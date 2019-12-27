  1. Главная
  3. Мода и красота

Стрижка шегги 2020 – самая лохматая женская стрижка нового года фото

27 декабря 2019, 14:10

Модная стрижка шегги обладает невероятным омолаживающим эффектом и, словно волшебная палочка, умеет скрывать недостатки лица.

  • Женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Женская стрижка шегги 2020 Instagram

Модные женские стрижки 2020, как уверяют многие стилисты, должны быть с четкими и аккуратными линиями среза, все пряди следует красиво укладывать. Только лохматая стрижка шегги, шег или шэг – кому как удобнее, так и называет – уходить в тень вовсе не собирается.

Мало ли о чем говорят тренды 2020. Фантастическая, роскошная, немного бунтарская, излучающая невероятную силу и свободу, женская стрижка шегги мощным ветром ворвалась в моду 2020.

Правда, в 2020 году стрижка шегги (shaggy) из 70-х, которая дословно переводится, как лохматость, немного преобразилась и стала более изящной. 

Если проследить за модными пабликами, стрижка шегги в самой последней ее вариации – это симпатичные кудри, легкие локоны и красиво ниспадающие пряди.  

Хотя в идеале шегги – это филировка прядей, и когда взлохмачена вся шевелюра, или только виски, или только челка, или только затылок, или отдельные пряди.

Главред собрал свежие варианты модной женской стрижки шегги 2020 в фотогалерею.

Стрижка шегги 2020: главные особенности

Женская стрижка шэг 2020 – это когда волосы стригут хаотично и отдельными участками, при этом все пряди филируют.  

Модная стрижка шегги обладает невероятным омолаживающим эффектом и, словно волшебная палочка, умеет скрывать недостатки лица.

Шегги на короткие волосы

Стрижка шегги 2020 на короткие волосы должна сопровождаться рваной челкой, которая направляется, словно шторка, в две разные стороны – это в идеале. При этом в каждом случае важен индивидуальный подход и профессионализм мастера.

Шегги на средние волосы

Самый удачный вариант шегги, который придает визуального объема волосам и гармонично сочетается с любой формой лица и подходит женщинам любого возраста – это стрижка шегги на средние волосы 2020. Такой вариант прически позволяет сделать челку косой или прямой.

Шегги на длинные волосы

Стрижка шегги на длинные волосы -  это  косые срезы и филировка прядей, которая визуально добавляет объема и создает небольшой хаос на голове. Отличительной особенностью стрижки на длинные волосы шегги 2020 являются разнородно рваные кончики, вздымающиеся по разным сторонам. Для длинной шегги самая подходящая челка – прямая – она добавляет образу таинственности и делает акцент на глаза.

Стрижка шегги 2020: кому идет и укладка волос

Шегги 2020 подходит для любого возраста. Девушек шег делает более взрослыми, женщин постарше – более молодыми.  К слову, шегги – самая омолаживающая женская стрижка нового года.

Шег могут выбирать обладательницы и прямых волос, и кудрявых.

А укладка должна отображать ваше настроение. Вы можете хулиганить и идти против модных веяний 2020, а можете создать на голове аккуратные кудри или завить голливудские локоны, которые добавят вашему образу романтичности и нежности.

Читайте такжеЖенская короткая стрижка bowl cut или шапочка – самый модный тренд 2020 - фотоНапомним, ранее сообщалось, женская стрижка пикси-боб 2020 – это градуированная стрижка с косой удлиненной челкой, а сзади волосы укорочены. Такое сочетание делает ее неповторимой и незабываемой.

тренды средние волосы стрижка шегги стрижки на длинные волосы мода 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Стрижка шегги 2020 – самая лохматая женская стрижка нового года фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:50
"Репрессии националистов": Мисс Львов на росТВ пожаловалась на преследования в Украине
14:30
Направить миротворцев ООН на Донбасс: посольство США увидело смысл в этой идее
14:10
Стрижка шегги 2020 – самая лохматая женская стрижка нового года фото Фото
13:51
Кошки фильм 2019: чем поражает экранизация мюзикла Кошки Лойд-Уэббера Видео
13:45
Перегнул палку: в Германии распекли Трампа из-за санкций против Северного потока-2
13:37
Назначение Венедиктовой в ГБР: кто зайдет в Раду от Слуги народа
13:30
Лучшие украинские музыкальные альбомы 2019 года мнение
13:28
"Приготовиться всем поездам из России": Украина взыскала первый штраф за полёт над Крымом
13:22
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: новые покровители и плевок в душу
13:01
От морозов до потепления: синоптик дала неожиданный прогноз на Новый год
12:56
"Зря хохлы Путина драконят": в России истерика из-за слов мэра Херсона о болотах
12:22
Пересчет тарифов на тепло: где ждать снижения сумм в платежках
11:55
"Мы не знаем, где Fokker-100": в Сеть слили разговоры диспетчеров с разбившимся самолетом Фото Видео
11:47
Дело Альперина: суд арестовал имущество "крестного отца контрабанды"
11:31
Стартовал коридор затмений: мольфар объяснила, что делать Видео
11:28
Зеленский уволил Трубу и назначил и.о.директора ГБР: кто такая Ирина Венедиктова Видео
11:24
Восточный гороскоп на 2020 год – что ждет всех от Крысы до Свиньи
11:15
Раздражают успехи и Крымский мост: в России обвинили США во вмешательстве в дела Крыма
11:08
Крушение самолета в Казахстане: в МИД рассказали о судьбе выживших украинцев
10:52
Отказ Украины от импорта российской электроэнергии: в РФ надеются на отмену решения
10:48
Стало известно, возле кого похоронят Галину Волчек
10:45
Названа предварительная причина крушения самолета Fokker-100 в Казахстане
10:32
Плевать на санкции США: Лавров повторил мантру, что Северный поток-2 будет достроен Видео
10:32
Благодійний зірковий матч в Мадриді за підтримки GSB Gold Standard Banking реклама
10:26
Изысканное меню на Новый год 2020: класснючие блюда
10:25
Отказ от претензий и ареста имущества: в РФ раскрыли суть газовых соглашений с Украиной
10:16
Бежевый маникюр зима 2020 – самый нежный новогодний маникюр 2020 фото Фото
10:08
"Дополнительный геморрой" или установление мира: что получит Украина, пытаясь договориться с Россией мнение
09:43
На борту разбившегося самолета в Казахстане были граждане Украины: список жертв Видео
09:27
Впереди социальный кризис: что будет с тарифами и ценами в 2020 году
09:08
Гороскоп на 27 декабря всех знаков Зодиака: любовные похождения, дыра в бюджете и очищение
08:56
"Много проектов": новый глава УИНП похвалил Вятровича за "хорошую работу"
08:29
Драка в Раде: "свободовца" Кайду отправили под ночной домашний арест Видео
08:11
Число жертв крушения самолета в Казахстане возросло Фото Видео
07:50
"СБУшник сбил пешеходов": на Хмельнитчине погибли мужчина и женщина
07:25
Взрывной успех: родившихся в декабре ждет дьявольское везение – астролог
07:21
Крушение пассажирского самолета в Казахстане: главные подробности и жуткие фото Фото Видео
06:50
В США поняли, что Беларусь скоро может исчезнуть мнение
06:33
"На Донбассе - пепел": Москаль сказал, зачем Путину восток Украины
06:12
Ляпис 98 в Киеве устроит концерт на Новый год: все подробности Видео
05:57
Новый год к нам мчится: психолог рассказала, что делать, если нет праздничного настроения
05:41
Баловство и огненный переполох: рецензия на комедию Игра с огнем Видео
05:20
Взбодрить коня с одной ноздрей: как улучшить потенцию в домашних условиях
04:45
Новый закон о медиа: у Зеленского определились, как будут регулировать работу СМИ в Украине
04:31
Украинский тренер покинет зарубежный клуб
04:15
"Вагинальный призыв, лаваш прикрыла": Волочкова прихотливо оголилась и раздвинула ноги
04:02
Полное падение нравов: "ПТУшник" напоил малолетних школьниц и устроил групповой секс
03:41
Идеальный греческий салат: секреты приготовления
03:36
"Гарик куколд, Асмус порно": Асмус в одном полотенце снялась в новой пикантной сцене Видео
03:15
В Украине прошли испытания уникальной "натовской" гаубицы Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять