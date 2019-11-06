Cтрижка каре каскад – потрясающая женская стрижка на короткие и средние волосы - 40 фото

Стрижка каре настолько нравится женщинам, что она изменилась до неузнаваемости. Сегодня существует много вариантов каре, и один из них – каре на каскад – для тех, кто хотел каре, но не любит четких ровных линий среза.

Каре на каскад – это модная женская стрижка, которая соединила в себе классическое каре и каскад – стрижку свободную, порой с рваными кончиками и прядями разной длины.

Каре на каскад нравится многим за счет градуировки, которая позволяет сделать оптимальный объем прически, что-то скрыть на лице, а что-то, наоборот, открыть.

Каскадное каре – стрижка, которая подойдет всем, при этом особой мороки с укладкой она не требует, ведь лохматость – ее второе "я".

Стрижка каре каскад 2019: особенности

Каре каскад — отличное решение для средних волос, ведь именно им зачастую так не хватает объема.

Даже на фоне градуировки кончики прядей можно сделать ровными, что отлично подойдет тем, кто любит аккуратные линии, но хотел бы увеличить объем волос.

Каскадное каре – это прядки любой длины — главное, соблюдать принцип градуировки. Особенно большое поле для экспериментов у короткого каре на каскад.

Челка в стрижке градуированное каре 2019 вполне допустима – сейчас в моде ровная, рваная и косая челки. Запомните, выбор челки напрямую зависит от формы лица – например, косая челка до бровей хорошенько вытягивает лицо.

И бонус: каре каскад – стрижка, которая делает женщин хрупкими и нежными. Выполненная умелыми руками мастера, каре на каскад изменит вас и вашу жизнь к лучшему, а вы гарантированно будете ощущать себя роскошной и неотразимой.

Главред собрал новые варианты стрижки каскадное каре из Инстаграм в фотогалерею.

Читайте такжеФранцузский боб с челкой – трендовая женская стрижка 2019, которая идет всем - фотоНапомним, ранее сообщалось, женская стрижка лонг боб подходит всем, поэтому в последнее время эта роскошная стрижка на средние волосы покорила сердца многих женщин во всем мире и даже в Голливуде.