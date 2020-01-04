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Удлиненное каре 2020 – потрясающая женская стрижка для любого возраста фото

4 января 2020, 05:45

Стрижка удлиненное каре 2020 удачно впишется в образ женщины возрастом постарше, и будет стильно выглядеть на юной красотке.

  • Удлиненное каре 2020 Instagram
  • Удлиненное каре 2020 Instagram
  • Удлиненное каре 2020 Instagram
  • Удлиненное каре 2020 Instagram
  • Удлиненное каре 2020 Instagram
  • Удлиненное каре 2020 Instagram
  • Удлиненное каре 2020 Instagram
  • Удлиненное каре 2020 Instagram
  • Удлиненное каре 2020 Instagram
  • Удлиненное каре 2020 Instagram
  • Удлиненное каре 2020 Instagram
  • Удлиненное каре 2020 Instagram
  • Удлиненное каре 2020 Instagram
  • Удлиненное каре 2020 Instagram
  • Удлиненное каре 2020 Instagram
  • Удлиненное каре 2020 Instagram

Женская стрижка каре основательно закрепилась на модном Олимпе и, по всей видимости, ее место вряд ли удастся кому-то занять – в 2020 году так точно.

Заметной рядом с обычным каре стала одна из современных вариаций популярной стрижки - удлиненное каре.

Женская стрижка 2020 удлиненное каре – это очень удобная и роскошная женская стрижка, которая отличается неприхотливостью и универсальностью.

Удлиненное каре удачно впишется в образ женщины возрастом постарше, и будет стильно выглядеть на юной красотке. 

Главной отличительной особенностью удлиненного каре являются более длинные передние пряди, которые являются модной тенденцией 2020 года

Главред собрал стильные варианты стрижки удлиненное каре 2020 в фотогалерею.

Удлиненное каре 2020: на что обратить внимание

  • Женская стрижка удлиненное каре без челки – вариант, который без преувеличения подходит всем.
  • Модная стрижка 2020 удлиненное каре с прямой челкой - потрясающая разновидность стрижки, которая овальное лицо сделает немного вытянутым, а квадратное сделает менее угловатым.
  • Удлиненное каре с косой челкой 2020 ­– эффектный вариант для круглолицых девушек и тех, у кого лицо прямоугольной формы. Отметим, косая челка сглаживает острые углы и визуально маскирует пухлость щек.
  • Каре 2020 удлиненное с рваной челкой – крутое решение для девушек с треугольным и прямоугольным лицом, которые хотят выглядеть игриво.
  • Градуированное удлиненное каре – настоящая находка для обладательниц волнистых волос. Это компиляция каре и каскада, и подразумевает филировку прядей.

Красивое удлиненное каре 2020: модные варианты укладки

Классика

Классическая укладка удлиненного каре не требует особых усилий и умений. Берете пенку или мусс, наносите на влажные волосы, опускаете голову вниз и сушите.  И все. Чтобы завершить образ, нужно прическу слегка пригладить пальцами и зафиксировать лаком.

Модное удлиненное каре в 2020 году можно укладывать на симметричный и косой пробор. Кончики волос могут быть подогнуты внутрь или наружу - тут все зависит от вашего личного вкуса.

Никакой лохматости

"Лохматость" в 2020 году канула в лету, поэтому не стоит создавать беспорядок на голове. Сейчас в тренде красиво уложенные пряди и объемные волнистые локоны, которые добавят образу романтичности.

Кудри – это модно

Объемные кудри по всей длине можно создать, накручивая пряди на бигуди или ленточки до самых корней. Можете не сушить феном, а просто подождать, пока кудри высохнут сами.

Если хотите создать кудри щипцами, круглой щеткой или утюжком, то начинайте наматывать локоны от корней до кончика. И ни в коем случае не расчёсывайте локоны – прическа будет испорчена. Корректировать кудри стоит пальцами либо гребнем с острой ручкой.
Читайте такжеЖенская короткая стрижка bowl cut или шапочка – самый модный тренд 2020 - фотоНапомним, ранее сообщалось, боб 2020 – это роскошная женская стрижка, которая визуально очень похожа на классическое каре. Но есть одна важная особенность - затылок намного короче тех прядей, которые обрамляют лицо. То есть спереди пряди длиннее, а сзади – короче.

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