Модная женская стрижка под горшок 2019 – самая эффектная стрижка с акцентом на глаза - фото

Женская стрижка с грубым и немного странным названием "под горшок" (bow lcut), которая появилась половину столетия назад и стала популярной среди женщин благодаря легендарной группе Битлз, опять покоряет модный олимп и сердца прекрасной половины человечества.

Женская стрижка под горшок, под миску или шапочка – выбор исключительно сильных и целеустремленных женщин с изящным лицом.

Женская стрижка на короткие волосы под горшок на вид – очень простая, без излишеств, но доверить ее выполнение стоит только настоящему профи, ведь линии важны как никогда.

А еще короткая женская стрижка под горшок – это невероятный акцент на глаза, которые, словно два океана, завораживают мир.

Женская стрижка под горшок 2019: главные особенности

Женская стрижка под горшок – очень привередлива, поэтому не подходит тем, кто не планирует часто посещать салон красоты. Стрижку под горшок нужно систематически корректировать.

Стрижка под горшок – прекрасное решение для обладательниц овальной формы лица. Для всех остальных желательно трезво оценить все плюсы и минусы, которые появятся вместе с элегантной стрижкой в ретро-стиле.

Стрижка под миску — это мягкий контраст объемов "шапочки" и височно-затылочной зоны. Ровный горизонтальный край "шапочки" может располагаться на любом уровне, но наиболее впечатляюще смотрится длина до бровей.

Челка – в идеале должна быть прямой, аккуратной, пробор по центру. Но в 2019 году вполне приемлемый вариант – стрижка под горшок с рваной челкой.

Стрижка женская под горшок — это не ровный срез, а обязательная градуировка в области макушки. Именно благодаря этому получается шикарный объем и совершенная форма. Кстати, стрижка под горшок легко добавит объема тонки волосам.

Стрижка под горшок для девушек смотрится еще более выигрышно на окрашенных волосах – получится лаконичный, но очень стильный шедевр на голове.

Модная стрижка под горшок 2019-2020: секреты укладки

Классическая стрижка под горшок — это гладкая и ровная форма прически. Добиться этого можно с помощью утюжка и средств для укладки волосы.

Для этого на пряди нанесите гель по всей длине волос, тщательно расчешите. После чего волосы следует хорошенько высушить феном и руками придать волосам нужный вид.

Чтобы прическа выглядела гладко, следует добавить специальный сияющий лак. При этом отдельные прядки и челку нужно обрабатывать воском.

Главред собрал стильные варианты стрижки под горшок для девушек из Инстаграм.

Читайте такжеОкрашивание волос балаяж для блондинок: самые модные оттенки 2019 - фотоНапомним, ранее сообщалось, стрижка гаврош универсальна – в зависимости от длины прядей, цвета волос и укладки можно подобрать идеальный и неповторимый вариант для каждой женщины. Гаврош 2019 – это слегка удлинённые виски, что позволяет подчеркнуть скулы и скорректировать овал лица.