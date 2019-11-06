Стрижка гаврош – самая креативная женская стрижка, которая опять в моде - фото

Для одних прическа не играет особой роли, другие же активно следят за модой и выбирают то, что наиболее актуально. А есть те, кто не любит быть, как все, и выбирает бунт.

Вполне закономерно на фоне множества видов стрижки боб и каре, в моду вернулась ретро-стрижка из 70-х гаврош. К слову, появилась она во Франции.

Женская стрижка гаврош – это протест против принятых правил, она излучает силу и независимость.

Но есть одно "но". Стрижка гаврош образца 70-х и современная ее вариация – кардинально отличаются.

Главной особенностью прически гаврош образца 70-х является разница в длине волос, то есть волосы на висках и чёлка сильно укорачиваются, по бокам располагаются пряди средней длины, а сзади волосы ниспадают на шею и плечи.

Стрижка гаврош 2019 – это укороченные волосы ссзади, и немного легкой асимметрии, которая делают стрижку современной.

Стрижка гаврош 2019: главные особенности

Стрижка гаврош универсальна – в зависимости от длины прядей, цвета волос и укладки можно подобрать идеальный и неповторимый вариант для каждой женщины.

Гаврош 2019 – это слегка удлинёнными виски, что позволяет подчеркнуть скулы и скорректировать овал лица.

Модный гаврош – это и очень короткие волосы на макушке, которые делают образ мальчишеским, и длинные, которые ниспадают вперед, создавая шапочку – этот вариант выглядит очень изящно и нежно.

Челка: гаврош отлично сочетается и с максимально длинной челкой, и с короткой. Тут важно понять, какая цель стоит, ведь короткая челка – чаще всего выбор очень смелых и творческих натур.

Длина: самый приемленый вариант – это короткая или укороченная длина волос сзади. Длинные волосы – это больше дань 70-м, при этом длинный вариант гавроша требует постоянной укладки, иначе стрижка теряет свою форму.

Главред собрал стильные варианты стрижки гаврош 2019 из Инстаграм.

Читайте такжеФранцузский боб с челкой – трендовая женская стрижка 2019, которая идет всем - фотоНапомним, ранее сообщалось, каре каскад — отличное решение для средних волос, ведь именно им зачастую так не хватает объема. Даже на фоне градуировки кончики прядей можно сделать ровными, что отлично подойдет тем, кто любит аккуратные линии, но хотел бы увеличить объем волос. Каскадное каре – это прядки любой длины — главное, соблюдать принцип градуировки. Особенно большое поле для экспериментов у короткого каре на каскад.



