Календарь стрижек на январь 2021: когда делать стрижки для привлечения денег и удачи

Лунный календарь стрижек на январь 2021 - денежные стрижки января 2021 / 1zoom.ru

Китайский Новый год 2021 наступит лишь 12 февраля – до этого мы всё еще находимся под властью Крысы и Козерога. Однако – благодаря ингрессии Солнца в знак Водолея 8 января – люди почувствуют духовное пробуждение. Нас захлестнут желания и фантазии, в том числе любовные. На этом фоне захочется обновить свой стиль, сменить имидж – прихорошиться в глазах противоположного пола.

Лунный календарь стрижек на январь 2021 поможет выбрать правильные благоприятные дни для стрижки. В каждой женщине живет ведьмочка – и благодаря новой стрижке она активирует свою интуицию и харизму, заручится поддержкой мира космоса и астросферы.

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Благоприятные дни для стрижки в январе 2021 – когда лучше всего стричься в январе 2021

Сразу оговоримся, что денежные стрижки в январе 2021 лучше всего делать 14, 17, 24 и 25-го числа.

Итак, когда стричься в январе 2021:

1 января – волосы будут расти медленнее, но станут пышнее; стрижка усилит харизму и здоровье;

– волосы будут расти медленнее, но станут пышнее; стрижка усилит харизму и здоровье; 2 января – стрижка привлечет в жизнь удачу – но может спровоцировать проблемы со здоровьем;

3 января – стрижка добавит сил и здоровья, прокачает оптимизм;

– стрижка добавит сил и здоровья, прокачает оптимизм; 4 января – стрижка укрепит здоровье в целом – но спровоцирует появление лишних килограммов;

5 января – стрижка поможет повысить авторитет – но еще и пополнеть;

6 января – стрижка спровоцирует неприятности, причем сразу в нескольких сферах жизни;

– стрижка спровоцирует неприятности, причем сразу в нескольких сферах жизни; 7 января – если и делать стрижку, то только у мастера: чем больше укоротишь волосы сам себе – тем больше денег потом потеряешь;

8 января – стрижка грозит обернуться нервным срывом;

– стрижка грозит обернуться нервным срывом; 9 января – после стрижки вероятны болезни – как физические, так и психологические;

– после стрижки вероятны болезни – как физические, так и психологические; 10 января – стрижка усилит обаяние, подтолкнет к принятию нужного решения;

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11 января – стрижка, по уверениям эзотериков, сокращает жизнь – или, как минимум, активность;

– стрижка, по уверениям эзотериков, сокращает жизнь – или, как минимум, активность; 12 января – стрижка придаст уверенности в себе;

– стрижка придаст уверенности в себе; 13 января – стрижка поможет организму обновиться;

– стрижка поможет организму обновиться; 14 января – волосы после стрижки могут стать непослушными – зато новая прическа привлечет в жизнь деньги;

15 января – стрижка поставит под угрозу важные планы;

– стрижка поставит под угрозу важные планы; 16 января – стрижка подарит вдохновение – но может плохо отразиться на любовной сфере;

17 января – стрижка усилит иммунитет, зарядит вдохновением и привлечет деньги в карман;

– стрижка усилит иммунитет, зарядит вдохновением и привлечет деньги в карман; 18 января – стрижка усилит интуицию – плюс волосы начнут расти быстрее;

– стрижка усилит интуицию – плюс волосы начнут расти быстрее; 19 января – стрижка грозит привлечь в жизнь негатив;

– стрижка грозит привлечь в жизнь негатив; 20 января – стрижка увеличит срок жизни – но сами волосы могут стать непослушными;

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21 января – из-за стрижки может ухудшиться самочувствие;

– из-за стрижки может ухудшиться самочувствие; 22 января – стрижка защитит от чужой негативной энергетики;

– стрижка защитит от чужой негативной энергетики; 23 января – нейтральный день;

24 января – стрижка привлечет в жизнь деньги – но стричься лучше самому (челку подравнять хотя бы): чужая энергетика может плохо отразиться на здоровье;

25 января – стрижка поможет в решении финансовых вопросов;

– стрижка поможет в решении финансовых вопросов; 26 января – после стрижки возможна депрессия;

– после стрижки возможна депрессия; 27 января – стрижка может спровоцировать проблемы со здоровьем;

– стрижка может спровоцировать проблемы со здоровьем; 28 января – стрижка может спровоцировать нежелательные перемены в жизни, а также проблемы со здоровьем (особенно – с эндокринной и кровеносной системой);

29 января – стрижка может спровоцировать нежелательные перемены в жизни;

– стрижка может спровоцировать нежелательные перемены в жизни; 30 января – стрижка сохранит форму надолго, благотворно повлияет на легкие и харизму;

– стрижка сохранит форму надолго, благотворно повлияет на легкие и харизму; 31 января – стрижка будет удачной и зарядит волосы здоровьем.

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Лунный календарь стрижек на февраль 2021 выделил такие благоприятные дни для стрижки: 1, 4, 7-9, 17-18, 21, 23-24 и 27-28 февраля. Самый благоприятный день для стрижки в феврале 2021 – это 18-е число, а самый неблагоприятный – 14-е.