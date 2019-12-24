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Новогодний маникюр 2020 - самый красивый маникюр зима 2020 фото новинки

24 декабря 2019, 15:00

Белая металлическая Крыса, чей год наступает, любит роскошь, поэтому щедро украшайте свои ногти блестками, камушками и яркими рисунками.

  • Новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний маникюр 2020 Instagram

Новый год 2020 вот-вот наступит, и еще есть немного времени, чтобы сделать красивый новогодний маникюр и, согласно многочисленным приметам, угодить тем самым хозяйке грядущего года – Белой металлической Крысе.

Но самое главное – вы должны угодить себе, и ваш зимний маникюр должен гармонично сочетаться с вашим нарядом, а также вызывать у вас радостные эмоции и вдохновлять.

При этом прежде, чем выбирать маникюр на Новый год 2020, обратите внимание на то, что зимой 2020 модными будут такие цвета лака в качестве основы: белый цвет, металлик, серебристый, золотистый, розовый, бежевый, кремовый, алый, голубой, бирюзовый и зеленый.

Также учтите, самый удачный новогодний маникюр 2020 год Крысы - это светло-серый маникюр, а также роскошный белый маникюр, серо-коричневый маникюр на зиму 2020, маникюр 2020 бежевый и нюдовый маникюр.

В то же время астрологи настаивают, что на Новый год Белой Металлической Крысы как никогда кстати будут золотистый маникюр новогодний и серебристый новогодний маникюр 2020, ведь Крыса обожает роскошь и богатство, поэтому золотой и серебряный цвет в дизайне ногтей 2020 в фаворе.  

Кстати, сейчас пользуются огромным спросом 3D наклейки, особенно, с мышкой. Благодаря таким новогодним заготовкам можно легко и быстро создать настоящую сказку на ногтях. Но если есть желание создать неповторимый и самый красивый новогодний маникюр, лучше остановить свой выбор на ручной росписи.

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Зеленый новогодний маникюр 2020

Если на миг представить, что каждый зеленый ноготок – ветка елочки, тогда вам предстоит просто украсить ее. Зеленый цвет смягчает блеск, поэтому стразы, блестящие снежинки, блестки, глиттер, фольга – все, что блестит и переливается, будет смотреться элегантно и со вкусом. Добавьте один-два белых ноготка и получите базу для праздничного рисунка.

Зеленый новогодний маникюр 2020 / Instagram

Новогодний французский маникюр 2020

Для поклонниц классики, можно украсить френч (но не более трех ноготков) всевозможными новогодними рисунками, трафаретами, снежинками, блестками, оленями, снеговиками и даже дедами морозами. Красивый новогодний френч 2020  – это синяя или красная улыбка (линия по краю ноготка), и снежинки или прочие новогодние рисунки белого цвета.

Новогодний маникюр на короткие ногти

Короткие ногти постепенно вытесняют длинные, ведь выглядят более естественно, а природная красота в моде. На коротких ногтях гармонично и стильно смотрится зимний маникюр свитер на ногтях. При этом можно вязанный дизайн ногтей сделать только на одном-двух ноготках.

Также нежный маникюр зима 2020 на короткие ногти – это разнообразные скандинавские узоры на ногтях, а также красивые снежинки, звездочки, олени, снеговики и птички.

Зимний маникюр голубой 

В преддверии Нового года 2020 голубой маникюр становится все более актуальным – это один из лучших вариантов зимнего маникюра. Украшенный фольгой, которая всецело заменила поднадоевшие стразы, голубой маникюр отлично подойдет для семейного торжества или новогодней вечеринки с друзьями.

И еще – голубые ногти идеально сочетаются цветами лака: розовый, сиреневый, коралловый, светло-фиолетовый, желтый, ярко-синий, темно-синий, серый, белый, бежевый.

Голубой маникюр новогодний / Instagram

Белый новогодний маникюр 

Прелестный белый маникюр в сочетании с фольгой будет роскошно смотреться на ногтях любой длины. Фольга на белых ногтях заиграет переливами, подарит невероятное ощущение праздника. Можете украсить белые ногти 2020 глиттером, написать то, что хотите пожелать или загадать миру, чтобы вас точно услышали, - и вы не прогадаете, ведь это сейчас модно.

Станьте на миг художником, пускай белые ноготки будут вашими холстами – и рисуйте то, что идет изнутри – звезды, елочные игрушки или силуэты подарков. Позвольте себе мечту на ногтях!

Белый новогодний маникюр / Instagram

Черный маникюр на Новый год 2020

Черный новогодний маникюр 2020 – вовсе не мрачный. Будете приятно удивлены, какую роскошь и какой праздник будут излучать ваши ногти, ведь "все круто с черным" - самым сильным из всех цветов. Черный лак для ногтей – наверное, единственный в своем роде, за исключением белого, который сочетается со всеми цветами. Поэтому вы можете рисовать всевозможные зимние или посвященные праздникам картинки, используя красный, синий, зеленый, белый и любой другой лак. Это же касается и украшений – звездочки, камушки, стразы, блестки будут выглядеть уместно на черных ногтях в зимний период. А ручная роспись подарит вашим ногтям некую эксклюзивность.

Синие ногти зима 2020

Модный синий маникюр зима 2020 – это сочетание глубоких и нежных оттенков синего с белым и серебристым лаком. При этом один-два ноготка было бы неплохо украсить новогодними рисунками, зимними узорами или стразами. Кстати, такие зимние ногти отлично впишутся даже в повседневный образ жизни.

Синий маникюр на Новый год 2020 / Instagram

Красный маникюр Новый год 2020

Красные ногти 2020 сочетается практически с любым цветом – в этом деле важно правильно подобрать оттенки. Наиболее популярны сочетания красного с нейтральными цветами: белым, серым и чёрным. Элегантный дизайн ногтей в красном цвете  на новогоднюю вечеринку – это стразы, аккуратно выложенные в снежинку, или продольную полоску.

Пенный праздничный маникюр

Для того, чтобы создать пенный маникюр, взбитую пенку наносят на непросушенный слой гель-лака, потом эту красоту полемизируют. И все – осталось снять остатки пены. Можно украсить пузырьками один-два ноготка, а остальные послужат базой для роскошного маникюра на Новый год 2020 – их можно украсить тематическими рисунками, узорами, блестками или наклейками.  

Кроме того,  чтобы золотистые и серебристые ногти смотрелись более эффектно, им можно добавить завораживающей фактурности в виде крохотных пузырьков - получится сногсшибательно и неповторимо.

Серебристый маникюр 2020 новогодний

У красивого серебряного маникюра на зиму 2020 одно очень важное преимущество – этот цвет сияния снега в морозный день удачно впишется под любой наряд и даже подойдет для похода на роботу. Серебряный маникюр руффиан 2020 на Новый год, или френч наоборот – тоже послужит шикарной основой для красивейшего новогоднего маникюра. Суть в то, что вначале ногти окрашиваются в один цвет, а затем сверху покрываются другим цветом, но так, чтобы остался зазор между вторым цветом и ногтевыми валиками и кутикулой. То есть, по сути, получается "улыбка", как во французском маникюре, только с обратной стороны.

Серебристый маникюр зима 2020 / Instagram

Напомним, ранее сообщалось, новогодний маникюр с золотом - торжественный и изящный, при этом он нисколько не теряет присущей ему роскоши даже на коротких ногтях, которые, в зимний период особенно актуальны.

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