Как снять гель-лак в домашних условиях: 3 эффективных способа

Как снять гел лак дома / bleskk.com

Гелевое покрытие выглядит ярко и держится на ногтях довольно долго. Но отрастая, может испортить весь вид, придавая неухоженный вид рукам. Иногда возможности посетить маникюрный салон нет, и снимать гель-лак приходится самостоятельно. Как это сделать правильно и обойтись меньшими потерями, разобрался Главред.

Для снятия гель-лака вам понадобятся:

Ватные диски;

Пилка абразивностью до 180 грит;

Жидкость для снятия лака – выбирайте именно подходящую для гель-лака;

Апельсиновая палочка;

Питательный крем.

Как в домашних условиях снять гель лак

Необходимо смазать кожу вокруг ногтей жирным кремом или маслом для кутикулы. Это защитит ее от воздействия ацетона и агрессивных веществ в жидкости дл снятия лака. Жесткой пилкой необходимо спилить верхний слой покрытия.

Затем необходимо приложить к ногтям ватные диски, смоченные жидкостью для снятия лака. Держать их нужно не более 10-15 минут.

После этого, нужно удалить остатки размякшего гель лака апельсиновой палочкой. Не стоит использовать железные изделия – таким образом вы можете травмировать ногтевую пластину.

Как снять гель-лак дома без фольги

Если нет возможности снимать покрытие с помощью фольги и ацетона, на помощь может прийти обычный бесцветный лак.

Реклама

Нужно вымыть руки и обезжирить ногтевую пластину, чтобы лак хорошо взялся. Нанесите бесцветный лак на каждый ноготь в несколько слоев, чем толще покрытие, тем легче будет его снять. Потом нужно приготовить теплую ванночку для рук с добавлением соды и подержать там руки 2-3 минуты. Апельсиновой палочкой удалите гель-лак. Сначала снимайте то, что отделяется легко, если есть остатки покрытия, повторите процедуру. Но не пытайтесь соскребать лак.

Читайте такжеСамый красивый маникюр на День Валентина 2022, который заставит сердце биться сильнее

Снятие гель-лака с помощью фольги

Этот метод можно назвать классическим методом для снятия покрытия в домашних условиях. Для того, чтобы убрать гель-лак с ногтей необходимо небольшие кусочки ватных дисков, смоченных в жидкости для снятия лака приложить к ногтевой пластине и обмотать их фольгой В такой бане ногти нужно выдержать не менее 15 минут. Затем снимать фольгу по очереди, удаляя гель-лак апельсиновой палочкой. Остатки геля можно подпилить, однако сильно не увлекайтесь, чтобы не истончить пластину.

Как ухаживать за ногтями после снятия гель лака

Гель-лак – довольно агрессивное покрытие, которое не проходит бесследно для ногтей. Чтобы укрепить ногтевую пластину после снятия лака, не стоит забывать про увлажнение и питание кожи рук и кутикулы. Кремы и сыворотки с витамином Е помогут вернуть ноготкам здоровье. В борьбе за красоту можно делать укрепляющие ванночки с морской солью и эфирными маслами. Всю домашнюю работу необходимо выполнять в перчатках.

Читайте также: