Белым по черному: самый красивый и модный черный маникюр на весну

Черный маникюр уже давно вышел за рамки экстравагантного варианта. Как и черный цвет, он уже вошел в ранг классики. Именно поэтому сегодня маникюр черный — это стильный и шикарный вариант для те, кто хочет заявить о себе в моде своими пальцами.

А еще черные ногти подходят практически к любому образу и случаю, поэтому его смело можно назвать универсальным. И даже весной, когда пробуждается природа, начинает ярче светить солнце и расцветают цветы, модный черный маникюр уместен.

Правда, черный маникюр, как и любой другой, тоже очень переменчив, и несмотря на то, что в мире придумано несметное количество вариантов дизайна черных ногтей, важно быть в тренде и рисовать на ногтях то, что действительно актуально.

Мы сегодня расскажем вам о том, какой черный маникюр заслуживает внимания этой весной, а в нашей фотогалерее вы найдете яркие образцы для вдохновения.

Модный черный маникюр 2021 весна – на что обратить внимание

Черный матовый маникюр

Уже несколько лет подряд матовые лаки не сходят с вершины моды, поэтому матовый маникюр черный может стать для вас находкой на весну. Можете несколько ногтей покрасить черным лаком, а несколько сделать в стиле французского маникюра – черным покрыть только кончики ногтей. Изюминкой такого маникюра станет золотистая фольга.

Черный маникюр 2021 / Instagram

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Черный маникюр с золотом

Вообще черный лак в сочетании с любыми золотистыми элементами – это очень удачное и выигрышное сочетание. Сейчас модно украшать черные ногти фольгой. Если любите абстрактный и лаконичный дизайн ногтей, то добавьте немного "золота" на черные ногти и получите шедевр, взгляд от которого сложно будет оторвать.

Черный маникюр 2021 / Instagram

Черный маникюр с белым

Модный черно-белый маникюр в сезоне весна 2021 – это классический белый или черный маникюр, при этом два ногтя покрашены контрастным лаком – черным или белым. Кроме того, в моде разнообразные вариации черно-белого френча. Это могут быть эксперименты с цветом "улыбки" или основы. Трендом сезона является геометрия и абстракция, поэтому рисуйте черным по белому, или белым по черному, и будете неотразимы. Если ищете красивый весенний маникюр для делового образа, то возьмите на заметку черно-былые ногти.

Черный маникюр 2021 / Instagram

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Маникюр красно-черный

Самый лучший черно-красный маникюр – это когда три ногтя красные и по два черные, или наоборот. Остальное – детали и акценты: можете украсить красные ногти фольгой или рисунком, или добавить немного блеска, а вместе с ним загадочности черным ноготкам. В целом, не важно, чем вы украсите маникюр черный с красным, ведь эти два цвета сочетаются очень гармонично даже без украшений.