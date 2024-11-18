Какой маникюр делать на Новый год 2025 года: трендовые варианты на любой вкус

Вы узнаете:
- Главные тренды на новогодний маникюр
- Что в моде на зимний сезон 2024-2025 в маникюре
- Какие цвета лучше выбирать для маникюра на новый год
Новый год - это время праздничного настроения, а также возможность выглядеть стильно и незабываемо. Однако возникает вопрос, какой цвет маникюра сделать на Новый год 2025 года и какую форму выбрать, чтобы быть в тренде.
Главред исследовал главные тенденции на Pinterest и узнал, какой маникюр делать на Новый год 2025 года, чтобы выглядеть на все сто.
Символом 2025 года по китайскому календарю станет Деревянный Змей. Это элегантное и мистическое существо, которое ассоциируется с изяществом и спокойствием. Поэтому основными цветами года станут зеленый, изумрудный, голубой, коричневый и золотой.
Эти оттенки прекрасно подходят для праздничного маникюра, символизируя гармонию природы, роскошь и силу. Для тех, кто хочет добавить нотку блеска, актуальными будут переливающиеся покрытия, эффект "кошачьего глаза" или глиттер.
Сочетание зеленого и золотого в разных дизайнах это также удачный вариант, который точно привлечет внимание многих. Еще варианты, какой модный маникюр на 2025 год сделать - это использование геометрических рисунков, тонких линий и однотонного покрытия в пастельных или естественных оттенках.
Можно также обратить внимание на объемный дизайн. Например, камни, лепнина или элементы в виде змеиных чешуек идеально подчеркнут тематику года. Не менее популярными остаются френч с яркими акцентами, а также маникюр с тематическими рисунками.
Какой цвет маникюра нельзя делать на 2025 год
Если вы хотите сделать не просто красивый маникюр, а такой, который будет идеально подходить под тематику праздника, то красный и ярко-оранжевый оттенки могут быть не совсем удачными, ведь они не согласуются с энергетикой года Деревянного Змея.
Также стоит осторожно использовать черный цвет: он может выглядеть слишком тяжелым и не праздничным. Зато, если вам нравятся темные оттенки, выберите глубокий зеленый, синий или шоколадный.
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Что такое Pinterest?
Pinterest - социальный веб-сервис для создания коллекций фото и видео. Основан Беном Зильберманном в 2010 году. Главное назначение Pinterest заключается в помощи пользователям в поиске идей для творчества, моды, домашнего декора, кулинарии и т.д., пишет Википедия.
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