Драматическая стрижка каре из 20-х ворвалась в моду на осень-зиму: фото

Женская стрижка каре опять на высоте – в сезоне осень-зима 2020-21 гладкие волосы вернулись в моду, и эталоном красоты сейчас считаются аккуратные прически без объема.

Хотя объем волос в последние несколько лет был относительным: да, важно было добавить волосам текстуру, а визуального увеличения объема удавалось достичь при помощи гламурных волн.

Чтобы выглядеть модно в сезоне осень-зима 2020-2020 вам не придется тратить много времени на укладку волос, косметические средства и аксессуары для волос. Причудливые трудоемкие прически с абсурдными названиями и невероятным объемом, которые красовались на головах женщин в конце 18 века, на наше счастье, нам точно не грозят.

Зато после небольшого спада интереса, когда на передний план вышли всевозможные варианты стрижки боб, классическое немецкое каре опять стало для нас желанным и привлекательным. Отметим, каре не выходило из моды - просто не вызывало особых эмоций. А теперь каре нас опять вдохновляет.

Кроме того, короткие пряди заняли в 2020 году особе место в женских прическах и, определенно, никуда не денутся в ближайшее время.

Сегодня мы расскажем вам о модных вариантах каре 2020 на осень-зиму, а в нашей фотогалерее вы найдете свежие образцы для стимула - возможно, захотите подстричься так и сами.

Стрижка каре осень-зима 2020-2021: на что обратить внимание

Стрижка удлиненное каре подходит всем

Важным преимуществом удлиненного варианта каре является то, что визуально эта стрижка смягчает черты лица и подходит практически всем женщинам. Длина прядей может быть до ключицы, плечей или еще ниже – все зависит исключительно от того, какое у вас лицо и что вы хотите получить от каре.

Только не выбирайте каре как на фото в журнале или как у коллеги по работе. Если у вас круглое лицо или пышные щеки, то ни при каких обстоятельствах не делайте короткое каре – чем длиннее будут пряди, тем визуально стройнее вы будете казаться.

Каре на удлинение можно сочетать с челкой или без (с пробором по центру или боковым). Обратите внимание, что на осень-зиму 2020-2021 в тренды выбилась укороченная "детская" челка – каре с такой челкой выглядит очень эффектно и современно.

Также в моде прямая челка до бровей. Если у вас густые волосы, то постарайтесь не делать челку густой – взгляд будет слишком тяжелым. Такую челку лучше сделать рваной.

Удлиненное каре 2020 / Instagram

И еще. На осень-зиму в моду вернулась эффектная укладка волос в стиле 60-х и 70-х – суть ее в том, что по всей длине каре волосы ровные, а кончики подкручивают вверх. Создать такую ретро-красоту вам поможет выпрямитель волос – на уровне кончиков взмахните волосы наружу.

Стрижка каре до подбородка для драматического образа

Когда мы слышим "каре", то у большинства из нас ассоциации похожи – вспоминаем Клеопатру с роскошной стрижкой до уровня подбородка и прямой идеально подстриженной челкой.

Тем не менее в современной моде считается, что эта потрясающая женская стрижка, которая добавляет образу драматичности, появилась 100 лет назад в Германии – после показа экранизации "Гамлета" с датской звездой немого кино Астой Нильсен в немецких кинотеатрах.

Сегодня вариантов каре много, и все они актуальны. В этом году на вершину модного Олимпа взлетела стрижка прямое каре – линия среза словно под линейку. На осень-зиму 2020-21 такой вариант благодаря сдержанному силуэту станет для многих находкой.

Каре 2020 / Instagram

Также можно сделать короткое каре с акцентом на густую челку до уровня бровей – вряд ли можно найти что-то более сногсшибательное!

Еще один умопомрачительный вариант – каре с мини-челкой – такой контраст оценят по достоинству девушки, которые хотят выделиться из толпы.

А вот изящная, почти прозрачная челка станет находкой для обладательниц тонких волос.

Модные женские стрижки 2020 – о чем говорилось ранее: