж в школу для подростков: главные правила

Макияж в школу поэтапно: лайфхаки от визажистов

Корейский макияж в школу: секреты и лайфхаки

Макияж в школу для подростков: главные правила

1. Максимальная простота и естественность

Визажисты не советуют выбирать плотный тон, мазать горы консилера и сверху его фиксировать тонной пудры. Не стоит матировать лицо, будто это картон. Главное в макияже в школу – максимальная естественность и "свечение" свежего и молодого личика.

Нежного сияния можно добиться с помощью хайлайтера на скулах или сияющей пудры. Обязательно нужно добавить здорового румянца, но в этом деле главное - не переборщить.

2. Акцент на глаза

Главное "оружие" школьниц – тени коричневого, персикового и бежевого цвета, которыми можно выгодно подчеркнуть глаза и избежать придания возраста.

3. Уход за губами

Эксперты в макияже губ для школьниц советуют выбирать легкие текстуры – например, обычный бальзам, невесомый блеск или тинт. На осень и зиму стоит выбрать более плотные и жирные бальзамы – чтобы уберечь нежную кожу губ.

4. Брови

Визажисты делятся секретом: красивые брови – залог успеха макияжа глаз. Оформленных бровей и даже коричневой туши достаточно для легкого макияжа на каждый день.  

К тому же, подростковый макияж в школу не должен состоять из многих этапов и тонны косметики, это сэкономит и бюджет родителей, и время сборов в учебное заведение.

5. Проблемная кожа

Самое главное для школьниц – не декоративная косметика, а правильный уход за кожей лица. Главное правило для девушек с проблемной кожей – не пытаться самостоятельно избавиться от прыщей, а пойти к специалисту и назначить лечение.

Эксперты советуют подбирать уходовые продукты с салициловой кислотой, маслом чайного дерева, алое и пантенолом в составе.

Тогда и повседневный макияж в школу будет содержать минимум продуктов, и не нужно будет прятать высыпания на лице.

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Макияж в школу поэтапно: лайфхаки от визажистов

Макияж лица стоит всегда начинать с очищения кожи. Тоник или лосьон уберет все загрязнения с лица, а увлажняющий крем послужит базой под макияж.

1. Тональный/ВВ-крем

Это не обязательный шаг, если у девушек нет выраженных проблем, например, покраснений и синяков. Так как кожа молодая и свежая, можно выбрать легкий флюид или ВВ/СС-крем. Плотные тональные основы – табу в макияже в школу.

2. Консилер

Консилер – универсальное средство. Этот продукт можно использовать вместо тонального крема, чтобы освежить лицо и замаскировать небольшие покраснения. Консилер можно нанести под глазами и на область под крыльями носа и тщательно все растушевать.

3. Пудра

Ключевое в использовании пудры – не переборщить и не сделать лицо матовым и плоским. Нужно слегка пройтись кисточкой по лицу и убрать жирный блеск, если он есть.

Также стоит различать естественное свечение кожи и жирный блеск – если лоб, нос и щеки промокнуть салфеткой, и на ней останутся жирные пятна, то можно не стесняясь нанести пудру, а если нет – то мягко пройтись по лицу кисточкой, которую предварительно стряхнули о край упаковки пудры.

4. Румяна

Румяна придают свежесть лицу, и тут тоже главное правило – не переборщить. Самый простой способ нанесения - легкими похлопываниями по "яблочкам" щечек. Если все-таки с румянами перестарались, можно сверху нанести немного пудры и растушевать все до идеального состояния.

5. Хайлайтер

Хайлайтер – это тот продукт, который освежает лицо, придает ему сияющего и здорового вида. Его можно наносить с помощью кисти (в сухом виде) и пальцами (в кремовом виде) на скулы, кончик носа, область под бровями и внутренние уголки глаз.

6. Брови

Брови можно оформить с помощью прозрачного или цветного геля, помадки, теней для бровей или карандаша. Для начала стоит специальной щеточкой зачесать волоски вверх и придать им форму. Затем, выбранным продуктом заполнить пустые места или прокрасить волоски.  

7. Глаза

Для школьного макияжа обьемной туши для ресниц будет достаточно, но если есть желание сделать глаза ярче, то стоит воспользоваться тенями коричневых или бронзовых оттенков.

Школьницы помладше могут использовать тот же прозрачный гель для бровей.

8. Губы.

При макияже губ можно выбрать пару способов их оформления:

  • Глянцевые губы

Для этого метода нужно использовать яркую помаду ягодного или красного оттенков и прозрачный блеск для губ. Сначала нужно нанести совсем чуть-чуть яркой помады и хорошенько растушевать, чтобы остался легкий оттенок и уже поверх помады нанести блеск.

  • Матовые губы

Карандаш для губ или матовая нюдовая помада идеально подойдут для этого способа. Карандаш и помаду немного нанести на губы, и слегка растушевать.

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Корейский макияж в школу: секреты и лайфхаки

Главный принцип корейского макияжа – простота, естественность и практичность. Именно поэтому он является идеальным вариантом макияжа в школу.

Отличительная черта корейского макияжа – идеально ровный сияющий тон кожи. Причем, этот эффект достигается не только с помощью декоративной косметики, корейские девушки с юного возраста тщательно следят за здоровьем и красотой своей кожи.

Цветовая гамма макияжа глаз, как правило, богата розовым, персиковым, золотистым и бежевым оттенками.

Есть также два вида корейского макияжа глаз: дневной и вечерний. Днем девушки красят глаза только тенями и тушью, а вечером предпочитают рисовать аккуратные черные стрелки.

Брови в корейском макияже ухоженные, но не густо прокрашенные, как привыкли делать славянские девушки. Кореянки подчеркивают их бесцветным или цветным гелем в тон цвета своих волос.

Отличительная черта корейского макияжа – губы. При нанесении помады, обычно розового оттенка, нет четких контуров и создается эффект омбре.

Еще одна визитка корейского макияжа – румянец "с мороза". Он придает свежести лицу и делает его привлекательным.

Вариант корейского макияжа в школу / instagram.com

Ранее Главред разузнал, как правильно делать макияж для карих глаз: секреты, актуальные советы и фото-идеи

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