Топ-3 омолаживающих маски для лица дома с эффектом минус 10 лет

Карантин - лучшее время для уходя за лицом / Instagram

Глобальный карантин перевел нашу жизнь в режим бесконечного стресса. Работа дома или ее отсутствие и, как результат, бесконечное переживание по этому поводу, вынужденное нахождение в замкнутом пространстве, минимум выходов на улицу и постоянное напряжение способны выбить из колеи каждого.

Естественно, на фоне всего происходящего на задний план отошла банальная забота о себе. Зачем мне одежда, если я сижу дома, спрашивают себя одни. Зачем мне стрижка, если меня никто не видит, объясняют другие. Не нужен мне маникюр, я все равно никуда не хожу, добавляют третьи. А лицо в этом списке вообще на последнем месте – потому что маска для лица стала повседневным атрибутом – сейчас без маски никуда.

Вот только то, что под маской, вопреки тому, что сейчас до этого никому нет дела, увядает, словно цветок в саду, который зарос сорняками и не может дотянуться до солнца.

Не будьте сильно строги к себе, уделите своему лицу время, освежите его и омолодите лет так на 10.

Конечно, заставить время бежать в обратную сторону никому не под силу, и старение – вполне естественный процесс. Но вряд ли новые морщины после карантина – это то, к чему следует стремится.

Главред подготовил три рецепта самых эффективных омолаживающих масок для лица в домашних условиях из продуктов, которые точно есть у каждого под руками.

Маски для лица омолаживающие дома

Обратите внимание, эти маски для лица – полностью натуральные, никакой химии в их составе нет. Они могут помочь вашему лицу вернуть сияние молодости.

1

Маска для лица от морщин с бананом и порошком из апельсиновой корки

Для того, чтобы сделать эту эффективную омолаживающую маску для лица дома, вам понадобится:

1 столовая ложка бананового пюре

1 чайная ложка порошка из апельсиновой корки

2 чайные ложки оливкового масла

Кстати, делается порошок из апельсиновых корок так: корки надо подсушить на солнце 2-3 дня, пока они полностью не высохнут. Измельчить в кофемолке или комбайне и просеять, чтобы зернистость была мелкой, без крупных частичек.

Как приготовить маску для лица от морщин в домашних условиях

Для начала разомните кусочек банана, потом добавьте остальные ингредиентами.

Как использовать и эффект

Когда масса получится мягкой, нанесите ее на лицо. Оставьте маску на 10 минут. Потом смойте теплой водой и нежным моющим средством.

Банан является одним из самых питательных ингредиентов. В сочетании с оливковым маслом, он успокаивает кожу и обеспечивает все, что нужно, чтобы она была гладкой, свежей и сияющей. Порошок из апельсиновой корки отшелушивает кожу и выравнивает цвет лица.

2

Антивозрастная маска для лица с яйцом, бананом и медом

Для того, чтобы сделать эту маску для лица от морщин дома, вам понадобятся:

2 чайные ложки меда

Половинка банана

Белок из 1 яйца

Как сделать маску для лица против морщин дома

Смешайте две чайные ложки меда, половину банана и яичные белки из одного яйца в блендере.

Как использовать и эффект

Нанесите на лицо минут на 10-20. Смойте теплой водой.

Маска из яиц, меда и банана - одна из самых простых антивозрастных масок, которую вы можете сделать дома. Банан отлично питает кожу лица, мед хорошо увлажняет, уравновешивает pH, а яйца содержат коллаген, эластин и меланин; комбинация A, D и E в одном яйце замедляет признаки старения.

3

Маска для лица против морщин с медом, молоком и какао

Для приготовления этой маски против морщин в домашних условиях вам понадобится:

1 чайная ложка меда

2 чайные ложки молока

1 чайная ложка какао-порошка

Как приготовить антивозрастную маску для лица дома

Смешайте мед и молоко. Потом туда добавьте понемногу какао, но следите за тем, чтобы масса получились не слишком густая, и не слишком жидкая.

Как использовать и эффект

Нанесите маску на чистое лицо и оставьте на 15-20 минут. После смойте теплой водой.

Эта омолаживающая маска для лица в домашних условиях может помочь вам сгладить вашу кожу и предотвратить признаки преждевременного старения. Увлажняет, питает и успокаивает кожу.

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