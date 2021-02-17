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Эти роскошные женские брюки клеш из 70-х будут повсюду весной и летом

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

17 февраля 2021, 06:24

Если ищете брюки, которые станут изюминкой вашего делового весенне-летнего образа, то обратите внимание на черные брюки клеш.

  • Брюки клеш 2021 Instagram
  • Брюки клеш 2021 Instagram
  • Брюки клеш 2021 Instagram
  • Брюки клеш 2021 Instagram
  • Брюки клеш 2021 Instagram

Последние несколько сезонов брюки клеш в моде. Нравится нам этот силуэт или слишком для нас старомодный, но Мода 2021 предприняла очередную попытку заставить нас по-новому взглянуть на стиль 70-х. Правда, на сей раз расклешенные брюки – узкие.

Конечно, свободные широки брюки никуда из трендов не деваются, и если такой смелый стиль вам больше по душе, то продолжайте их носить – в нашем материале Необычайно широкие брюки в стиле 30-х станут горячим трендом весны-лета 2021 можете подробнее о них узнать.

Тем не менее, узкие брюки с расклешенными штанинами ниже колена, а также костюмы с такими брюками – это горячая модная тенденция весны-лета 2021.

Только эти модные и стильные брюки не всегда слишком длинные и закрывают вашу обувь. Если найдете модели, которые открывают лодыжку – смело покупайте, ведь это тренд.

Расклешенные брюки станут находкой для тех, кто хочет выглядеть стройно и женственно, ведь в предыдущих сезонах силуэты были не такими изящными.

Кажется, дизайнеры одежды решили понемногу вывести нас из домашнего стиля, который стал преобладать в прошлом году, когда карантинные ограничения заставили многих кардинально переодеться.

По замыслу гуру моды, женщины во всем мире должны снова почувствовать себя привлекательными, и расклешенные брюки 2021 – этот волшебная пилюля, которая в этом может помочь.

Расклешенные брюки весна-лето 2021 – на что обратить внимание

В моде расклешенные брюки с низкой талией

Мы с вами постепенно уходим от брюк с высокой линией талией. В тренды после затишья длиной в несколько лет возвращается низкая талия. Также особого внимания заслуживают расклешенные брюки с объемом в районе бедер, которые добавляют образу сексуальности.

Черные расклешенные брюки – писк сезона

Если ищете брюки, которые станут изюминкой вашего делового весенне-летнего образа, то обратите внимание на черные брюки клеш. Благодаря силуэту, черные брюки выглядят эффектно и элегантно. Самым главным плюсом черных расклешенных брюк является то, что их можно сочетать с любым верхом – светлой классикой, легкими свитерами, яркими пиджаками и даже короткими топами.

Читайте такжеНеобыкновенные джинсы в стиле 70-х вернулись в моду на весну-летоХотя яркие модели тоже имеют право на то, чтобы оказаться в этом году в вашем шкафу. Если вы посмотрите феерический показ коллекции одежды Balmain весна-лето 2021, которая почти полностью соткана из брюк клеш на любой цвет и вкус, то убедитесь в том, что это – огромная модная тенденция, и брюки клеш нас ждут в предстоящем сезоне повсюду.

Новинка сезона – расклешенные брюки с разрезом сзади

Брюки клеш могут стать для вас настоящим магнитом, если обратите внимание на модели, созданные Викторией Бэкхем, которая уже несколько лет подряд в них вкладывает душу и сердце. В ее коллекции одежды на весну-лето увидите потрясающие, яркие и необычные расклешенные брюки с разрезом ниже колена сзади.

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