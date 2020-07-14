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Чья-то больная фантазия: 5 дурацких мифов об уходе за волосами

Единственный плюс от мытья волос холодной водой – это то, что вы становитесь бодрыми.

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

14 июля 2020, 04:01
До сих пор никто не доказал, что волосы после стрижки растут лучше / Instagram

Насколько сознательно вы ухаживаете за своими волосами? Вы точно знаете, что вашим волосам нужно? А когда вы покупаете шампунь, вы читаете состав?

Как правило, большинство женщин ухаживают за волосами автоматически. Потому что они уверенны в том, что знают о волосах все. Мифы, выдумки, чей-то неудачный опыт или приукрашенная реальность – этого "добра" среди наших познаний в области ухода за волосами предостаточно. А если идешь в ошибочном направлении, рискуешь рано или поздно заблудиться и навредить себе. И своим волосам.

Чтобы этого не произошло, мы собрали для вас самые распространенные заблуждения о шевелюре. Убеждены, что некоторые из них вас сильно удивят!

Миф 1

Стрижка способствует росту волос

Это выдумка, и до сих пор никто не доказал, что волосы после стрижки растут лучше, чем до нее. Эксперты говорят, что когда срезается стержень волоса, то это не имеет ничего общего с волосяным фолликулом. Единственный плюс, который приносит стрижка – это избавление от нездоровых концов.

Миф 2

Чтобы волосы блестели – мыть только холодной водой

Есть женщины, которые мучают себя мытьем головы холодной водой. Им кто-то внушил, что благодаря такому издевательству над собой волосы будут потрясающе блестеть. Как бы ни так! Это миф! На самом деле температура воды не имеет ничего общего с чистотой кожи головы или волос, а также блеском и ростом волос. Единственный плюс от такого мытья – вы становитесь бодрее, что тоже неплохо. А для того, чтобы волосы блестели, можно использовать бальзам для волос.

Миф 3

Окрашивание "убивает" волосы

Честно говоря, и "да, и "нет". Дело в том, что действительно, если использовать сильный краситель, то и волосы, и голова превратятся в выжженное поле. А если красить волосы с умом, четко соблюдать пропорции и не держать краску подольше, чтобы цвет получился как можно ярче, то волосам ничего не грозит. Вилка, если вы заметили, тоже острая, но если ее использовать по назначению, то она крайне удобная и полезная.

Окрашивание не убивает волосы / Instagram

Миф 4

Секущиеся волосы можно склеить

Американские дерматологи говорят, что секущиеся концы – это проблема, от которой нужно избавляться. Но не путем лечения, соединения и склеивания. Если волос разделился, то соединить его не получится. Дело в том, что секущий конец возникает, когда защитный внешний слой волоса, кутикула, поврежден. А лучшее лечение таких волос – это стрижка: старайтесь кончики "обновлять" как можно чаще.

Миф 5

Кондиционер – враг тонких волос

Запомните, и волосы, и кожу головы нужно кондиционировать. Правильный шампунь и кондиционер питают кожу головы, позволяя расти здоровым красивым волосам, а также помогают кондиционировать волосы. Главное – подобрать средства для ухода за волосами, которые подходят именно вам.

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