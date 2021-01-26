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Календарь стрижек на февраль 2021: благоприятные дни для перемен в себе и судьбе

26 января 2021, 08:01

Лунный календарь стрижек волос на февраль 2021 года подскажет самые благоприятные дни для посещения стилиста.

Лунный календарь стрижек на февраль 2021 - удачные дни
Лунный календарь стрижек на февраль 2021 - удачные дни / 1zoom.ru

Лунный календарь стрижек волос на февраль 2021 года расписал все благоприятные дни для визита к стилисту. И эти знания явно будут не лишними, ведь в этом месяце нас ждет День всех влюбленных (День святого Валентина 2021).

Гороскоп на февраль 2021 года всем знакам Зодиака обещает долгожданный глоток свободы: 8-го числа Солнце соединится с Меркурием в Водолее, что даст толчок творческому началу в каждом из нас. В середине месяца активизируется желание общения, а под конец – острая потребность в любви и семейной (дружественной) поддержке. На этом фоне любовные стрижки февраля станут едва ли не важнее, чем денежные стрижки в этом месяце.

Главред выяснил, когда стоит идти к стилисту перед Днем святого Валентина 2021 и в какие дни стрижка изменит жизнь к лучшему.

Читайте такжеВеликие церковные праздники в феврале 2021 и календарь постовКак пишут АстроСфера и Мир космоса, благоприятные дни для стрижки в феврале следующие:

  • 1 февраля – благоприятный день для стрижки и окрашивания волос: стрижка улучшит эмоциональный фон.
  • 2 февраля – нейтральный: стрижка укрепит здоровье в целом, но ухудшит здоровье самих волос.
  • 3 февраля – нейтральный: стрижка повысит авторитет среди окружения, но важно не переборщить и не стричься слишком коротко.
  • 4 февраля – неблагоприятный: стрижка может спровоцировать проблемы в жизни.
  • 5 февраля – неблагоприятный.
  • 6 февраля – крайне неблагоприятный день для стрижки.
  • 7 февраля – неблагоприятный.
  • 8 февраля – благоприятный: стрижка усилит обаяние.
  • 9 февраля – неблагоприятный.
  • 10 февраля – неблагоприятный: стрижка грозит спровоцировать денежные проблемы и конфликты с окружением.
  • 11 февраля – неблагоприятный: стрижка отвлечет от важных дел.

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  • 12 февраля – неблагоприятный: из-за стрижки может появиться перхоть.
  • 13 февраля – нейтральный: стрижка привлечет деньги, но ослабит здоровье самих волос.
  • 14 февраля – неблагоприятный день.
  • 15 февраля – неблагоприятный день и для стрижки, и окрашивания волос.
  • 16 февраля – благоприятный: стрижка привлечет деньги и укрепит здоровье.
  • 17 февраля – очень благоприятный: стрижка усилит интуицию.
  • 18 февраля – кардинально менять прическу не стоит, но освежить стрижку можно.
  • 19 февраля – нейтральный.
  • 20 февраля – неблагоприятный: могут появиться проблемы со здоровьем.
  • 21 февраля – благоприятный.
  • 22 февраля – нейтральный: стрижка привлечет деньги, но ухудшит здоровье волос.
  • 23 февраля – благоприятный: стрижка привлечет деньги и укрепит здоровье.
  • 24 февраля – благоприятный: стрижка привлечет деньги и укрепит здоровье.
  • 25 февраля – неблагоприятный.
  • 26 февраля – неблагоприятный.
  • 27 февраля – неблагоприятный.
  • 28 февраля – нейтральный: стрижка спровоцирует перемены в жизни, но не факт – что позитивные.

Лунный календарь стрижек на март 2021 выделил такие благоприятные дни для стрижки: 1-2, 4, 6-8, 11, 16-18, 20, 23, 25-27 и 31 марта. Самый благоприятный день для стрижки в марте 2021 – это 20-е число, а самый неблагоприятный – 19-е.

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