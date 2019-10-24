Модная стрижка боб-каре – потрясающая женская стрижка, которая подходит всем - фото

Стрижка боб-каре стала безусловным хитом в 2019 году. Боб-каре можно даже назвать королевой женских стрижек, ведь она как никакая другая подходит абсолютно всем.

Стрижка боб-каре – это модная стрижка 2 в 1, соединившая в себе классическое каре и боб, который добавляет легкости, изящности и свободы.

Главной особенностью стрижки боб-каре является контраст длины – спереди волосы длиннее, сзади – короче.

При этом стрижка боб-каре позволяет выбрать ту длину волос, которая вам больше всего по душе. Именно поэтому ее облюбовали даже длинноволосые красавицы – модный лонг-боб обновит образ, при этом останется более-менее привычная длина волос.

А еще стрижка боб-каре всегда разная – все зависит от цвета волос, их структуры, длины, филировки и наличия челки. Именно поэтому, выбирая боб-каре, каждая женщина может быть уверенна – после посещения салона красоты она будет выглядеть оригинально и неподражаемо.

Модная женская стрижка боб-каре: на что обратить внимание

Челка

Стрижка боб-каре может быть как с челкой, так и без. Обратите внимание, что удлиненная челка - это самая универсальная челка. При этом удлиненная челка может быть густой, филированной, ровной, косой, с ровным пробором или с косым пробором.

Также косая челка сногсшибательно выглядит на всех типах волос и впишется под любую форму лица. Обратите внимание, косая челка стильно выглядит и на длинных волосах, и на коротких. Преимуществом косой челки является то, что она может изменить тип лица.

Силуэт

Стрижка боб-каре может быть как аккуратной и гладкой, так и волнистой и лохматой. Выбор – за вами, при этот тут многое зависит от структуры волос.

Симметричность и асимметричность

Симметричные варианты боба-каре подходят всем независимо от формы лица, ведь передние пряди бесподобно обрамляют лицо.

Ассиметричный боб каре идеально смотрится на прямых и послушных волосах, ведь фишка – в красоте линий, в пресловутой геометрии.

А вот тем, у кого волосы от природы вьются, лучше ассиметричный боб-каре даже не пробовать, ведь постоянно придется "мучить" волосы выпрямлением.

Стрижка боб-каре: модные варианты укладки

Для укладки боб-каре вам понадобятся фен, пена для укладки и круглая расческа.

Самый простой способ сделать боб-каре шикарным — это поиграть с объемом. Начинать сушить волосы, на которые перед сушкой следует нанести пенку, с нижних прядей. Это позволит в конечном итоге получить роскошный прикорневой объем.

Сейчас пока еще в моде лохматость и волны, поэтому можете сделать красивые завитушки.

А еще стилисты советуют в сезоне 2019 не стесняться украшать волосы заколками.

Читайте такжеСиние волосы – новая модная тенденция окрашивания волос 2019 – фотоНапомним, ранее сообщалось, в 2019 году женские сердца пленили три короткие стрижки, которые будут популярными и в 2020 году – это модная стрижка гарсон, завораживающая стрижка паж и лохматая пикси.

Стрижка гарсон "родилась" в Париже и "взорвала" мир женской моды около 100 лет назад. Остричься коротко – что тогда было сложно представить – сотни женщин сподвигла героиня романа-бестселлера начала прошлого века, который так и назывался — "Гарсон".

Короткая стрижка паж любит миниатюрных женщин. Паж отлично "дружит" с правильным или чуть вытянутым овальным лицом и тонкими чертами.

Самая модная пикси – это очень короткая пикси. Если уже решились на короткую стрижку, то лучше отдать предпочтение самому короткому варианту.