Как часто нужно стирать бюстгальтер

Если вы вспотели, то бюстгальтер нужно стирать немедленно / Instagram

Ответьте себе откровенное – как часто вы стираете бюстгальтер? А темный бюстгальтер сколько раз вы стирали? Кажется, это странные вопросы, но многие женщины даже не догадываются, как важно часто стирать бюстгальтер.

И дело вовсе не в том, что в моду вернулись прозрачные блузки, о чем подробнее можно узнать в нашем материале В моду на весну-лето входят феерические блузки "острые углы" и прозрачные блузки.

Проблема в том, что если несколько недель подряд ходить в бюстгальтере, то он очень быстро превратится в нечто ужасное.

Очень часто нас останавливают мысли о том, что визуально бюстгальтер чистый, так зачем его лишний раз стирать. Особенно этим "грешат" те, кто не сильно потеет.

Если нет запаха пота и грязи, то чаще всего наш бюстгальтер избегает стирки. Тем более, что бытует мнение, что чем чаще стираешь вещи, в том числе и бюстгальтеры, тем они быстрее изнашиваются.

Да, можно испортить бюстгальтер, если его неправильно постирать, например, бросить в стиральную машинку без специального мешочка вместе с одеждой, да еще и температуру воды выставить высокую.

Но если бюстгальтер не стирать, то проблемы еще больше.

Как часто стирать бюстгальтер?

Ответ прост. Вы можете носить бюстгальтер максимум четыре раза, а потом он нуждается в стирке.

Причина проста: дело в том, что эластичные волокна растягиваются, когда они нагреваются от тепла вашего тела. В то же время мытье бюстгальтера гарантирует надлежащее восстановление волокон.

Более того, если вы сильно вспотели, тогда лучше бросить бюстгальтер в стирку немедленно, чтобы пот больше не влиял на материал.

Читайте такжеВ моду на весну-лето 2021 входят соблазнительные прозрачные платья - фотоЕсть еще один важный момент. Не стоит зацикливаться на одном бюстгальтере и носить только его, даже если это любимая модель. Желательно чередовать бюстгальтеры, чтобы они могли восстановиться после ношения, и чтобы они банально не растянулись.