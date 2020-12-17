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Лаконичная сумка в стиле 90-х станет самой желанной в 2021 году: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

17 декабря 2020, 06:05

Сумка-мечта – именно так уже окрестили это творение в соцсетях. Потому что она не слишком большая, в то же время все самое необходимое будет у вас под руками.

  • Модные сумки 2021 Instagram
  • Модные сумки 2021 Instagram
  • Модные сумки 2021 Instagram
  • Модные сумки 2021 Instagram
  • Модные сумки 2021 Instagram
  • Модные сумки 2021 Instagram
  • Модные сумки 2021 Instagram
  • Модные сумки 2021 Instagram

Мода сегодня окутана ожиданиями, она уже погрузилась в 2021 год и мечтательно ждет, когда мы наконец выйдем из карантина, забудем о масках и антисептиках, и насладимся ее безумными, но такими желанными выходками. 2020 год близится к своему закату, и в модном аспекте ему уже нечем нас удивлять. Единственное, что мы можем и должны сделать – это искренне поблагодарить его за то, что он сделал всех нас сильнее, и за новые смыслы, которыми наполнилась наша жизнь. И, конечно, за множество удобных и потрясающих вещей, которые украсили наш путь. А дальше будет масса потрясающих модных новинок, среди которых – роскошная сумка в стиле 90-х.

Стиль "лихих" продолжает возрождаться, и это многим очень нравится. Простой, лаконичный и близкий по духу всем тем, кто ощутил прелести той эпохи, оживает, и победоносно мчится на вершину Моды. В частности, большие шансы стать чрезвычайно популярной у сумки Prada Cleo, которая привлекла к себе внимание модниц в коллекции женской одежды Prada Multiple Views Spring/Summer 2021, видео размещено в Youtube.

Эта сумка представляет собой современное переосмысление культовых сумок бренда из 90-х годов, которое отличается гладкими, чистыми линиями и минимализмом. Главным преимуществом этой модели сумки является то, что она универсальна – ее можно сочетать и с нейлоновыми брюками, и с платьями-комбинациями. Кроме того, она подойдет не только на весну или лето, поэтому можете смело брать эту сумку на заметку.

Модная сумка 2021 / Instagram

Анонсированная на 2021 год, эта сумка уже имеет множество поклонниц. В частности, в любимом паблике модниц Instagram уже сегодня найдете "живые" фотографии этой атмосферной сумки 2021. Все спешат показать всему миру, что они уже присоединились к числу тех, у кого уже есть самая желанная и самая модная сумка 2021.

Сумка-мечта – именно так уже окрестили это творение в соцсетях. Потому что она не напрягает лишними деталями, она не слишком большая, в то же время все самое необходимое всегда будет у вас под руками. А оригинальная ручка позволяет ее носить и просто в руке, и на плече – этот чрезвычайно важный момент нельзя не отметить.

При этом каждая женщина найдет для себя сумку, которая больше всего соответствует ее внутреннему настроению – для одних будет находкой сумка в нежном цвете розовая орхидея, других вдохновит аквамарин, в год Белого металлического Быка будет очень уместной сумка в серебристом цвете. А классика – вечна, поэтому черная и белая сумка станут украшением любого образа.

Модная сумка 2021 / Instagram

Мы собрали для вас фотогалерею модных сумок 2021 Прада Клео – смотрите, ностальгируйте по 90-м и идите навстречу своей мечте (фотогалерея в начале статьи).

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