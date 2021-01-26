Календарь стрижек на февраль 2021: благоприятные дни для перемен в себе и судьбе

Лунный календарь стрижек на февраль 2021 - удачные дни / 1zoom.ru

Лунный календарь стрижек волос на февраль 2021 года расписал все благоприятные дни для визита к стилисту. И эти знания явно будут не лишними, ведь в этом месяце нас ждет День всех влюбленных (День святого Валентина 2021).

Гороскоп на февраль 2021 года всем знакам Зодиака обещает долгожданный глоток свободы: 8-го числа Солнце соединится с Меркурием в Водолее, что даст толчок творческому началу в каждом из нас. В середине месяца активизируется желание общения, а под конец – острая потребность в любви и семейной (дружественной) поддержке. На этом фоне любовные стрижки февраля станут едва ли не важнее, чем денежные стрижки в этом месяце.

Главред выяснил, когда стоит идти к стилисту перед Днем святого Валентина 2021 и в какие дни стрижка изменит жизнь к лучшему.

Читайте такжеВеликие церковные праздники в феврале 2021 и календарь постовКак пишут АстроСфера и Мир космоса, благоприятные дни для стрижки в феврале следующие:

1 февраля – благоприятный день для стрижки и окрашивания волос: стрижка улучшит эмоциональный фон.

– благоприятный день для стрижки и окрашивания волос: стрижка улучшит эмоциональный фон. 2 февраля – нейтральный: стрижка укрепит здоровье в целом, но ухудшит здоровье самих волос.

3 февраля – нейтральный: стрижка повысит авторитет среди окружения, но важно не переборщить и не стричься слишком коротко.

4 февраля – неблагоприятный: стрижка может спровоцировать проблемы в жизни.

– неблагоприятный: стрижка может спровоцировать проблемы в жизни. 5 февраля – неблагоприятный.

– неблагоприятный. 6 февраля – крайне неблагоприятный день для стрижки.

– крайне неблагоприятный день для стрижки. 7 февраля – неблагоприятный.

– неблагоприятный. 8 февраля – благоприятный: стрижка усилит обаяние.

– благоприятный: стрижка усилит обаяние. 9 февраля – неблагоприятный.

– неблагоприятный. 10 февраля – неблагоприятный: стрижка грозит спровоцировать денежные проблемы и конфликты с окружением.

– неблагоприятный: стрижка грозит спровоцировать денежные проблемы и конфликты с окружением. 11 февраля – неблагоприятный: стрижка отвлечет от важных дел.

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12 февраля – неблагоприятный: из-за стрижки может появиться перхоть.

– неблагоприятный: из-за стрижки может появиться перхоть. 13 февраля – нейтральный: стрижка привлечет деньги, но ослабит здоровье самих волос.

14 февраля – неблагоприятный день.

– неблагоприятный день. 15 февраля – неблагоприятный день и для стрижки, и окрашивания волос.

– неблагоприятный день и для стрижки, и окрашивания волос. 16 февраля – благоприятный: стрижка привлечет деньги и укрепит здоровье.

– благоприятный: стрижка привлечет деньги и укрепит здоровье. 17 февраля – очень благоприятный: стрижка усилит интуицию.

– очень благоприятный: стрижка усилит интуицию. 18 февраля – кардинально менять прическу не стоит, но освежить стрижку можно.

19 февраля – нейтральный.

20 февраля – неблагоприятный: могут появиться проблемы со здоровьем.

– неблагоприятный: могут появиться проблемы со здоровьем. 21 февраля – благоприятный.

– благоприятный. 22 февраля – нейтральный: стрижка привлечет деньги, но ухудшит здоровье волос.

23 февраля – благоприятный: стрижка привлечет деньги и укрепит здоровье.

– благоприятный: стрижка привлечет деньги и укрепит здоровье. 24 февраля – благоприятный: стрижка привлечет деньги и укрепит здоровье.

– благоприятный: стрижка привлечет деньги и укрепит здоровье. 25 февраля – неблагоприятный.

– неблагоприятный. 26 февраля – неблагоприятный.

– неблагоприятный. 27 февраля – неблагоприятный.

– неблагоприятный. 28 февраля – нейтральный: стрижка спровоцирует перемены в жизни, но не факт – что позитивные.

Лунный календарь стрижек на март 2021 выделил такие благоприятные дни для стрижки: 1-2, 4, 6-8, 11, 16-18, 20, 23, 25-27 и 31 марта. Самый благоприятный день для стрижки в марте 2021 – это 20-е число, а самый неблагоприятный – 19-е.