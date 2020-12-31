Календарь стрижек на январь 2021: когда делать стрижки для привлечения денег и удачи

Лунный календарь стрижек в январе 2021 назвал благоприятные дни, когда стрижка пойдет на пользу кошельку и здоровью – и дни, когда стричься не стоит.
Китайский Новый год 2021 наступит лишь 12 февраля – до этого мы всё еще находимся под властью Крысы и Козерога. Однако – благодаря ингрессии Солнца в знак Водолея 8 января – люди почувствуют духовное пробуждение. Нас захлестнут желания и фантазии, в том числе любовные. На этом фоне захочется обновить свой стиль, сменить имидж – прихорошиться в глазах противоположного пола.
Лунный календарь стрижек на январь 2021 поможет выбрать правильные благоприятные дни для стрижки. В каждой женщине живет ведьмочка – и благодаря новой стрижке она активирует свою интуицию и харизму, заручится поддержкой мира космоса и астросферы.
Читайте такжеПравославный календарь свадеб 2021 и благоприятные дни для венчания
Благоприятные дни для стрижки в январе 2021 – когда лучше всего стричься в январе 2021
Сразу оговоримся, что денежные стрижки в январе 2021 лучше всего делать 14, 17, 24 и 25-го числа.
Итак, когда стричься в январе 2021:
- 1 января – волосы будут расти медленнее, но станут пышнее; стрижка усилит харизму и здоровье;
- 2 января – стрижка привлечет в жизнь удачу – но может спровоцировать проблемы со здоровьем;
- 3 января – стрижка добавит сил и здоровья, прокачает оптимизм;
- 4 января – стрижка укрепит здоровье в целом – но спровоцирует появление лишних килограммов;
- 5 января – стрижка поможет повысить авторитет – но еще и пополнеть;
- 6 января – стрижка спровоцирует неприятности, причем сразу в нескольких сферах жизни;
- 7 января – если и делать стрижку, то только у мастера: чем больше укоротишь волосы сам себе – тем больше денег потом потеряешь;
- 8 января – стрижка грозит обернуться нервным срывом;
- 9 января – после стрижки вероятны болезни – как физические, так и психологические;
- 10 января – стрижка усилит обаяние, подтолкнет к принятию нужного решения;
Читайте такжеКалендарь крещения ребенка 2021: когда можно и когда нельзя крестить ребенка
- 11 января – стрижка, по уверениям эзотериков, сокращает жизнь – или, как минимум, активность;
- 12 января – стрижка придаст уверенности в себе;
- 13 января – стрижка поможет организму обновиться;
- 14 января – волосы после стрижки могут стать непослушными – зато новая прическа привлечет в жизнь деньги;
- 15 января – стрижка поставит под угрозу важные планы;
- 16 января – стрижка подарит вдохновение – но может плохо отразиться на любовной сфере;
- 17 января – стрижка усилит иммунитет, зарядит вдохновением и привлечет деньги в карман;
- 18 января – стрижка усилит интуицию – плюс волосы начнут расти быстрее;
- 19 января – стрижка грозит привлечь в жизнь негатив;
- 20 января – стрижка увеличит срок жизни – но сами волосы могут стать непослушными;
Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на январь 2021: как сильно прижмет на Рождество и Крещение
- 21 января – из-за стрижки может ухудшиться самочувствие;
- 22 января – стрижка защитит от чужой негативной энергетики;
- 23 января – нейтральный день;
- 24 января – стрижка привлечет в жизнь деньги – но стричься лучше самому (челку подравнять хотя бы): чужая энергетика может плохо отразиться на здоровье;
- 25 января – стрижка поможет в решении финансовых вопросов;
- 26 января – после стрижки возможна депрессия;
- 27 января – стрижка может спровоцировать проблемы со здоровьем;
- 28 января – стрижка может спровоцировать нежелательные перемены в жизни, а также проблемы со здоровьем (особенно – с эндокринной и кровеносной системой);
- 29 января – стрижка может спровоцировать нежелательные перемены в жизни;
- 30 января – стрижка сохранит форму надолго, благотворно повлияет на легкие и харизму;
- 31 января – стрижка будет удачной и зарядит волосы здоровьем.
Читайте такжеЛунный посевной календарь на 2021 год: таблица и дельные советы
Лунный календарь стрижек на февраль 2021 выделил такие благоприятные дни для стрижки: 1, 4, 7-9, 17-18, 21, 23-24 и 27-28 февраля. Самый благоприятный день для стрижки в феврале 2021 – это 18-е число, а самый неблагоприятный – 14-е.