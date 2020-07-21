Удлиненный боб – новомодная стрижка на средние волосы 2020 для любого типа лица

Если каре или боб – это стиль, который вы предпочитаете, то вы точно должны были заметить, как меняется лицо с каждым отросшим или каждым срезанным сантиметром волос. Как правило, варианты на уровне подбородка добавляют образу жесткости, а если пряди уже на уровне ключицы или плечей – то визуально лицо кажется более мягким. И вот этот второй вариант в 2020 году внезапно стал фаворитом многих женщин и выбился на самую вершину трендов. Удлиненный боб, или лонг боб, или вообще коротко – лоб – это женская стрижка, которая угодит всем, не разочарует и подарит самые приятные эмоции каждый раз, когда будете смотреть на себя в зеркало.

У вас могут быть прямые волосы, вьющиеся, густые или тонкие, вы можете красить их или нет, но удлиненный боб в любом случае подарит вашей шевелюре стильный силуэт. И даже возраст не станет помехой, и форма лица – ведь перед вами одна из самых удачных женских стрижек, которая способна на настоящие чудеса.

Единственное, что действительно имеет значение – это длина. Оцените все возможные варианты, и выберите тот, который будет с вашим лицом смотреться гармонично. Кроме того, имеют значения и детали стрижки – пробор, наличие или отсутствие челки, текстура.

Мы сегодня расскажем вам о самых модных интерпретациях женской стрижки лоб 2020 – посмотрите нашу фотогалерею, там собраны свежие образцы, на которые можно ориентироваться.

Стрижка удлиненный боб – модные варианты

Стрижка размытый A-line лоб

Это потрясающий лонг боб, суть которого в том, что спереди волосы длиннее, а сзади – короткое. Но фишка в том, что линия среза – не ровная: одну прядь стригут чуть длиннее, другую – чуть короче. В результате получается безумно стильный силуэт, сужающийся к лицу. Cтрижка на средние волосы удлиненный A-line bob - находка для обладательниц тонких волос. Волосы можно укладывать на любую сторону, делать прически и ежедневно менять образ.

Преимуществом удлиненного размытого боба является то, что он прост в уходе, подходит женщинам разного типажа и при желании из него можно сделать приличную вечернюю прическу.

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Стрижка острый лонг боб

Преимуществом такой стрижки является то, что спереди волосы максимально длинные (длина имеется ввиду средняя), а сзади – укороченные. Если смотреть со стороны, то получается резкий острый угол среза. Такая стрижка станет находкой для тех, кто любит асимметрию и хочет быть в центре внимание – потому что линия среза действует, словно магнит.

Можно также сделать косую челку, которая плавно переходит в общую длину волос – ту часть, которая длиннее. В любом случае стрижка эффектная и добавляет образу шарма.

Стрижка лонг боб для круглого лица

В отличие от стрижки боб, которая противопоказана круглолицым красавицам, удлиненная версия заслуживает внимания. Стрижка лоб визуально вытягивает лицо, поэтому сделав ее раз, вы вряд ли захотите ее менять на что-то новое в ближайшие несколько лет так. Добавить разнообразия поможет укладка волос – вы можете создать модную текстуру – легкую лохматость, или закрутить локоны.

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Очень длинный боб с градуировкой

Если вам нравится силуэт стрижки боб, но вы не хотите жертвовать длиной, тогда сделайте максимально длинный лоб. Чтобы добавить объема, добавьте несколько слоев. Если "ступеньки" - не ваш стиль, тогда можно сделать рваные пряди разной длины, и получится шегги-лоб.

Стрижка лоб с челкой

Классический вариант удлиненного боба – это отсутствие челки, и, как правило, боковой пробор. А дальше – все зависит от вашей фантазии и умения мастера увидеть то, что нужно именно вам. К примеру, можно сделать средний пробор – он добавит образу строгости. Также стрижку можно разнообразить челкой-шторкой, которая растекается по сторонам. Кроме того, можно сделать челку на бок, или удлинённую боковую челку.