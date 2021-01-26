УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Как часто нужно стирать бюстгальтер

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

26 января 2021, 04:29

Можно испортить бюстгальтер, если его неправильно постирать. Но если бюстгальтер не стирать, то проблемы еще больше.

Если вы вспотели, то бюстгальтер нужно стирать немедленно / Instagram

Ответьте себе откровенное – как часто вы стираете бюстгальтер? А темный бюстгальтер сколько раз вы стирали? Кажется, это странные вопросы, но многие женщины даже не догадываются, как важно часто стирать бюстгальтер.

И дело вовсе не в том, что в моду вернулись прозрачные блузки, о чем подробнее можно узнать в нашем материале В моду на весну-лето входят феерические блузки "острые углы" и прозрачные блузки.

Проблема в том, что если несколько недель подряд ходить в бюстгальтере, то он очень быстро превратится в нечто ужасное.

Очень часто нас останавливают мысли о том, что визуально бюстгальтер чистый, так зачем его лишний раз стирать. Особенно этим "грешат" те, кто не сильно потеет.

Если нет запаха пота и грязи, то чаще всего наш бюстгальтер избегает стирки. Тем более, что бытует мнение, что чем чаще стираешь вещи, в том числе и бюстгальтеры, тем они быстрее изнашиваются.

Да, можно испортить бюстгальтер, если его неправильно постирать, например, бросить в стиральную машинку без специального мешочка вместе с одеждой, да еще и температуру воды выставить высокую.

Но если бюстгальтер не стирать, то проблемы еще больше.

Как часто стирать бюстгальтер?

Ответ прост. Вы можете носить бюстгальтер максимум четыре раза, а потом он нуждается в стирке.

Причина проста: дело в том, что эластичные волокна растягиваются, когда они нагреваются от тепла вашего тела. В то же время мытье бюстгальтера гарантирует надлежащее восстановление волокон.

Более того, если вы сильно вспотели, тогда лучше бросить бюстгальтер в стирку немедленно, чтобы пот больше не влиял на материал.

Читайте такжеВ моду на весну-лето 2021 входят соблазнительные прозрачные платья - фотоЕсть еще один важный момент. Не стоит зацикливаться на одном бюстгальтере и носить только его, даже если это любимая модель. Желательно чередовать бюстгальтеры, чтобы они могли восстановиться после ношения, и чтобы они банально не растянулись.

бюстгальтер стирка
Сейчас вы просматриваете новость «Как часто нужно стирать бюстгальтер». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Пышные расклешенные юбки миди и мини-юбки возвращаются в моду на весну-летоПышные расклешенные юбки миди и мини-юбки возвращаются в моду на весну-лето Теплые "папины" пальто и кожаные пальто-пуховики пришли в моду на зиму 2021Теплые "папины" пальто и кожаные пальто-пуховики пришли в моду на зиму 2021 Очаровательные платья-рубашки из 1900-х возвращаются в моду на весну-лето 2021Очаровательные платья-рубашки из 1900-х возвращаются в моду на весну-лето 2021 Джинсы-сигареты и белые джинсы клеш возвращаются в моду на весну-лето 2021Джинсы-сигареты и белые джинсы клеш возвращаются в моду на весну-лето 2021 Цвета, без которых мода весна-лето 2021 невозможнаЦвета, без которых мода весна-лето 2021 невозможна
Следующий материал

