Модная коса в стиле бохо: как заплести самую красивую косу 2019 - фото

Если возникает желание заплести косу – не сдерживайте порыв, ведь всевозможные плетения сейчас как никогда актуальны. Тем более, что в моду вернулась богемная коса бохо, которая появилась в 1940 году.

В 2019 году самой главной особенностью косы в стиле бохо является небрежность, которая добавляет образу свободы.

Коса в стиле бохо – одна из самых красивых и стильных, она делает образ романтичным и в то же время современным.

Бохо коса – это свободный пучок кос на одной стороне головы, который переходит в основную косу. Проще говоря, коса бохо – это ассиметричная коса.

Очень красиво коса бохо смотрится на волосах, окрашенных в модных техниках балаяж, шатуж или омбре.

И да – коса бохо наиболее удачно смотрится на длинных и средних волосах.

Как заплести косу в стиле бохо

Заплести косу в стиле бохо вовсе не сложно, главное, понять, в чем ее особенность.

Для начала нужно расчесать волосы и сделать боковой пробор. В идеале большая часть волос должна быть справа.

Захватываете крайнюю прядь, вот прямо по линии роста волос, и начинаете плести косу.

Продолжаете плести косу – идете сверху вниз, в сторону уха. При этом вы можете захватить несколько соседних прядей. Так плетете, опускаясь мимо уха.

С левой стороны (если вы сделали пробор так, что у вас больше волос справа), берете прядь и закручиваете ее.

Соединяете незаплетенную часть косы с закрученной прядью, которая получилась слева.

Дальше плетете обычную косу рыбий хвост – для этого симметрично накладываете по две пряди друг на друга.

Когда коса готова, закрепите ее резинкой. Волосы при этом желательно слегка "распушить", вытаскивая звенья косы.

Готовую причёску можно зафиксировать лаком.

Как видите, ничего сложного. Тем более, что многие девушки пытаются экспериментировать, и плетут косу в стиле бохо так, как им удобнее.

Одни фиксируют косу резинками, другие добавляют маленькие косички.

Главное – понять принцип и создавать во время плетения легкую небрежность, которая, в конечном итоге, сделает ваш образ неповторимым и сногсшибательным.

И помните – идеальная коса в стиле бохо – это именно ваша коса, поэтому не бойтесь добавлять свои "фишки" во время плетения.

Главред собрал фотогалерею самых красивых вариантов косы в стиле бохо из Инстаграм.

Читайте такжеСенегальские косы – самая модная прическа 2019-2020, которая творит чудеса - 45 фотоНапомним, ранее сообщалось, французская коса наоборот возникла на базе классической французской косы, которая многим из нас знакома еще из детства. К слову, классическая французская коса плетется из трех прядей по всей голове, при этом для каждого "шага" из каждой из сторон общей массы волос захватываются новые прядки и вплетаются в основную косу.