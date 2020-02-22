Весенний маникюр 2020 - стильный маникюр марсала и бордовые ногти: фото

Бордовый маникюр по популярности побил все рекорды и в историю нейл-арта точно вписал себя навсегда. У бордовых ногтей огромная свита поклонниц, которые не собираются от него отказываться даже тогда, когда все сольные партии в моде 2020 закреплены за нюдовым маникюром. И даже весной бордовый маникюр и маникюр марсала будут на высоте!

Бордовый цвет, словно вкусное вино, - наполнен энергией, он страстный, сильный и, безусловно, харизматичный. Именно поэтому бордовый маникюр и маникюр марсала чаще всего выбирают уверенные в себе и сильные женщины, которые точно знают, чего хотят от жизни.

Классический бордовый – не такой яркий, как красный, и не такой грубый, как черный. Он не слишком дружелюбен в плане сочетания с другими цветами, но все же и не одиночка. Самые идеальные дуэты - бордовый с белым, молочным, бежевым, слоновой костью, кремовым и светло-серым.

Главред собрал модные варианты весеннего маникюра марсала и бордового маникюра в фотогалерею - обязательно посмотрите, там есть, из чего выбрать.

Весенний маникюр марсала и бордовый маникюр 2020

Стильный маникюр на короткие ногти

Если у вас короткие ногти, и вы цените практичность, то бордовый цвет и цвет марсала именно для вас. Вообще эти элегантные оттенки выглядят прекрасно, независимо от длины ваших ногтей. Зарубите себе на носу - бордовый маникюр на короткие ногти и маникюр марсала на короткие ногти - это очень стильно!

Бордовые матовые ногти

Бордовый цвет, как и цвет марсала, настолько богаты, что украшать ногти не обязательно. Сделайте матовый бордовый маникюр и убедитесь в этом сами. Наслаждайтесь бархатным цветом – он этого заслужил. Тем не менее, если вы хотите что-то особенно, то добавляйте что-то в минималистическом стиле.

Красивый маникюр марсала комбинированный

Если вам нравятся и матовые ногти марсала, и глянцевые, то почему бы не сделать половину ногтей матовыми, а половину глянцевыми? Получится безумно красивый маникюр марсала 2020. В проигрыше вы точно не будете, зато будете удовлетворены.

Бордовый маникюр с глиттером

Если у вас намечается выход в свет или вечеринка, то немножко глиттера сразу превратит ваши руки в произведение искусства. Вообще блеск и бордовый цвет отлично сочетаются, при этом блеск на фоне бордового не выглядит дешево и раздражающе. Бордовый маникюр с глиттером – это праздник на ваших ногтях.

Бордовый маникюр кошачий глаз

Обязательно загляните внутрь потрясающего бордового цвета – в этом вам поможет маникюр кошачий глаз. Бордовый маникюр кошачий глаз поражает фантастическим сиянием. Кстати, можно такой вариант маникюра разнообразить рисунком на ноготке на безымянном пальце.

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