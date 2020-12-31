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Календарь стрижек на январь 2021: когда делать стрижки для привлечения денег и удачи

31 декабря 2020, 05:01

Лунный календарь стрижек в январе 2021 назвал благоприятные дни, когда стрижка пойдет на пользу кошельку и здоровью – и дни, когда стричься не стоит.

Лунный календарь стрижек на январь 2021 - денежные стрижки января 2021
Лунный календарь стрижек на январь 2021 - денежные стрижки января 2021 / 1zoom.ru

Китайский Новый год 2021 наступит лишь 12 февраля – до этого мы всё еще находимся под властью Крысы и Козерога. Однако – благодаря ингрессии Солнца в знак Водолея 8 января – люди почувствуют духовное пробуждение. Нас захлестнут желания и фантазии, в том числе любовные. На этом фоне захочется обновить свой стиль, сменить имидж – прихорошиться в глазах противоположного пола.

Лунный календарь стрижек на январь 2021 поможет выбрать правильные благоприятные дни для стрижки. В каждой женщине живет ведьмочка – и благодаря новой стрижке она активирует свою интуицию и харизму, заручится поддержкой мира космоса и астросферы.

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Благоприятные дни для стрижки в январе 2021 – когда лучше всего стричься в январе 2021

Сразу оговоримся, что денежные стрижки в январе 2021 лучше всего делать 14, 17, 24 и 25-го числа.

Итак, когда стричься в январе 2021:

  • 1 января – волосы будут расти медленнее, но станут пышнее; стрижка усилит харизму и здоровье;
  • 2 января – стрижка привлечет в жизнь удачу – но может спровоцировать проблемы со здоровьем;
  • 3 января – стрижка добавит сил и здоровья, прокачает оптимизм;
  • 4 января – стрижка укрепит здоровье в целом – но спровоцирует появление лишних килограммов;
  • 5 января – стрижка поможет повысить авторитет – но еще и пополнеть;
  • 6 января – стрижка спровоцирует неприятности, причем сразу в нескольких сферах жизни;
  • 7 января – если и делать стрижку, то только у мастера: чем больше укоротишь волосы сам себе – тем больше денег потом потеряешь;
  • 8 января – стрижка грозит обернуться нервным срывом;
  • 9 января – после стрижки вероятны болезни – как физические, так и психологические;
  • 10 января – стрижка усилит обаяние, подтолкнет к принятию нужного решения;

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  • 11 января – стрижка, по уверениям эзотериков, сокращает жизнь – или, как минимум, активность;
  • 12 января – стрижка придаст уверенности в себе;
  • 13 января – стрижка поможет организму обновиться;
  • 14 января – волосы после стрижки могут стать непослушными – зато новая прическа привлечет в жизнь деньги;
  • 15 января – стрижка поставит под угрозу важные планы;
  • 16 января – стрижка подарит вдохновение – но может плохо отразиться на любовной сфере;
  • 17 января – стрижка усилит иммунитет, зарядит вдохновением и привлечет деньги в карман;
  • 18 января – стрижка усилит интуицию – плюс волосы начнут расти быстрее;
  • 19 января – стрижка грозит привлечь в жизнь негатив;
  • 20 января – стрижка увеличит срок жизни – но сами волосы могут стать непослушными;

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  • 21 января – из-за стрижки может ухудшиться самочувствие;
  • 22 января – стрижка защитит от чужой негативной энергетики;
  • 23 января – нейтральный день;
  • 24 января – стрижка привлечет в жизнь деньги – но стричься лучше самому (челку подравнять хотя бы): чужая энергетика может плохо отразиться на здоровье;
  • 25 января – стрижка поможет в решении финансовых вопросов;
  • 26 января – после стрижки возможна депрессия;
  • 27 января – стрижка может спровоцировать проблемы со здоровьем;
  • 28 января – стрижка может спровоцировать нежелательные перемены в жизни, а также проблемы со здоровьем (особенно – с эндокринной и кровеносной системой);
  • 29 января – стрижка может спровоцировать нежелательные перемены в жизни;
  • 30 января – стрижка сохранит форму надолго, благотворно повлияет на легкие и харизму;
  • 31 января – стрижка будет удачной и зарядит волосы здоровьем.

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Лунный календарь стрижек на февраль 2021 выделил такие благоприятные дни для стрижки: 1, 4, 7-9, 17-18, 21, 23-24 и 27-28 февраля. Самый благоприятный день для стрижки в феврале 2021 – это 18-е число, а самый неблагоприятный – 14-е.

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