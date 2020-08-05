Длинные волосы – самый модный тренд на осень-зиму 2020-21: как укладывать

Мода осень зима 2020 2021 в сегменте стрижек удивит всех. Потому что в последнее время мы уже привыкли к тому, что женские стрижки боб и лоб – это самые удачные прически, которые подходят всем и в период пандемии коронавируса об их удобстве уже ходят легенды.

Но длинные волосы возвращаются, поэтому не стригитесь слишком коротко, а уже сегодня отращивайте их, и будете осенью и зимой на высоте. Кроме того, красивые длинные волосы – это подарок от природы, который молниеносно добавляет женственности.

Отметим, что под длинными волосами подразумеваются действительно длинные волосы. Эта тенденция частично появилась потому, что мир пережил затяжной карантин, и волосы получили отличную возможность вырасти. Но не только это повлияло.

О том, что в сезоне осень зима 2020 2021 длинные волосы будут на вершине модного олимпа, красноречиво говорят прошлогодние Недели моды в Милане – там многие обратили внимание на моделей с длинными волосами – они представляли коллекции на осень 2020.

Но длинные волосы требуют ухода, а сама по себе длина не спасет ваш образ. Чтобы выглядеть модно осенью и зимой, старайтесь соблюдать два главных правила: во-первых, ваши волосы должны быть красивыми, блестеть и излучать здоровье, а, во-вторых, их нужно красиво укладывать. Только в этом случае вы точно будете в тренде. Поэтому если ваш стиль – легкая небрежность и лохматость – вам придется его откорректировать.

Модные варианты укладки длинных волос на осень-зиму 2020

Для того, чтобы волосы были здоровыми, пересмотрите свои средства для ухода за волосами – возможно, пришло время поменять шампунь.

Кроме того, немаловажно и то, что вы едите – для улучшения состояния волос можете уже сегодня начать кушать суперпродукты, о которых мы писали ранее – они будут питать ваши волосы, ногти и кожу.

Что касается укладки длинных волос, то тут прослеживаются две тенденции.

Модная укладка длинных волос - вариант 1

В моде потрясающая укладка волос, суть которой в том, что волосы после мытья нужно высушить феном, а потом кончики волос слегка подкрутить круглой щеткой. Этот ретро стиль будет главным в осенне-зимнем сезоне.

Модная укладка длинных волос - вариант 2

Еще один модный вариант укладки волос на осень-зима 2020 тоже довольно простой, но эффектный. После мытья волос закрутите на концах большие бигуди, высушите волосы на бигудях феном, а затем осторожно выньте.

Читайте такжеМодные стрижки 2020 для шикарного объема волос на разную длину - фотоНапомним, ранее сообщалось, преимуществом стрижки острый лонг боб является то, что спереди волосы максимально длинные (длина имеется ввиду средняя), а сзади – укороченные. Если смотреть со стороны, то получается резкий острый угол среза. Такая стрижка станет находкой для тех, кто любит асимметрию и хочет быть в центре внимания – потому что линия среза действует, словно магнит.