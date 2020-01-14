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Маникюр 2020: самый красивый красный маникюр френч и минимализм фото

14 января 2020, 12:00

В 2020 году отдайте должное огненному алому, или как его окрестили - цвет "алое пламя" — это оттенок красного, который открывает модную палитру цветов 2020.

  • Красный маникюр 2020 Instagram
  • Красный маникюр 2020 Instagram
  • Красный маникюр 2020 Instagram
  • Красный маникюр 2020 Instagram
  • Красный маникюр 2020 Instagram
  • Красный маникюр 2020 Instagram
  • Красный маникюр 2020 Instagram
  • Красный маникюр 2020 Instagram
  • Красный маникюр 2020 Instagram
  • Красный маникюр 2020 Instagram
  • Красный маникюр 2020 Instagram
  • Красный маникюр 2020 Instagram
  • Красный маникюр 2020 Instagram
  • Красный маникюр 2020 Instagram
  • Красный маникюр 2020 Instagram
  • Красный маникюр 2020 Instagram
  • Красный маникюр 2020 Instagram

Праздники уже позади, пора настраиваться на активный образ жизни. Начните новый период с яркого и завораживающего красного маникюра, который обратит на себя внимание и станет вашим проводником на пути к смелой мечте.

Обратите внимание, что модный красный маникюр 2020 – это не столько дизайн, столько цвет. Палитра красного цвета настолько богата, что вы можете создавать роскошный и неповторимый дизайн красных ногтей 2020 года каждую неделю.

Но, в первую очередь, при создании красивого маникюра 2020 отдайте должное огненному алому, или как его окрестили - цвет "алое пламя" — это оттенок красного, который открывает модную палитру цветов 2020. Сочный красный оттенок 2020 олицетворяет решительность, смелость и уверенность в себе, для нейл дизайна он – настоящая находка.

Красный маникюр 2020
Маникюр цвета "алое пламя" / Instagram

Маникюр 2020 красный – удачное решение для ежедневного похода на работу, а на вечеринке, дне рождения или романтическом свидании без него не обойтись. Незаменимость красного цвета объясняется его универсальностью – красный вместе с белым и черным входит в волшебную троицу цветов, которые подходят всем и под все – главное, чтобы качество выполнения маникюра было безупречным.

Главред собрал фотогалерею самых модных вариантов красного маникюра 2020.

Модный красный маникюр 2020

Классический красный маникюр

Как мы уже упоминали выше, в красном маникюре главное цвет, поэтому даже если вы всего лишь покроете ваши ногти 2020 модным красным лаком, считайте, вы точно в тренде. Красный имеет несколько полутонов: классический, красно-малиновый, коралл и рубин. Также к этим цветам стоит добавить темно-красный цвет, который будет безумно популярным в 2020 году.

Стильный маникюр 2020 красный с серебром

Если взять и соединить красный и серебристый цвета, то получится изумительный маникюр 2020 на все случаи жизни. Особенно стильно будут смотреться красные матовые ногти в сочетании с блестящими ноготками такого же оттенка. Кстати, красно-серебряные ногти можно дополнить стразами.

Модный дизайн красных ногтей 2020 года — это сочетание техники французского маникюра и омбре, где для перехода цвета используется лак с серебристым блеском.

Красный маникюр минимализм – элегантный тренд года

Минимализм красной ниткой проходит через весь нейл-арт 2020, поэтому модный красный маникюр – сдержанный и лаконичный, с нотками элегантности. Кстати, обратите внимание, что красный маникюр с простыми и ненавящивыми элементами дизайна - точки, полоски, геометрия - выглядит намного круче, нежели просто красные ногти.

Красный маникюр с цветами, узорами и сердечками

Чем ближе к весне, тем больше цветов и изящных узоров должно быть на ногтях, в том числе и красных. При этом для лучшего эффекта базой для рисунков могут стать белые, нюдовые или черные ноготки. Сюда же добавьте крохотные сердечка, которые добавят образу чувственности и загадочности – всем так и захочется узнать, что символизирует ваш красный маникюр с сердечками.

Красный френч 2020

Красный маникюр френч 2020 отличается от подобного маникюра предыдущих лет. В 2020 году полоска по краю ноготка – так называемая улыбка – стала намного тоньше, а сам французский маникюр изящнее. Модный красный французский маникюр можно украсить украсить сердцем, точками или другими минималистичными элементам дизайна.

Читайте такжеСтрижки 2020 – названы 11 модных трендов в женских стрижках фотоНапомним, ранее сообщалось, матовый маникюр в моде 2020 получит второе дыхание. При этом дизайн матовых ногтей пойдет дальше, чем монохромные матовые ногти – клетка на ногтях, геометрия – все это будет востребованным в 2020 году.

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