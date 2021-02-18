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Изумительные сумки-ведра в стиле 30-х входят в моду на весну-лето 2021

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

18 февраля 2021, 06:24

В весенне-летнем сезоне нас ждет много прекрасных, удивительных и неповторимых сумок, которые готовы украсить нашу жизнь и стать надежными помощниками.

  • Модные сумки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные сумки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные сумки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные сумки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные сумки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные сумки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные сумки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные сумки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные сумки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные сумки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные сумки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные сумки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные сумки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные сумки весна-лето 2021 Instagram

Новая сумка всегда приносит в жизнь женщины приятные эмоции. Одни испытывают восторг и стремятся как можно скорее "выгулять" чудный аксессуар и похвастаться приобретением. Другие ощущают внутренний подъем и у них вырастают крылья, порой такие важные для того, чтобы сделать очередной шаг или принять важное решение, за которым начнутся долгожданные изменения. Есть, конечно, немало тех, для кого сумка – всего лишь дополнение к их яркому образу, поэтому они не испускают возможности дополнить свой "сундук сокровищ" и всегда держат руку на пульсе моды.

В любом случае сумка для женщины важна. Понимая это, ее величество Мода не скупится на разнообразие, и пытается угодить всем. Одной из самых трендовых сумок 2021 года станет современный вариант культовой сумки из эпохи "лихих" - в нашем материале Лаконичная сумка в стиле 90-х станет самой желанной в 2021 году можете подробнее об ней узнать.

На самом деле в весенне-летнем сезоне нас ждет много прекрасных, удивительных и неповторимых сумок, которые готовы украсить нашу жизнь и стать надежными помощниками. Купить все – нереально, да и не нужно. Есть некоторые ключевые модели, которые будут повсюду этой весной и летом. И если вы ищете вариант не на несколько лет, не для инвестиции, а просто для того, чтобы этот постапокалиптический год прожить легко, удобно и радостно, то мы сегодня вам о них расскажем.

Мы собрали для вас фотогалерею самых модных сумок весна-лето 2021 – обязательно посмотрите ее для вдохновения и понимания трендов.

Модные сумки весна-лето 2021: горячие тренды

Сумки всех цветов радуги – главный тренд

Хватит грустить, намекает нам Мода 2021. Время радоваться жизни, и попытаться снова поверить в то, что жизнь прекрасна! А помогут нам в этом сумки, сотканные из всех цветов радуги. Выбирайте сумку любого фасона, но, чтобы цвет обязательно был жизнеутверждающим – розовую, голубую, желтую, красную, синюю, сиреневую, фиолетовую или зеленую. Покажите миру, что вам нравится, и он вам улыбнется.

Модные сумки весна-лето 2021
Модные сумки весна-лето 2021 / Instagram

Новинка сезона – плоские сумки

Мода вдруг решила нам напомнить, что трендовая вещь необязательно должна быть практичной. Поэтому для тех, кто готов на некоторые неудобства ради того, чтобы идти в ногу с модой, на смену крохотным сумкам пришли плоские варианты. В такую сумку поместится телефон, ключи от квартиры и максимум кошелек. В принципе, иногда это все, что нам нужно.

Модные сумки весна-лето 2021
Модные сумки весна-лето 2021 / Instagram

В моде большие сумки

Если любите носить все с собой, то Мода позаботилась и о вас: все еще в трендах огромные сумки, в которые может вместиться часть вашей жизни. Это могут быть сумки-мешки, а также классические каркасные сумки с жестким дном, которые идеально подходят деловым женщинам.

Модные сумки весна-лето 2021 / Instagram

Читайте такжеЭти изящные женские брюки клеш из 70-х будут повсюду весной и летомЯркий тренд - плетеные сумки

Мода на сумки из рафии тянется уже второй год подряд, поэтому вполне возможно, что такой аксессуар у вас уже есть. Спешим вам сообщить, что прощаться с плетеной сумкой рано, ведь в предстоящем весенне-летнем сезоне они будут безумно популярными. Особого внимания заслуживают плетеные сумки-коробки, а также аккуратные и очень симпатичные модели через плечо.

Модные сумки весна-лето 2021
Модные сумки весна-лето 2021 / Instagram

Огромная тенденция – сумка-ведро из 30-х

Знаменитая сумка, которую в 30-х годам подарил миру Louis Vuitton, в сезоне весна-лето 2021 расцветет, как шикарный цветок. Она станет удачной находкой для тех, кто любит необычные неповторимые вещи. Такие сумки красиво сочетаются с любым стилем одежды, поэтому каждый сможет найти для себя оригинальную модель, которая дополнит образ.

Модные сумки весна-лето 2021
Модные сумки весна-лето 2021 / Instagram

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Сейчас вы просматриваете новость «Изумительные сумки-ведра в стиле 30-х входят в моду на весну-лето 2021». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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