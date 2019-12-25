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Пикси-боб 2020 – самая гламурная женская короткая стрижка нового года фото

25 декабря 2019, 06:28

В 2020 году на задний план отходит лохматость, присущая прическам 2019 года. Поэтому в стрижке пикси боб 2020 крайне важны линии, они должны быть четкими.

  • Стрижка пикси-боб 2020 Instagram
  • Стрижка пикси-боб 2020 Instagram
  • Стрижка пикси-боб 2020 Instagram
  • Стрижка пикси-боб 2020 Instagram
  • Стрижка пикси-боб 2020 Instagram
  • Стрижка пикси-боб 2020 Instagram
  • Стрижка пикси-боб 2020 Instagram
  • Стрижка пикси-боб 2020 Instagram
  • Стрижка пикси-боб 2020 Instagram
  • Стрижка пикси-боб 2020 Instagram
  • Стрижка пикси-боб 2020 Instagram
  • Стрижка пикси-боб 2020 Instagram
  • Стрижка пикси-боб 2020 Instagram
  • Стрижка пикси-боб 2020 Instagram
  • Стрижка пикси-боб 2020 Instagram
  • Стрижка пикси-боб 2020 Instagram
  • Стрижка пикси-боб 2020 Instagram

В преддверии Нового года 2020 Белой металлической Крысы многие женщины задумываются о своей жизни и о том, что нужно изменить, чтобы как можно чаще в душе было ощущение радости и внутреннего удовлетворения. Стрижка, вернее, новая стрижка реально способна изменить жизнь.

Женская короткая стрижка пикси-боб волшебная, ведь она подходит и девушкам, и женщинам постарше. Кстати, пикси означает фея, поэтому даже не сомневайтесь в ее магических свойствах. Это единственная короткая стрижка, которая не делает лицо женщин грубым, а наоборот – добавляет нежности и изящности образу.

Стрижка боб пикси – роскошное решение для тех, кто созрел к новым впечатлениям и ощущениям.

В уходящем 2019 году пикси боб была одной из самых популярных женских стрижек, но из трендов 2020 года она никуда не денется – уж больно по вкусу она пришлась многим модницам.

Женская стрижка пикси-боб 2020 – это градуированная стрижка с косой удлиненной челкой, а сзади волосы укорочены. Такое сочетание делает ее неповторимой и незабываемой.

Главред собрал самые свежие варианты стрижки пикси боб 2020 в фотогалерею.

Женская стрижка на короткие волосы 2020 пикси-боб: главные особенности

В 2020 году на задний план отходит лохматость, присущая прическам 2019 года.  Поэтому в стрижке пикси боб 2020 крайне важны линии, они должны быть аккуратными и четкими.

Модные волосы 2020 – это самые разнообразные оттенки, не бойтесь экспериментировать, позвольте себе быть яркими и роскошными – вы этого заслуживаете.

Выбритые виски тоже пока в моде, поэтому модная стрижка пикси-боб  - это стрижка с выбритыми висками. Правда, такой вариант идет не всем, а исключительно модницам с изящным лицом правильной формы.

Гламурная стрижка пикси-боб 2020 асимметрия — это короткий затылок, объемная макушка, удлиненные ниспадающие пряди к лицу на одну сторону, и косая челка.

Модная женская стрижка пикси боб 2020: кому идет

Пикси боб на короткие волосы лояльная ко всем. Она выполняется на прямых, а также вьющихся прядях, усмиряет жесткие густые локоны, придает объем пористым, редким локонам.

Не доверяйте выполнение стрижки пикси боб кому-либо, ведь важна каждая линия. Если мастер – настоящий профи, он сможет создать особенную и красивую стрижку пикси боб для лица любой формы.

Стильная пикси-боб 2020: как укладывать

Главное иметь под руками фен и пенку для укладки. А дальше все зависит от вашего настроение. Сейчас в моде кудри, красивая кудрявая челка сделает ваш образ сногсшибательным. Не злоупотребляйте лохматостью, лучше красиво и уложите прядки.

Читайте такжеНовогодний маникюр 2020 - самый красивый маникюр зима 2020 фото новинкиНапомним, ранее сообщалось, на перекрестке 2019 и 2020 годов стрижка шапочка стремительно ворвалась в тренды 2020 и очаровывает женщин всего мира. Ее главное преимущество на фоне других женских стрижек 2020 – потрясающий акцент на глаза.

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