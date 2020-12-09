В моде замшевые сумки, которыми хочется завладеть немедленно - фото

Замшевые сумки всегда безумно привлекательны, а зимой, когда нас притягивает все теплое, они становятся для нас желанными и самыми подходящими. Рожденные в 70-х, замшевые сумки сразу покорили сердца женщин во всем мире. При этом за всю свою историю замшевые сумки практически никогда не выходили из моды и стали уже классикой – конечно, если речь не идет о трендовых моделях, которые после пика стремительно падают в пропасть истории. Но замш как материал всегда интересен, и сезон зима 2021 не исключение.

Вместе с замшевыми сумками на вершине модного Олимпа этой зимой оказалось много стильных вариантов, которые заслуживают внимания. В нашем материале Головокружительные сумки из 30-х вошли в моду на осень-зиму мы об это рассказывали более подробно.

Но у замшевых сумок столько преимуществ, что перед ними сложно устоять. Во-первых, они выглядят очень эффектно, дорого и элегантно. Во-вторых, в холодное и морозное время их очень приятно держать в руках.

Хотите добавить немного стиля семидесятых в свой повседневный образ? Тогда все, что вам нужно, это просто найти красивую замшевую сумку. И, естественно, она должна полностью соответствовать вашим ожиданиям по габаритам, но тут проблем не будет, ведь дизайнеры учли и этот момент.

Мы сегодня расскажем вам о самых модных замшевых сумках зима 2021, которые заслуживают внимания. Также мы собрали для вас фотогалерею – обязательно посмотрите на эти чудо-сумки, они великолепны.

Модные замшевые сумки зима 2021

Если ищете ультрамодную сумку, которая красиво будет сочетаться с верхней одеждой, обратите внимание на удобную замшевую сумку-ведро. Эти модели немного напоминают полюбившиеся многим рюкзачки, поэтому станут отличной альтернативой.

Модные замшевые сумки зима 2021 / Instagram ​

Маленькая замшевая сумка через плечо претендует на место легкого и удобного варианта для прогулки, чтобы руки были свободными. При этом все самое необходимое будет под руками. Ориентируйтесь на модели ярких расцветок.

Модные замшевые сумки зима 2021 / Instagram ​

Читайте такжеПомпезные сумки с застежкой поцелуйчик станут трендом осени и зимы: фотоЗамшевые сумки с ручкой средней длины на плечо красиво сочетаются с деловой одеждой и могут стать лучшими спутниками на зиму для бизнес-леди и тех, кто ценит элегантный стиль. Некоторые варианты украшены модными в этом году крупными цепями.

Модные замшевые сумки зима 2021 / Instagram ​

Также в тренде большие замшевые сумки в виде мешка, или классические модели с двумя ручками.

Модные замшевые сумки зима 2021 / Instagram ​

Писк сезона – сумки из замши в виде полумесяца. Конечно, этот вариант не для ежедневной суеты, но если каждый день для вас праздник – то смело выбирайте замшевую сумку-полумесяц и наслаждайтесь жизнью!