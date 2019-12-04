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Маникюр зима 2020: пенный маникюр – самый трендовый новогодний маникюр 2020 - фото

4 декабря 2019, 06:17

Создают новомодный пенный маникюр при помощи настоящих пузырьков, к примеру, из шампуня или мыльной пены.

  • Пенный маникюр 2020 Instagram
  • Пенный маникюр 2020 Instagram
  • Пенный маникюр 2020 Instagram
  • Пенный маникюр 2020 Instagram
  • Пенный маникюр 2020 Instagram
  • Пенный маникюр 2020 Instagram
  • Пенный маникюр 2020 Instagram
  • Пенный маникюр 2020 Instagram
  • Пенный маникюр 2020 Instagram
  • Пенный маникюр 2020 Instagram
  • Пенный маникюр 2020 Instagram
  • Пенный маникюр 2020 Instagram
  • Пенный маникюр 2020 Instagram
  • Пенный маникюр 2020 Instagram
  • Пенный маникюр 2020 Instagram
  • Пенный маникюр 2020 Instagram
  • Пенный маникюр 2020 Instagram
  • Пенный маникюр 2020 Instagram
  • Пенный маникюр 2020 Instagram
  • Пенный маникюр 2020 Instagram
  • Пенный маникюр 2020 Instagram
  • Пенный маникюр 2020 Instagram
  • Пенный маникюр 2020 Instagram
  • Пенный маникюр 2020 Instagram
  • Пенный маникюр 2020 Instagram
  • Пенный маникюр 2020 Instagram
  • Пенный маникюр 2020 Instagram
  • Пенный маникюр 2020 Instagram
  • Пенный маникюр 2020 Instagram
  • Пенный маникюр 2020 Instagram
  • Пенный маникюр 2020 Instagram
  • Пенный маникюр 2020 Instagram

Самый модный маникюр – это, как правило, такой дизайн ногтей, который появился буквально недавно, о нем мало кто слышал, а реакция окружающих при его виде всегда восторженная и удивленная.

Пенный маникюр – это совершенно новый тренд в маникюре 2019 2020, который уверенными темпами завоевывает сердца модниц.

А свое название пенный маникюр 2020 получил вовсе не случайно, ведь в его основе – настоящие пузырьки, к примеру, из шампуня или мыльная пена.

Для того, чтобы создать этот совершенно новый дизайн ногтей, взбитую пенку наносят на непросушенный слой гель-лака, потом эту красоту полемизируют. И все – осталось снять остатки пены.

Важная особенность пенного маникюра - учитывая то, что пузырьки "непредсказуемы", каждый раз ногти 2020 будут выглядеть оригинально и неповторимо.

Модный пенный маникюр зима 2020: варианты дизайна ногтей

  1. Самый простой маникюр с пеной мыльной или морской – это однотонный пенный маникюр. Черный маникюр или красный маникюр – наиболее удачные основы для дизайна с пеной, при этом можно как все ноготки украшать пузырьками, так и несколько, что добавит некой загадочности образу.
  2. Если одного цвета мало, смело выбирайте несколько цветов лака в качестве основы, и создавайте контрастный пенный маникюр. Можно украсить пузырьками один-два ноготка, а остальные послужат базой для роскошного маникюра на Новый год 2020 – их можно украсить тематическими рисунками, узорами, блестками или наклейками.  И заметьте, идеальный новогодний маникюр 2020 – это в идеале белые, серые, бежевые, черные, синие, красные и нюдовые ногти, ведь наступающий Новый год 2020 – это год белой металлической мыши.
  3. Зимний маникюр 2020 – это много золота и серебра на ногтях. А как же иначе, ведь наступила снежная пора - время чудес и исполнения желаний. Чтобы золотистые и серебристые ногти смотрелись более эффектно, им можно добавить завораживающей фактурности в виде крохотных пузырьков и получится потрясающий бабл маникюр.  Кстати, снежинки, снеговики и елочные игрушки тут тоже будут уместны.

Главред собрал фотографии самого модного пенного маникюра из Инстаграм.

Читайте такжеМаникюр на Новый год 2020: самый модный зеленый маникюр зима 2020 фото новинкиНапомним, ранее сообщалось, простой новогодний маникюр 2020 – это, по сути, такой модный дизайн ногтей, для создания которого не потребуется особых усилий и вашего драгоценного времени, которое в преддверии праздников имеет свойство утекать, подобно песок сквозь пальцы.

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Сейчас вы просматриваете новость «Маникюр зима 2020: пенный маникюр – самый трендовый новогодний маникюр 2020 - фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
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