Стрижки на средние волосы 2020 – самые модные стрижки и горячие тренды фото

Золотая середина – то, что многие женщины ищут в жизни. Чтобы и карьера сложилась, и в семье все ладилось, например. Быть красивой и счастливой, успешной и получать удовольствие от жизни. Наверное, каждый для себя со временем выбирает определенные пропорции. Чего-то получается в избытке, чего-то не хватает.

Намного легче найти золотую середину в стрижках. Средние волосы – универсальная длина, которая визуально делает лицо более мягким, нежным, позволяет создать, при надобности, роскошную вечернюю прическу, и в то же время не обременяют, волосы без проблем поддаются укладке и делают образ легким и свежим.

В то же время важно не зацикливаться на одном варианте стрижки на средние волосы, так как есть риск стать скучной, а вы сами, в первую очередь, должны замечать, что становитесь лучше, красивее и моложе с каждым походом в салон красоты.

Учитывая то, что на носу – весна, самое время запланировать обновление имиджа и подарить себе радостные эмоции, ощущение удовлетворения и уверенности в себе.

Главред собрал фото самых модных вариантов женских средних стрижек.

Модные стрижки на средние волосы 2020 – главные тренды

Многослойность

Для того, чтобы средние волосы выглядели более объемными и густыми, нужно им добавить многослойности. Многослойность – отличная возможность визуально откорректировать форму лица, да и весь образ. Количество слоев может отличаться – в зависимости от того, какая цель перед вами стоит. Важно, что многослойность – это тренд. Если говорить о стрижках, то модными сейчас является каскад и шегги.

Стрижка каскад на средние волосы 2020 начинается на уровне ушек – пряди постепенно стригутся до самого низа шевелюры. Ни в коем случае не выше, иначе есть риск все испортить.

Стрижка средней длинны 2020 шегги дает право выбора. Можно сделать как можно больше слоев, что визуально создаст роскошный объем волос. А можно сделать стрижку на средние волосы с меньшим количество слоев, что позволит волосам выглядеть более гладко, при этом появится недостающая легкость и игривость.

Толстые линии

Мода 2020 полна контрастов и довольно противоречива. С одной стороны, мы видим четкий путь в сторону многослойности. С другой стороны – вырисовывается новый тренд – прямые линии, без филировки.

Если вы действительно хотите, чтобы ваша прическа на средние волосы 2020 была эффектной, сделайте удлиненное каре с четкой линией среза. При этом кончики волос филировать не нужно – важна именно толстая линия среза.

Преимуществом такой стрижки станет то, что не нужно бежать к парикмахеру каждый месяц – вы можете немного отрастить волосы. При желании можно собрать в модный хвост.

Кудри

Локоны и кудряшки захватывают мир с такой скоростью, что кажется, они всегда были в моде. Поэтому если для вас крайне важно быть в тренде, соответствовать последним веяниям моды и ни на шаг не отставать – запаситесь терпением и всевозможными аксессуарами, а также средствами для укладки волос, которые помогут вам создать на голове "макаронную фарбрику".

Кудри – новомодный стиль укладки волос, который черпает вдохновение в прошлом. Мода вернулась, и мы покорно отдаем дань прошлому. В качестве основы для стильных кудрявых волос может стать удлиненный боб, или как его еще называют лонг боб, удлиненное каре и тот же каскад. При этом в каждом случае получается неповторимый результат.

Будьте в 2020 году словно барашек, и будете счастливы – потому что кудри – это прическа, которая поднимает настроение вам и окружающим. Сделайте кудряшки у убедитесь, как восторженно будут на вас смотреть и пытаться разглядеть каждый локон.

Читайте такжеПрически 2020 на средние волосы – самые модные тренды в укладке волосНапомним, ранее сообщалось, ничто так не подчеркивает красоту женских глаз, как аккуратные линии прямого каре с челкой. Одним она добавляет такого желанного объема, других делает более изящными, лицо третьих благодаря удачной асимметрии уравновешивает, а четвертые обожают каре за удобство во время ежедневной укладки и возможность постоянно выглядеть по-разному.