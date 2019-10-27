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Синие и голубые волосы – новое модное окрашивание волос 2019 – 30 фото

27 октября 2019, 16:30

В 2019 году огромной популярностью пользуется сочетание фиолетового и синего. Подобное окрашивание волос смотрится безумно привлекательно и очень смело.

  • Модные синие волосы Instagram
  • Модные синие волосы Instagram
  • Модные синие волосы Instagram
  • Модные синие волосы Instagram
  • Модные синие волосы Instagram
  • Модные синие волосы Instagram
  • Модные синие волосы Instagram
  • Модные синие волосы Instagram
  • Модные синие волосы Instagram
  • Модные синие волосы Instagram
  • Модные синие волосы Instagram
  • Модные синие волосы Instagram
  • Модные синие волосы Instagram
  • Модные синие волосы Instagram
  • Модные синие волосы Instagram
  • Модные синие волосы Instagram
  • Модные синие волосы Instagram
  • Модные синие волосы Instagram
  • Модные синие волосы Instagram
  • Модные синие волосы Instagram
  • Модные синие волосы Instagram
  • Модные синие волосы Instagram
  • Модные синие волосы Instagram
  • Модные синие волосы Instagram
  • Модные синие волосы Instagram
  • Модные синие волосы Instagram
  • Модные синие волосы Instagram
  • Модные синие волосы Instagram
  • Модные синие волосы Instagram
  • Модные синие волосы Instagram

Окрашивание волос в синий или голубой цвет – это не протест девочек-подростков и не каприз взрослых девушек. В 2019 году синие волосы стали реальным трендом.

Синие волосы – это немного солнца в холодной воде современной моды.

К слову, синий - цвет неба и моря, холодный и сдержанный, но в то же время дарящий умиротворение и безмятежность. А еще синий цвет – самый "спокойный" цвет для психоэмоционального восприятия.

Поэтому окрашивание волос в синий или голубой цвет – это, судя по всему, проявление безмятежности и желание умиротворения. Ну и дань моде – многие женщины наверняка даже не углубляются в контексты, а просто выбирают то, что в тренде.

Синие волосы осень 2019: особенности и модные оттенки

Сейчас в моде разнообразие оттенков синего, поэтому не окрашивайте всю шевелюру в один глубокий синий цвет.

Если у вас волосы светлые, то окрасить их в модный синий цвет легко. К светлым волосам отлично подойдут оттенки синего - кобальт, лазурь, ультрамарин, бирюзовый и голубой.

Если у вас волосы темные, то тут есть два варианта: или осветлить полностью волосы и покрасить в нужный цвет, или осветлить некоторые пряди, и уже их покрасить в синий. Часто окрашивают темных волос в синий цвет  при помощи модных техник омбре и балаяж.

Роскошный иссиня-черный оттенок идет практически всем и не имеет особых возрастных ограничений. И обратите внимание, такое окрашивание не требует особых познаний в колористике, и покрасить волосы в такой цвет можно и дома.

В 2019 году огромной популярностью пользуется сочетание фиолетового и синего. Подобное окрашивание волос смотрится безумно привлекательно и очень смело.

Результатом смешивания синего цвета с зелёным является абсолютно неистовый оттенок "неоновый электрик". Особенно это сочетание хорошо смотрится на тёмных волосах.

Синие волосы: как долго держится цвет

Синий цвет быстро смывается с волос. Вы должны быть готовы к тому, что после каждого мытья волос у вас на голове будет новый оттенок синего.

Чтобы синий цвет волос радовал вас дольше, нужно всегда заканчивать мытье волос ополаскиванием прохладной водой.

Главред собрал фотогалерею красивых вариантов окрашивания волос в синий цвет из Instagram.

Читайте такжеМодная коса в стиле бохо: как заплести самую красивую косу 2019 - фотоНапомним, ранее сообщалось, розовые волосы – это ни в коем случае не о принцессах. В сезоне осень-зима 2019 розовые волосы – это проявление свободы и женственности. Более того, розовый блонд – это вовсе не окрашивание волос розовой краской. Модный розовый блонд – это тонирование волос. Таким образом интенсивность цвета постоянно меняется, что дарит возможность каждый день быть разной, новой, необычной и непредсказуемой.

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