Последние новости

05:06
Скандальный дворец Путина: в РФ назвали причину слива фото и видео
04:29
Как часто нужно стирать бюстгальтер Видео
04:01
Как начать худеть дома и на работе - ответ врача
03:40
В подгузнике и с виагрой: в России подполковник с женой умерли во время БДСМ-секса
03:02
Контакт с больным COVID-19: врач сказал, почему нужно изолироваться на две недели Видео
Реклама
02:14
Какого числа отмечаются католическая и православная Пасха и Песах в 2021 году Видео
01:36
Гороскоп на 27 января для всех: пламенная влюбленность, горестное расставание и повышение Видео
00:56
Умерла известная украинская актриса и звезда Джентльмен-шоу
00:55
Опубликовано первое фото британского вируса-"мутанта" Видео
00:24
Байден отменил скандальные указы Трампа и закрыл границу: как будут пускать в США Видео
00:19
"Горячие булочки": полуголая Maruv показала развратное фото со своей подругой
25 января, понедельник
23:52
Украина не может использовать ни одной вакцины от коронавируса: названа причина Видео
23:09
Генсек ПАСЕ рассказала, как окружение Зеленского сорвало ее визит в Украину Видео
23:03
Эксперт объяснил, кому надеяться на коммунальные субсидии
22:58
Когда Сретение Господне в 2021 году и как его отмечать Видео
22:48
Плохой привкус во рту: причины и возможные серьезные последствия Видео
22:33
Белый дом выдвинул требование Кремлю по Навальному Видео
22:14
Инфекционист озвучила печальный сценарий развития пандемии коронавируса в Украине Видео
22:07
Стало известно, как Слуга народа собирается пропихивать Витренко в министры Видео
21:41
Стали известны новые детали о вакцине от коронавируса Moderna Видео
Реклама
21:31
В Киев нагрянет ураган: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды Видео
21:17
Гороскоп на 26 января для всех: ударная новость, неожиданный диагноз и воплощение нереальной мечты Видео
20:51
"Спасайся, кто может": инфекционист разнесла тайную вакцинацию VIP-чиновников
20:33
1700 гривен за конденсат от кондиционера: украинцам придумали новый штраф
20:31
Появилось ещё одно подтверждение факта разработки Ghost of Tsushima 2 для PS5 Видео
20:28
"Худший кризис за 100 лет": в ООН предупредили о риске мирового раскола Видео
20:18
На Львовщине впервые обнаружили хантавирус Видео
20:14
Зеленский огласил, когда начнется вакцинация от COVID-19 в Украине Видео
19:53
Эксперт объяснил, почему у Зеленского сделают номинальное снижение тарифов Видео
19:47
HBO Max и Warner Bros работают над сериалом о Гарри Поттере
19:46
Врач растолковал, почему в Украине "затих" коронавирус Видео
19:45
Убытки поставщиков от ограничения цены газа должны быть компенсированы - эксперт
19:43
Санкции против России из-за Навального: в ЕС сделали неожиданное заявление Видео
19:42
Кропивницкий или Кировоград: в вопросе поставлена точка Видео
19:18
Ремейк легендарной игры Diablo II все же увидит свет – СМИ Видео
19:12
Алену Апину Минкульт добавил в черный список
18:58
"Женечка, я иду к тебе": Григорий Решетник рассказал о своей странной выходке
18:36
Послы G7 представили дорожную карту реформ: что ждет Украину Видео
18:32
Силовые или кардио тренировки: что полезнее для здоровья Видео
18:30
Для одной из лучших RPG в истории Disco Elysium вышел официальный русский перевод Видео
Реклама
18:13
Кабмин готовится ввести старый карантин: самое важное о новых запретах Видео
18:09
На премьере Голосу країни Тине Кароль устроили сюрприз ко дню рождения Видео
18:05
"Избавиться от лизоблюдов": что украинцы пожелали Зеленскому в его день рождения Видео
17:55
6 вещей, которые никогда нельзя говорить человеку с депрессией Видео
17:52
Морозов до -20 уже не будет: синоптики дали прогноз погоды на февраль Видео
17:28
Вкусная спаржа — простой пошаговый рецепт Видео
17:26
Netflix назвал исполнительницу главной роли в сериале Ведьмак: Истоки крови
17:17
Скончались после вакцины от коронавируса: иммунолог назвал причину смертей Видео
17:15
Стало известно о новом достижении Telegram на фоне продолжающегося скандала вокруг WhatsApp
17:15
Ученые рассказали, какие из человеческих рас слабы перед COVID-19 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять