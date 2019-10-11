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Сумки-насекомые: Японию покорил новый модный тренд

11 октября 2019, 02:18

Аманодзяку Хесомагари решил бороться с инсектофобией и создал модные сумки 2019-2020 в виде насекомых.

Сумки в виде насекомых выглядят очень натурально / Фото amaheso.simdif.com

Художник Аманодзяку Хесомагари из Японии решил весьма оригинальным способом бороться инсектофобией - боязнью насекомых, которая присуща многим людям.

Хесомагари запустил линию кожаных сумок в виде разных насекомых – от гусениц до клещей.  Выглядят аксессуары очень реалистично – у сумок есть даже очень похожие на настоящие щупальца, передает Bored panda. На изготовление одной сумки уходит от трех дней до трех недель.

Серия сумок-насекомых - не единственная у Хесомагари. Он также шьет сумки в виде разных животных. Кроме того, в коллекции есть галстук в виде гусеницы.

  • Сумки в виде насекомых Фото amaheso.simdif.com
  • Сумки в виде насекомых Фото amaheso.simdif.com
  • Сумки в виде насекомых Фото amaheso.simdif.com
  • Сумки в виде насекомых Фото amaheso.simdif.com
  • Сумки в виде насекомых Фото amaheso.simdif.com
  • Сумки в виде насекомых Фото amaheso.simdif.com
  • Сумки в виде насекомых Фото amaheso.simdif.com
  • Сумки в виде насекомых Фото amaheso.simdif.com
  • Сумки в виде насекомых Фото amaheso.simdif.com
  • Сумки в виде насекомых Фото amaheso.simdif.com
  • Сумки в виде насекомых Фото amaheso.simdif.com
  • Сумки в виде насекомых Фото amaheso.simdif.com
  • Сумки в виде насекомых Фото amaheso.simdif.com
  • Сумки в виде насекомых Фото amaheso.simdif.com
  • Сумки в виде насекомых Фото amaheso.simdif.com
  • Сумки в виде насекомых Фото amaheso.simdif.com
  • Сумки в виде насекомых Фото amaheso.simdif.com
  • Сумки в виде насекомых Фото amaheso.simdif.com
  • Сумки в виде насекомых Фото amaheso.simdif.com
  • Сумки в виде насекомых Фото amaheso.simdif.com
  • Сумки в виде насекомых Фото amaheso.simdif.com
  • Сумки в виде насекомых Фото amaheso.simdif.com
  • Сумки в виде насекомых Фото amaheso.simdif.com
  • Сумки в виде насекомых Фото amaheso.simdif.com
  • Сумки в виде насекомых Фото amaheso.simdif.com
  • Сумки в виде насекомых Фото amaheso.simdif.com
  • Сумки в виде насекомых Фото amaheso.simdif.com
  • Сумки в виде насекомых Фото amaheso.simdif.com
  • Сумки в виде насекомых Фото amaheso.simdif.com
  • Сумки в виде насекомых Фото amaheso.simdif.com
  • Сумки в виде насекомых Фото amaheso.simdif.com

Напомним,  ранее стало известно, какие сумки будут в моде в сезоне осень-зима 2019-2020

Япония мода насекомые сумки
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