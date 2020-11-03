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Головокружительные сумки-бродяги из 30-х вошли в моду на осень-зиму: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

3 ноября 2020, 06:24

Сумка должна вызывать чувство восторга. Если вы тоже так думаете, то ищите в продаже сногсшибательные сумки с большими декоративными пряжками.

  • Модные сумки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные сумки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные сумки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные сумки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные сумки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные сумки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные сумки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные сумки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные сумки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные сумки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные сумки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные сумки осень-зима 2020-2021 Instagram

Осень и зима – депрессивная пора, а новая сумка – отличный антидепрессант. И если мысленно вы зашли в тупик и чувствуете, что настроение требует перезагрузки, то самое время выбирать аксессуар, который точно вдохновит, подбодрит и вдохнет в вас силу на очередной жизненный рывок.

Несмотря на пандемию, которая кардинально повлияла на все происходящее, дизайнеры создали для всех женщин мира много потрясающих вариантов модных сумок. Каждая что-то для себя точно найдет в этом сезоне. В нашем материале Помпезные сумки с застежкой поцелуйчик станут трендом осени и зимы вы можете узнать о некоторых модных сумках на осень-зиму.

Среди сумок, которые должны стать удобным украшением повседневной жизни, в сезоне осень-зима вы найдете милые и интересные модели, с которыми в любую погоду и в любой ситуации вы будете чувствовать себя уверенно и непревзойдённо.

Мы сегодня расскажем вам о самых модных сумках, которые сейчас в трендах и могут стать мощными "витаминами" для вашей души. Кроме того, мы собрали для вас фотогалерею, в которой собраны актуальные образцы.

Модные сумки осень-зима 2020-2021: горячие тренды

В трендах феерические сумки с цепями

Для тех, кто ищет яркую сумку, которая громко заявит всему миру о вас, специально создан этот аксессуар с цепочками. Размер, форма и оттенок значения не имеют. Сила этой сумки в деталях, а именно в цепочках. Примечательно, что наряду с металлическими, в моду пришли массивные пластиковые цепочки, которые выглядят фантастически. При этом не всегда цепочка имеет практичную роль – в многих моделях необычные цепочки выполняют роль декора.

Модные сумки осень-зима 2020-2021
Модные сумки осень-зима 2020-2021 / Instagram

В моду вернулись сумки бродяги

Сумки серповидной формы под названием "бродяги", или hobo bag родом из 30-х, опять на передовой моды. Особого внимания и оваций заслуживают модели, которые визуально имитируют плетение, а также замшевые варианты. Такие сумки характерны удобной ручкой, позволяющей носить сумку и на плече, и просто в руке. Обратите внимание, что в осенне-зимнем сезоне вы найдете сумки-бродяги разных размеров и порой очень необычных форм.

Модные сумки осень-зима 2020-2021
Модные сумки осень-зима 2020-2021 / Instagram

Сумки с эффектными декоративными пряжками

Сумка должна вызывать чувство восторга. Если вы тоже так думаете, то ищите в продаже сногсшибательные сумки с большими декоративными пряжками неописуемой красоты. Фишка в том, что пряжка должна "съедать" все внимание – ее должно быть видно издалека. Должно быть ощущение, что пряжка "великовата" для сумки, хотя на самом деле – это просто модный тренд 2020-2021.

Модные сумки осень-зима 2020-2021
Модные сумки осень-зима 2020-2021 / Instagram

Сумки в клеточку с английским шармом

Если вы внимательно следите за модой, то мимо вас не должна была пройти клетка – Мода 2020 подарила нам этот уютный, яркий и очень теплый принт, чтобы наша жизнь стала чуть-чуть лучше. Женские сумки в клетку станут спасением для тех, хто хочет легко добавить оригинальности образу, сделать его интересным и изысканным.

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Модные сумки осень-зима 2020-2021
Модные сумки осень-зима 2020-2021 / Instagram

Какие еще сумки в моде в сезоне осень-зима 2020-2021:

  • Хит сезона – вязанные сумки.
  • Новинка сезона – сумки в форме полумесяца.
  • Сумка-трапеция опять на вершине моды.
  • Все еще актуальны микро-сумки в комплекте с огромными сумками.

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Сейчас вы просматриваете новость «Головокружительные сумки-бродяги из 30-х вошли в моду на осень-зиму: фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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