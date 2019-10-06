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Тупой боб – самая соблазнительная женская стрижка 2019-2020 – 44 фото

6 октября 2019, 06:38

Стрижка тупой боб – это очень ровная, как под линейку, линия среза волос. Главред собрал самые красивые варианты стрижки тупой боб, или bluntbob, из Instagram.

  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram
  • Тупой боб - модная стрижка 2019 Instagram

Среди множества женских стрижек есть одна, которая провоцирует и цепляет своей чувственностью, и в то же время является печатью, символизирующей принадлежность ее обладательниц к ограниченному кругу избранных – сливок общества.

Стрижка тупой боб, или как ее еще называют блант – это самая любимая стрижка звезд и модных блогеров.  

Стрижка тупой боб – элегантная и очень современная, и превращает свою обладательницу в модницу с обложки журнала.

Отметим, название тупой боб пошло от особого, совершенно нового способа стрижки волос.

Главред собрал самые красивые варианты стрижки тупой боб, или bluntbob, из Instagram.

Модная стрижка тупой боб 2019: особенности           

Стрижка тупой боб – это очень ровная, как под линейку, линия среза волос. Такой простой и в то же время необычный срез обеспечивает объем волос на кончиках, да и вообще объемность всей шевелюры.

Тупой боб – это ноль рваных прядей, никакого намека на асимметрию.

Стрижка тупой боб красиво сочетается с редкой прямой челкой.

 Стрижка тупой боб: кому идет

Стрижка тупой боб подходит под любую форму лица.

Тупой боб не обращает внимание на возраст, поэтому стрижка из числа универсальных и для всех.

Тупой боб – самое оптимальное и выигрышное решение для обладательниц тонких и редких волос, так как она легко добавляет объем.

Стрижка блант отлично смотрится на волосах натурального цвета, но крашенные волосы в сочетании с тупым боб – гремучая смесь, способная на чудеса.

Стрижка тупой боб – это длина волос до мочки уха или срез проходит чуть выше уровня плеч.

Модная стрижка тупой боб 2019-2020: как укладывать

Женская стрижка тупой боб очень комфортная и раскрывают огромные возможности для укладки, в том числе позволяет сделать шикарную вечернюю прическу.

Тупой боб благодаря очень ровному срезу вообще можно не укладывать. Легкая лохматость и творческий беспорядок на голове – только добавляют эффектности этой неповторимой стриже.

Тупой боб заиграет необычными красками, если уделить немножко времени и сделать популярные в последнее время завитушки или локоны.

Тупой боб преобразит вас, если добавите чуточку воска или пасты для укладки на разлетающиеся волосы.

Если волосы кудрявые, на кончики волос слегка нанесите пенку – все для того, чтобы почеркнуть красивую и ровную линию среза и сделать вас более соблазнительной.

Читайте такжеШатуш – самое модное окрашивание 2019, которое растягивает цвет - фотоНапомним, ранее сообщалось, асимметричный боб – стильная женская стрижка 2019-2020, которая освежит образ. Асимметричный боб – стрижка без челки. Как правило, идет большая прядка от темени до скулы, а с затылка волосы убираются по максимуму - так на макушке создается объем.

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Сейчас вы просматриваете новость «Тупой боб – самая соблазнительная женская стрижка 2019-2020 – 44 фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
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