Антитренды 2020: какие сумки выйдут из моды

Неактуальные модели лучше подальше засунуть в шкаф.
Стилист Юлия Козовая назвала антитренды сумок 2020 года и рассказала, чем можно заменить уже неактуальные модели, чтобы выглядеть стильно и современно.
Антитренды 2020 года: пластиковые сумки
Различные варианты пластиковых сумок не так давно были очень популярны. Среди прочего модницы носили пакеты либо сумки, в которых комбинировалась кожа с пластиком, пишет cosmo.ru. В 2020 году пластиковые сумки больше не актуальны – их стоит заменить на сумки из качественных и долговечных материалов.
Антитренды 2020 года: сумки из сетки
Сумки из сетки оставьте для пляжа – в городском луке они более неуместны. Подобные модели не стали долгосрочной тенденцией, скорее это мимолетный тренд для тех, кто скучал по советским авоськам.
Антитренды 2020 года: поясная сумка овальной формы
Сумки овальной формы, предназначенные для ношения на поясе, в 2020 году выйдут из моды. Им на смену придут новые модели - более крупные спортивные или мини-сумки из плотной кожи, едва заметные на ремне.
Антитренды 2020 года: сумка на тонкой цепочке
Отложите подальше в шкаф все сумки на тонкой цепочке, если только это не Chanel - все остальные модели выглядят устаревшими. Для сумок на плече сейчас более актуальны толстые ремешки. Если все же вам нравятся цепочки, отдайте предпочтение массивным и крупным.
Антитренды 2020 года: крупный клатч жесткой формы
Клатчи формата А4 лучше оставить в прошлом – на смену им пришли объемные "пельмешки" и другие мягкие модели. При этом стоит отметить, что эти модели недолго будут на пике популярности, поэтому возможно не стоит захламлять свой шкаф лишней сумкой, которая скоро будет неактуальна.
Напомним, ранее Японию покорил новый модный тренд - сумки в виде насекомых. Выглядят аксессуары очень реалистично – у сумок есть даже очень похожие на настоящие щупальца.