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ТОП-6 модных стрижек для женщин после 50 лет, которые отлично молодят - фото

12 ноября 2019, 06:16

Красивая модная стрижка не только подарит крылья, но и сотрет в голове разрушительные и совершенно не нужные мысли о жизненном закате.

  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram
  • Стрижки для женщин после 50 лет Instagram

В 50 лет можно выглядеть стильно и очаровательно. Да что там можно – нужно! В возрасте "за" стрижка имеет огромное значение, если не самое важное.

И тут в пору прийти к пониманию, что волосы уже не блестят, как раньше, и поэтому их желательно укоротить и придать им изящную форму.

Сегодня выбор коротких и средних стрижек для женщин от 50 лет достаточно велик, и среди них есть немало тех, которые достойны внимания хотя бы потому, что зрительно омолаживают.

Красивая модная стрижка не только подарит крылья, но и сотрет в голове разрушительные и совершенно не нужные мысли о жизненном закате.

При этом учтите, что цвет волос способен на величайшие чудеса. Чтобы получить наиболее удачный оттенок, лучше сами не экспериментируйте, а обратитесь к профи в салон красоты.

Самые модные женские стрижки для женщин за 50+

Пикси-боб

Женская стрижка пикси-боб представляет собой градуированную стрижку с вытянутой формой к срезам. При этом обратите внимание на то, что удлиненные пряди у лица, объем в области темени, макушки – это главные отличительные особенности стрижки пикси-боб. Стрижка пикси-боб допускает выполнение как с прямой, так и с градуированной асимметричной челкой.

Удлиненный боб

Удлиненный боб – стрижка на средние волосы, пышность достигается за счет градуирования. По словам стилистов, преимуществом удлинённого боба является то, что он прост в уходе и подходит женщинам разного типажа.

Асимметричный боб

Женская стрижка асимметричный боб – это когда пряди с одной стороны длиннее, а с другой короче, что позволяет скрыть недостатки лица и шеи. Асимметричный боб – вопреки кажущейся эксцентричности, на самом деле очень элегантная и стрижка, которая придает шевелюре аккуратный вид.

Каре

Стрижка каре – это ровный срез волос, ровный пробор без челки или с прямой челкой до бровей. Такое каре идеально смотрится на прямых волосах, хотя можно его выполнить и на вьющихся локонах. Длина волос может варьироваться в зависимости от личных пожеланий.

Градуированное каре

Стрижка градуированное каре – это самая универсальная стрижка для средних волос. Благодаря эффекту легкой небрежности, модные стрижки каре с градуировкой способны создать необыкновенный и запоминающийся образ для женщин любого возраста в 2019-2020 году.

Каре на ножке

Женская стрижка каре на ножке — это и вариант с удлиненными передними прядями, и короткая версия. При этом оба обладают потрясающим эффектом омоложения. Каре на ножке выгодно подчеркивает объем, поэтому красиво смотрится и на густых волосах, и на тонких. И еще. Модное каре на ножке может быть без челки, но и челка эту стрижку вряд ли испортит – тут главное подобрать ту челку, которая подойдет к вашей форме лица.

Главред собрал свежие варианты модных стрижек с эффектом омоложения из Инстаграм.

Читайте такжеЖенская стрижка под горшок – самая модная и эффектная стрижка 2019 с акцентом на глаза - фотоНапомним, ранее сообщалось, каре каскад – это модная женская стрижка, которая соединила в себе классическое каре и каскад – стрижку свободную, порой с рваными кончиками и прядями разной длины. Стрижка каре на каскад нравится многим за счет градуировки, которая позволяет сделать оптимальный объем прически, что-то скрыть на лице, а что-то, наоборот, открыть.

каре стрижка боб удлиненный боб стрижка пикси-боб асимметричный боб каре на ножке
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