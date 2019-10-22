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Модная коса в стиле бохо: как заплести самую красивую косу 2019 - фото

22 октября 2019, 05:34

Коса в стиле бохо – одна из самых красивых и стильных, она делает образ романтичным и в то же время современным.

  • Модная коса в стиле бохо Instagram
  • Модная коса в стиле бохо Instagram
  • Модная коса в стиле бохо Instagram
  • Модная коса в стиле бохо Instagram
  • Модная коса в стиле бохо Instagram
  • Модная коса в стиле бохо Instagram
  • Модная коса в стиле бохо Instagram
  • Модная коса в стиле бохо Instagram
  • Модная коса в стиле бохо Instagram
  • Модная коса в стиле бохо Instagram
  • Модная коса в стиле бохо Instagram
  • Модная коса в стиле бохо Instagram
  • Модная коса в стиле бохо Instagram
  • Модная коса в стиле бохо Instagram
  • Модная коса в стиле бохо Instagram
  • Модная коса в стиле бохо Instagram
  • Модная коса в стиле бохо Instagram
  • Модная коса в стиле бохо Instagram
  • Модная коса в стиле бохо Instagram

Если возникает желание заплести косу – не сдерживайте порыв, ведь всевозможные плетения сейчас как никогда актуальны. Тем более, что в моду вернулась богемная коса бохо, которая появилась в 1940 году.

В 2019 году самой главной особенностью косы в стиле бохо является небрежность, которая добавляет образу свободы.

Коса в стиле бохо – одна из самых красивых и стильных, она делает образ романтичным и в то же время современным.

Бохо коса – это свободный пучок кос на одной стороне головы, который переходит в основную косу. Проще говоря, коса бохо – это ассиметричная коса.

Очень красиво коса бохо смотрится на волосах, окрашенных в модных техниках балаяж, шатуж или омбре.

И да – коса бохо наиболее удачно смотрится на длинных и средних волосах.

Как заплести косу в стиле бохо

Заплести косу в стиле бохо вовсе не сложно, главное, понять, в чем ее особенность.

  • Для начала нужно расчесать волосы и сделать боковой пробор. В идеале большая часть волос должна быть справа.
  • Захватываете крайнюю прядь, вот прямо по линии роста волос, и начинаете плести косу.
  • Продолжаете плести косу – идете сверху вниз, в сторону уха. При этом вы можете захватить несколько соседних прядей. Так плетете, опускаясь мимо уха.
  • С левой стороны (если вы сделали пробор так, что у вас больше волос справа), берете прядь и закручиваете ее.
  • Соединяете незаплетенную часть косы с закрученной прядью, которая получилась слева.
  • Дальше плетете обычную косу рыбий хвост – для этого симметрично накладываете по две пряди друг на друга.
  • Когда коса готова, закрепите ее резинкой. Волосы при этом желательно слегка "распушить", вытаскивая звенья косы.
  • Готовую причёску можно зафиксировать лаком.

Как видите, ничего сложного. Тем более, что многие девушки пытаются экспериментировать, и плетут косу в стиле бохо так, как им удобнее.

Одни фиксируют косу резинками, другие добавляют маленькие косички.

Главное – понять принцип и создавать во время плетения легкую небрежность, которая, в конечном итоге, сделает ваш образ неповторимым и сногсшибательным.

И помните – идеальная коса в стиле бохо – это именно ваша коса, поэтому не бойтесь добавлять свои "фишки" во время плетения.

Главред собрал фотогалерею самых красивых вариантов косы в стиле бохо из Инстаграм.

Читайте такжеСенегальские косы – самая модная прическа 2019-2020, которая творит чудеса - 45 фотоНапомним, ранее сообщалось, французская коса наоборот возникла на базе классической французской косы, которая многим из нас знакома еще из детства. К слову, классическая французская коса плетется из трех прядей по всей голове, при этом для каждого "шага" из каждой из сторон общей массы волос захватываются новые прядки и вплетаются в основную косу.

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