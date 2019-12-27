Стрижка шегги 2020 – самая лохматая женская стрижка нового года фото

Модные женские стрижки 2020, как уверяют многие стилисты, должны быть с четкими и аккуратными линиями среза, все пряди следует красиво укладывать. Только лохматая стрижка шегги, шег или шэг – кому как удобнее, так и называет – уходить в тень вовсе не собирается.

Мало ли о чем говорят тренды 2020. Фантастическая, роскошная, немного бунтарская, излучающая невероятную силу и свободу, женская стрижка шегги мощным ветром ворвалась в моду 2020.

Правда, в 2020 году стрижка шегги (shaggy) из 70-х, которая дословно переводится, как лохматость, немного преобразилась и стала более изящной.

Если проследить за модными пабликами, стрижка шегги в самой последней ее вариации – это симпатичные кудри, легкие локоны и красиво ниспадающие пряди.

Хотя в идеале шегги – это филировка прядей, и когда взлохмачена вся шевелюра, или только виски, или только челка, или только затылок, или отдельные пряди.

Главред собрал свежие варианты модной женской стрижки шегги 2020 в фотогалерею.

Стрижка шегги 2020: главные особенности

Женская стрижка шэг 2020 – это когда волосы стригут хаотично и отдельными участками, при этом все пряди филируют.

Модная стрижка шегги обладает невероятным омолаживающим эффектом и, словно волшебная палочка, умеет скрывать недостатки лица.

Шегги на короткие волосы

Стрижка шегги 2020 на короткие волосы должна сопровождаться рваной челкой, которая направляется, словно шторка, в две разные стороны – это в идеале. При этом в каждом случае важен индивидуальный подход и профессионализм мастера.

Шегги на средние волосы

Самый удачный вариант шегги, который придает визуального объема волосам и гармонично сочетается с любой формой лица и подходит женщинам любого возраста – это стрижка шегги на средние волосы 2020. Такой вариант прически позволяет сделать челку косой или прямой.

Шегги на длинные волосы

Стрижка шегги на длинные волосы - это косые срезы и филировка прядей, которая визуально добавляет объема и создает небольшой хаос на голове. Отличительной особенностью стрижки на длинные волосы шегги 2020 являются разнородно рваные кончики, вздымающиеся по разным сторонам. Для длинной шегги самая подходящая челка – прямая – она добавляет образу таинственности и делает акцент на глаза.

Стрижка шегги 2020: кому идет и укладка волос

Шегги 2020 подходит для любого возраста. Девушек шег делает более взрослыми, женщин постарше – более молодыми. К слову, шегги – самая омолаживающая женская стрижка нового года.

Шег могут выбирать обладательницы и прямых волос, и кудрявых.

А укладка должна отображать ваше настроение. Вы можете хулиганить и идти против модных веяний 2020, а можете создать на голове аккуратные кудри или завить голливудские локоны, которые добавят вашему образу романтичности и нежности.

Читайте такжеЖенская короткая стрижка bowl cut или шапочка – самый модный тренд 2020 - фотоНапомним, ранее сообщалось, женская стрижка пикси-боб 2020 – это градуированная стрижка с косой удлиненной челкой, а сзади волосы укорочены. Такое сочетание делает ее неповторимой и незабываемой.