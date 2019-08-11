Модные сумки осень-зима 2019-2020: топ 12 трендов - фото

Осенью в моде будет сумка-ведро / Instagram

Сумка – самый главный элемент в образе девушки. Модная сумка привлекает внимание и способна рассказать окружающим почти все о своей хозяйке.

При этом, универсальных сумок просто не существует. Каждый сезон диктует свои условия, каждый наряд требует свою сумку.

Поэтому, чтобы выглядеть стильно грядущей-зимой осенью 2019-2020, обратите внимание особенности сезона.

Модные сумки зима-очень 2019-2020 - длинные сумки и клатчи

Длинные сумки и клатчи / trendy-u.com

Длинные сумки и клатчи – это очень женственный аксессуар.

Длинные сумки и клатчи / trendy-u.com

Кроме того, в компанию к классическому клатчу добавились длинные, свернутые вдвое, втрое шопперы или стандартные сумки среднего размера.

В моде осенью-зимой 2019-2020 - мех и плюш

В моде осенью-зимой 2019-2020 - мех и плюш / trendy-u.com

Прогрессивные модницы уже вовсю "юзают" новую тенденцию, при этом даже с элегантными нарядами. Часто такие сумки напоминают подушки.

В моде осенью-зимой 2019-2020 - мех и плюш / trendy-u.com

При этом обратите внимание, сумка должна быть очень яркой. В моде - фиолетовый цвет, фуксия, неоновый оранжевый и салатовый.

Модная сумка осень-зима 2019- 2020 - сумка-хобо

Модная сумка осень-зима 2019- 2020 - сумка-хобо / trendy-u.com

Модная сумка-хобо — незаменимый вариант, если нужно вместить много и сразу. Сумки-хобо выглядят, как мешки с ручками.

Модная сумка осень-зима 2019- 2020 - сумка-хобо / trendy-u.com

Обычно в них нет каркаса, а форма напоминает полумесяц или сделана в виде мягкого квадрата.

Крокодиловая кожа и змеиный принт – модна тенденция осень-зима 2019-2020

Крокодиловая кожа и змеиный принт – модна тенденция осень-зима 2019-2020 / trendy-u.com

Грядущей осенью и зимой в моду будут сумки из крокодиловой кожи всех оттенков радуги. Особенно в фаворе лакированные сумки. Смело покупайте, не прогадаете.

Крокодиловая кожа и змеиный принт – модна тенденция осень-зима 2019-2020 / trendy-u.com

А вот сумки со змеиным принтом - это продолжение летнего тренда. Змея, как видите, своих позиций не сдает.

Микросумки – самый главный тренд сезона осень-зима 2019-2020

Микросумки – это не о практичности. В микроскопического размера сумочку поместится очень мало. Поэтому некоторые дизайнеры предлагают носить одновременно две сумки.

Микросумки – самый главный тренд сезона осень-зима 2019-2020 / trendy-u.com

Но микросумка – это гарантировано сногсшибательный образ. Запомните, чем меньше сумочка – тем моднее вы выглядите.

Модный тренд в сумках осени-зимы 2019-2020 – минимализм

Модный тренд в сумках осени-зимы 2019-2020 – минимализм / trendy-u.com

Рядом с яркими тенденциями на грани фола — строгие модели с четкими формами без единой лишней детали. После активных принтов, тиснений, логомании точно захочется сдержанности и лаконичной элегантности.

В моде сумки а-ля лоскутное одеяло

В моде сумки а-ля лоскутное одеяло / trendy-u.com

Если задача привлечь как можно больше внимание - тогда модели в стиле лоскутного одеяла – это то, что нужно. Тем более, что в сезоне осень-зима 2019-2020 – они в моде.

Модная сумка осень-зима 2019-2020 – сундук

Модная сумка осень-зима 2019-2020 – сундук / trendy-u.com

Сумки с идеальными геометрическими формами, похожие на ящики? Почему бы нет. Кожаные, крокодиловые, прозрачные из пластика, с вышивкой. Это тренд грядущей осени и зимы.

Сумка-пуховик для сезона осень-зима 2019-2020

Сумка-пуховик для сезона осень-зима 2019-2020 / trendy-u.com

Дутые и стеганые модели — отличный компаньон в промозглую осеннюю слякоть или зимнюю стужу. Это безумно практично.

Сумка-пуховик для сезона осень-зима 2019-2020 / trendy-u.com

А вот сочетать их лучше не со стегаными пальто и пуховиками, а с элегантными классическими пальто или деловыми костюмами.

Комбо – модная тенденция осень-зима 2019-2020

Комбо – модная тенденция осень-зима 2019-2020 / trendy-u.com

Модно грядущей осенью и зимой – это взять на вооружение сразу несколько сумок. Это могут быть одинаковые по цвету модели или разные даже по дизайну. Одними из самых интересных на подиуме оказались модели, напоминающие аксессуары рабочих. Современная женщина уж точно найдет, что положить в каждую из сумок.

Сумки-ведра или Bucket Bags – модные сумки 2019-2020

Сумки-ведра или Bucket Bags – модные сумки 2019-2020 / trendy-u.com

Не глядя на название, это одни из самых практичных сумок в гардеробе любой модницы. Застежка на шнуровке делает их еще удобнее. Bucket Bags адаптируются и под спортивный стиль, и под богемные наряды, и подходят под вечерние образы. Основной признак — плоское дно круглой формы.

Монохром: сумки в цвет верхней одежды - тренд 2019-2020

Монохром: сумки в цвет верхней одежды / trendy-u.com

Многие дизайнеры советуют подбирать сумку в тон верхней одежды. Запомните, идеальная модная женская сумка осенью и зимой 2019-2020 подыгрывает настроению и гардеробу, передает trendy-u.com.

Монохром: сумки в цвет верхней одежды / trendy-u.com

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