Сумки-насекомые: Японию покорил новый модный тренд
11 октября 2019, 02:18
Аманодзяку Хесомагари решил бороться с инсектофобией и создал модные сумки 2019-2020 в виде насекомых.
Художник Аманодзяку Хесомагари из Японии решил весьма оригинальным способом бороться инсектофобией - боязнью насекомых, которая присуща многим людям.
Хесомагари запустил линию кожаных сумок в виде разных насекомых – от гусениц до клещей. Выглядят аксессуары очень реалистично – у сумок есть даже очень похожие на настоящие щупальца, передает Bored panda. На изготовление одной сумки уходит от трех дней до трех недель.
Серия сумок-насекомых - не единственная у Хесомагари. Он также шьет сумки в виде разных животных. Кроме того, в коллекции есть галстук в виде гусеницы.
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