Антитренды 2020: какие сумки выйдут из моды

Вместо крупного клатча жесткой формы лучше взять более мягкую модель / Фото Instagram

Стилист Юлия Козовая назвала антитренды сумок 2020 года и рассказала, чем можно заменить уже неактуальные модели, чтобы выглядеть стильно и современно.

Антитренды 2020 года: пластиковые сумки

Различные варианты пластиковых сумок не так давно были очень популярны. Среди прочего модницы носили пакеты либо сумки, в которых комбинировалась кожа с пластиком, пишет cosmo.ru. В 2020 году пластиковые сумки больше не актуальны – их стоит заменить на сумки из качественных и долговечных материалов.

Антитренды 2020 года: сумки из сетки

Сумки из сетки оставьте для пляжа – в городском луке они более неуместны. Подобные модели не стали долгосрочной тенденцией, скорее это мимолетный тренд для тех, кто скучал по советским авоськам.

Сумка-авоська / Фото lux.fm

Антитренды 2020 года: поясная сумка овальной формы

Сумки овальной формы, предназначенные для ношения на поясе, в 2020 году выйдут из моды. Им на смену придут новые модели - более крупные спортивные или мини-сумки из плотной кожи, едва заметные на ремне.

Поясная сумка / Фото Instagram

Антитренды 2020 года: сумка на тонкой цепочке

Отложите подальше в шкаф все сумки на тонкой цепочке, если только это не Chanel - все остальные модели выглядят устаревшими. Для сумок на плече сейчас более актуальны толстые ремешки. Если все же вам нравятся цепочки, отдайте предпочтение массивным и крупным.

Сумка на цепочке / Фото Instagram

Антитренды 2020 года: крупный клатч жесткой формы

Клатчи формата А4 лучше оставить в прошлом – на смену им пришли объемные "пельмешки" и другие мягкие модели. При этом стоит отметить, что эти модели недолго будут на пике популярности, поэтому возможно не стоит захламлять свой шкаф лишней сумкой, которая скоро будет неактуальна.

Сумка-"пельмешек" недолго будет в моде / Фото Instagram

Напомним, ранее Японию покорил новый модный тренд - сумки в виде насекомых. Выглядят аксессуары очень реалистично – у сумок есть даже очень похожие на настоящие щупальца.