18 суперпродуктов, которые улучшат волосы, ногти и кожу

Состояние волос зависит от питания / Instagram

Красота – это не только косметика. Важно понять, что она начинается изнутри. То, что мы пьем и едим, влияет на состояние наших волос, ногтей и кожи. Хотите красиво и молодо выглядеть – в первую очередь, пересмотрите свое питание. Вот некоторые из лучших продуктов, чтобы питать ваши волосы, ногти и кожу, чтобы чувствовать себя уверенно все лето.

Об этом пишет emirateswoman.com.

Отмечается, что употребление этих продуктов наполняет организм здоровьем и силой.

Ягоды

Ягоды всегда добавляют здоровья, потому что они насыщены витамином С, который помогает вырабатывать новый коллаген в коже. В чернике есть антиоксиданты, а ежевика богата витамином Е, бета-каротином и калием.

Шпинат

Этот зеленый лист содержит много питательных веществ и антиоксидантов, необходимых для сияющей кожи и здоровых волос. В нем также есть витамин С, который важен для наращивания и поддержания коллагена и витамина А, который помогает расти ногтям и укреплять кости.

Бобовые

Фасоль, чечевицу и другие бобовые обязательно нужно кушать для здоровья волос. Они обеспечивают организм необходимыми для роста волос белками, а также железом, цинком и биотином. Нехватка биотина может стать причиной повышенной ломкости волос.

Семена

Есть много различных типов семян, которые могут помочь улучшить красоту изнутри, включая семена чиа, льна, тыквы и подсолнечника. Крошечные семена чиа содержат минералы и клетчатку, которые борются со старением, снимают воспаление и сохраняют сияющую и здоровую кожу. В то же время семена льна богаты питательными веществами, жирами омега-3 и пищевыми волокнами, которые играют важную роль в здоровье вашей кожи, волос и ногтей. Добавляйте их во фруктовые салаты и смузи. Что касается тыквенных семечек и семян подсолнечника, они богаты витамином Е, цинком и магнием, и помогают сохранить кожу сияющей. Кроме того, они способствуют росту ногтей.

Авокадо

В нем высокое содержание белка и витамина А. Кроме того, авокадо также содержит незаменимые жирные кислоты, витамин Е и антиоксиданты, которые помогают поддерживать уровень pH для чистых волосяных фолликулов и быстрого роста волос. Обязательно ешьте этот питательный и вкусный фрукт хотя бы пару раз в неделю.

Авокадо способствует росту волос / Фото pixabay.com

Помидоры

За помидоры вам скажет "спасибо!" кожа. Они улучшают ее способность защищать себя от вредных ультрафиолетовых лучей. В них есть все, что поможет придать блеск тусклым, поврежденным и безжизненным волосам.

Огурцы

Благодаря высокому содержанию воды огурцы помогают повысить гидратацию организма и вывести токсины. Обогащенный антиоксидантами, он защищает ваш организм от инфекций и улучшает сон. Пейте стакан сока огурца не реже одного раза в неделю, так как он насыщен питательными веществами и способствует правильному функционированию организма.

Морковь

Морковь является великолепным источником витамина А, благодаря которому у вас будет и здоровая кожа головы, и хорошее зрение. Так как красивых волос без здоровой кожи головы не бывает, ешьте морковку как можно чаще.

Орешки

Общеизвестно, что в орехах много витамина В, а полезные для здоровья жиры содержат эластин и коллаген. Орехи также богаты селеном - мощным антиоксидантом, который необходим для здоровой и молодой кожи. Это лучшая пища для красоты, поскольку орехи помогают питать кожу и волосяные фолликулы. Они также способствует здоровому росту блестящих волос и ногтей.

Лимоны

Начните свой день с горячей воды и кусочка этого суперзвездного фрукта. Он выводит токсины из организма, помогая вашей пищеварительной системе и печени быстро выводить отходы. Прекрасный источник витамина С, продолжайте пить его в течение дня, а также добавляйте его сок в салаты.

Лимон выводит токсины / УНИАН

Мед

Это один из лучших натуральных продуктов, который веками использовался для питания волос и кожи. Обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, помогает коже удерживать влагу, делает ее мягкой и эластичной.

Брокколи

Это идеальный суперпродукт, потому что только одна маленькая порция обеспечивает почти треть вашего ежедневного потребления витамина Е. В броколи также есть витамины А и С, железо и фолиевая кислота.

Лосось

Эта рыба полезна для вашего сердца, волос, ногтей и кожи. Она помогает насытить организм тоннами белков, незаменимых жирных кислот омега-3, железа и витаминов B6 и B12, которые предотвращают расщепление или ломкость ногтей.

Оливковое масло

Это масло, известное благодаря уменьшению воспаления, насыщено мощными антиоксидантами, оно очень питательное и содержит витамины Е и К. Кроме того, считается, что оливковое масло помогает здоровью сердца и снижает уровень холестерина. Оно также улучшает сухость кожи и хорошо увлажняет кожу головы.

Корица

Корица отлично подходит для борьбы с прыщами и ее можно использовать во многих масках для лица. Корица замедляет признаки старения, стимулирует рост волос, помогает организму избавиться от токсинов и укрепляет иммунную систему.

Вода

Вы должны убедиться, что пьете не менее 1,5 литра в день. Этот простой, но важный источник здоровья обладает способностью утолять жажду, выводить токсины, доставлять питательные вещества к клеткам, сохранять молодость кожи. Вода повышает эластичность кожи, питает ногти и придает волосам силу.

Куркума

В былые времена паста из куркумы использовалась для придания сияния коже, и многие маски красоты по-прежнему содержат эту чудесную специю по той же причине. Обладая огромными антисептическими и антибактериальными свойствами, куркума способствует синтезу коллагена, помогает бороться с прыщами, отбеливает зубы, уменьшает темные круги, стимулирует рост волос и является естественным обезболивающим средством.

Куркума стимулирует рост волос / Фото pixabay.com

Яйца

Яйца дают нашему организму белки, В12, витамины А и Е, железо, биотин и многое другое, поэтому жарьте их или варите. Кроме того, яичные белки богаты лизином и аминокислотами, а также коллагеном.

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