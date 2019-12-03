Маникюр зима 2020: самый простой новогодний маникюр 2020 и зимний френч - фото

Сделать красивый маникюр на Новый год 2020, наверное, желание каждой девушки и женщины. При этом важно учесть некоторые особенности предстоящего праздника, в первую очередь то, что мы готовимся встретить год белой металлической крысы.

Дело в том, что крыса не прихотлива и не приемлет вычурности. Поэтому новогодний маникюр 2020 должен быть максимально простым, лаконичным и незамысловатым. Кстати, форма ногтей и их длина не имеет значения.

Простой новогодний маникюр 2020 – это, по сути, такой модный дизайн ногтей, для создания которого не потребуется особых усилий и вашего драгоценного времени, которое в преддверии праздников имеет свойство утекать, подобно песок сквозь пальцы.

Главред собрал самые простые решения для зимнего маникюра 2020.

Самый простой маникюр на Новый год 2020: особенности

Металлический лак для ногтей, серебристый лак, а также всевозможные оттенки белого лака и серого лака – самые популярные цвета лака, которые уместны в качестве основы для зимнего маникюра 2020. А дальше – украшения по настроению: снежинки, снеговики, звездочки, часы, новогодние игрушки и всевозможные новогодние узоры. Маникюр со стразами вполне уместен к новогоднему торжеству, поэтому можете создать из камушков снежинки на двух-трех ноготках. Блеском праздник вряд ли испортишь, поэтому для усиления эффекта один из ноготков можно украсить золотистым или серебристым лаком с глиттером. Красивые ногти зима 2020 – это стильный французский маникюр с украшениями на новогоднюю тематику. Новогодний френч 2020 создать легко – для этого можно классическую "улыбку" у края ногтя покрыть блестящим лаком, или один-два ноготка полностью покрыть серебристым или золотистым лаком, или классический френч украсить рисунками. Новогодние ногти 2020 – это и яркий красный маникюр с рисунками на зимнюю тематику и сдержанный синий маникюр с нордическими мотивами. При этом учтите, даже если вы не любитель кричащих ногтей, красный маникюр на новый год 2020 будет настоящей находкой, при этом комплиментов и восторженных взглядов будет масса. И еще: какой маникюр в год крысы без символа года? Вполне естественно, если на одном из ваших ноготков "поселится" мышка или крыса. При этом мышка вполне может красоваться на любом из вариантов маникюра зима 2020 и не только на праздник.

Читайте такжеМаникюр с надписью – самый модный маникюр зима 2020 с фразами - фотоНапомним, ранее сообщалось, черный новогодний маникюр 2020 – вовсе не мрачный. Будете приятно удивлены, какую роскошь и какой праздник будут излучать ваши ногти, ведь "все круто с черным" - самым сильным из всех цветов.