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Как снять гель-лак в домашних условиях: 3 эффективных способа

3 февраля 2022, 17:23

Как снять гель лак в домашних условиях и укрепить ногтевую пластину после процедуры - расскажет Главред.

ногти
Как снять гел лак дома / bleskk.com

Гелевое покрытие выглядит ярко и держится на ногтях довольно долго. Но отрастая, может испортить весь вид, придавая неухоженный вид рукам. Иногда возможности посетить маникюрный салон нет, и снимать гель-лак приходится самостоятельно. Как это сделать правильно и обойтись меньшими потерями, разобрался Главред.

Для снятия гель-лака вам понадобятся:

  • Ватные диски;
  • Пилка абразивностью до 180 грит;
  • Жидкость для снятия лака – выбирайте именно подходящую для гель-лака;
  • Апельсиновая палочка;
  • Питательный крем.

Как в домашних условиях снять гель лак

  • Необходимо смазать кожу вокруг ногтей жирным кремом или маслом для кутикулы. Это защитит ее от воздействия ацетона и агрессивных веществ в жидкости дл снятия лака. Жесткой пилкой необходимо спилить верхний слой покрытия.
  • Затем необходимо приложить к ногтям ватные диски, смоченные жидкостью для снятия лака. Держать их нужно не более 10-15 минут.
  • После этого, нужно удалить остатки размякшего гель лака апельсиновой палочкой. Не стоит использовать железные изделия – таким образом вы можете травмировать ногтевую пластину.

Как снять гель-лак дома без фольги

Если нет возможности снимать покрытие с помощью фольги и ацетона, на помощь может прийти обычный бесцветный лак.

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Нужно вымыть руки и обезжирить ногтевую пластину, чтобы лак хорошо взялся. Нанесите бесцветный лак на каждый ноготь в несколько слоев, чем толще покрытие, тем легче будет его снять. Потом нужно приготовить теплую ванночку для рук с добавлением соды и подержать там руки 2-3 минуты. Апельсиновой палочкой удалите гель-лак. Сначала снимайте то, что отделяется легко, если есть остатки покрытия, повторите процедуру. Но не пытайтесь соскребать лак.

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Снятие гель-лака с помощью фольги

Этот метод можно назвать классическим методом для снятия покрытия в домашних условиях. Для того, чтобы убрать гель-лак с ногтей необходимо небольшие кусочки ватных дисков, смоченных в жидкости для снятия лака приложить к ногтевой пластине и обмотать их фольгой В такой бане ногти нужно выдержать не менее 15 минут. Затем снимать фольгу по очереди, удаляя гель-лак апельсиновой палочкой. Остатки геля можно подпилить, однако сильно не увлекайтесь, чтобы не истончить пластину.

Как ухаживать за ногтями после снятия гель лака

Гель-лак – довольно агрессивное покрытие, которое не проходит бесследно для ногтей. Чтобы укрепить ногтевую пластину после снятия лака, не стоит забывать про увлажнение и питание кожи рук и кутикулы. Кремы и сыворотки с витамином Е помогут вернуть ноготкам здоровье. В борьбе за красоту можно делать укрепляющие ванночки с морской солью и эфирными маслами. Всю домашнюю работу необходимо выполнять в перчатках.

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