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Летний маникюр на короткие ногти 2020: фуксия и мята на ногтях - фото

Ногти - отличная возможность сказать миру что-то важное или показать ему свои мечты.

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

25 июня 2020, 06:34

  • Летний маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Летний маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Летний маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Летний маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Летний маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Летний маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Летний маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Летний маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Летний маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Летний маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Летний маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Летний маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Летний маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Летний маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Летний маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Летний маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Летний маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Летний маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Летний маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Летний маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Летний маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Летний маникюр на короткие ногти 2020 Instagram

Мы испытываем самые приятные чувства, когда выбираем себе модный наряд. Но еще больше мы радуемся, когда выбираем лак для ногтей – словно дети, которые мечтательно смотрят на новогоднюю елку и ждут подарки, которые им подарит Дед Мороз, мы пытаемся представить, как роскошно мы будем выглядеть, когда цвет разольется и застынет на наших ногтях.

Сегодня мы можем выбрать лак любого цвета и создать самый красивый маникюр – дома или в салоне красоты. Важно находить время для себя и хотя бы в маникюре позволить себе полную свободу.

Разрешите себе эксперименты с цветом и украшениями для ногтей – это всего лишь маникюр, но если результат вам понравится, то ощутите прилив энергии и вдохновение.

Сегодня мы подготовили для вас подборку модных вариантов летнего маникюра 2020 для коротких ногтей – особенно она будет полезна тем, кто привык делать маникюр в домашних условиях самостоятельно. В нашей фотогалерее собраны образцы - там все понятно без слов.

Модный летний маникюр на короткие ногти

Яркий животный принт

В 2020 году летом в моде цветной животный принт – зеленый, синий, красный, кирпичный. И выглядит он менее агрессивно, чем классический вариант. Наоборот, сочные краски излучают свет, а рисунок – намек на экзотику, которая из-за карантина сейчас не особо доступна. Не стоит нагромождать ногти – нужен только легкий штрих.

Летний маникюр на короткие ногти 2020
Летний маникюр на короткие ногти 2020 / Instagram

Фуксия

Это модный цвет лета 2020, поэтому если не хотите заморачиваться с рисунком, то просто покрасьте ногти лаком цвета фуксия и у вас получится самый стильный маникюр. Также можно один-два ноготка украсить – этот цвет очень дружелюбный и вряд ли его можно чем-то испортить.

Летний маникюр на короткие ногти 2020
Летний маникюр на короткие ногти 2020 / Instagram

Мак

Не откладывайте счастье на потом, лучше отложите проблемы… и создайте модный красный маникюр на короткие ногти. Цвет красного мака заполняет собой все пространство, поэтому он не особо приветлив к разного рода украшениям и рисункам. Но вы можете один ноготок покрасить белым или бежевым лаком, и нарисовать что-то на нем - получится эффектно.

Летний маникюр на короткие ногти 2020
Летний маникюр на короткие ногти 2020 / Instagram

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Лимон

В моде яркий желтый цвет, поэтому совершенно не важно, как вы им распорядитесь – в любом случае получится потрясающий маникюр. Можете сделать желтый френч на короткие ногти с узенькой "улыбкой" у края ногтя, можете просто покрасить ногти желтым лаком и украсить блестками, цветами или геометрическими фигурками. И даже обычный желтый маникюр на короткие ногти без рисунка будет согревать душу и радовать глаз, потому что он – это солнце!

Летний маникюр на короткие ногти 2020
Летний маникюр на короткие ногти 2020 / Instagram

Мята

Как только приходит лето, на пороге появляется освежающий и многообещающий мятный маникюр. Этот цвет безумно нравится нашим глазам, он успокаивает нас и напоминает о чистом небе, море и приятной прохладе в тенечке под палящим солнцем. На коротких ногтях мятный цвет смотрится удачно, поэтому смело создавайте этот яркий маникюр и будете в тренде!

Летний маникюр на короткие ногти 2020
Летний маникюр на короткие ногти 2020 / Instagram

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Пальмы

Иногда ногти - отличная возможность сказать миру что-то важное или показать ему свои мечты. Поэтому в модном паблике Instagram сейчас многие выставляют на всеобщее обозрение ногти с пальмами – это, судя по всему, тоска по настоящему лету, курортам и отдыхе на берегу океана. Кроме того, в моде фруктовый нейл-арт: выбирайте любой лак в качестве основы, и на одном-двух ноготках разместите лимоны, бананы, клубнику, арбузы, ананасы, кокосы или картинку того фрукта, который больше всего любите. Если умеете – рисуйте, если нет – в продаже полно всевозможных наклеек.

Летний маникюр на короткие ногти 2020
Летний маникюр на короткие ногти 2020 / Instagram

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