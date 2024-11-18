Какой маникюр делать на Новый год 2025 года: трендовые варианты на любой вкус

Многие девушки и женщины уже в поисках, какой маникюр на новый год 2025 сделать, чтобы руки выглядели стильно.

https://glavred.info/fashion/kakoy-manikyur-delat-na-novyy-god-2025-goda-trendovye-varianty-na-lyuboy-vkus-10615121.html Ссылка скопирована

Какой модный маникюр на 2025 год сделать в новогоднюю ночь / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Главные тренды на новогодний маникюр

Что в моде на зимний сезон 2024-2025 в маникюре

Какие цвета лучше выбирать для маникюра на новый год

Новый год - это время праздничного настроения, а также возможность выглядеть стильно и незабываемо. Однако возникает вопрос, какой цвет маникюра сделать на Новый год 2025 года и какую форму выбрать, чтобы быть в тренде.

Главред исследовал главные тенденции на Pinterest и узнал, какой маникюр делать на Новый год 2025 года, чтобы выглядеть на все сто.

видео дня

Символом 2025 года по китайскому календарю станет Деревянный Змей. Это элегантное и мистическое существо, которое ассоциируется с изяществом и спокойствием. Поэтому основными цветами года станут зеленый, изумрудный, голубой, коричневый и золотой.

Эти оттенки прекрасно подходят для праздничного маникюра, символизируя гармонию природы, роскошь и силу. Для тех, кто хочет добавить нотку блеска, актуальными будут переливающиеся покрытия, эффект "кошачьего глаза" или глиттер.

Сочетание зеленого и золотого в разных дизайнах это также удачный вариант, который точно привлечет внимание многих. Еще варианты, какой модный маникюр на 2025 год сделать - это использование геометрических рисунков, тонких линий и однотонного покрытия в пастельных или естественных оттенках.

Можно также обратить внимание на объемный дизайн. Например, камни, лепнина или элементы в виде змеиных чешуек идеально подчеркнут тематику года. Не менее популярными остаются френч с яркими акцентами, а также маникюр с тематическими рисунками.

Какой цвет маникюра нельзя делать на 2025 год

Если вы хотите сделать не просто красивый маникюр, а такой, который будет идеально подходить под тематику праздника, то красный и ярко-оранжевый оттенки могут быть не совсем удачными, ведь они не согласуются с энергетикой года Деревянного Змея.

Также стоит осторожно использовать черный цвет: он может выглядеть слишком тяжелым и не праздничным. Зато, если вам нравятся темные оттенки, выберите глубокий зеленый, синий или шоколадный.

Другие новости о маникюре:

Что такое Pinterest? Pinterest - социальный веб-сервис для создания коллекций фото и видео. Основан Беном Зильберманном в 2010 году. Главное назначение Pinterest заключается в помощи пользователям в поиске идей для творчества, моды, домашнего декора, кулинарии и т.д., пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред