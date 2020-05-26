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Календарь стрижек и удачи: благоприятные дни для стрижки в июне 2020

26 мая 2020, 06:25

Когда стричься в июне 2020, чтоб укрепить здоровье волос и улучшить свою судьбу, выяснил Главред.

Лунный календарь стрижек на июнь 2020 - дни, чтоб поймать удачу
Лунный календарь стрижек на июнь 2020 - дни, чтоб поймать удачу / 1zoom.ru

Лунный календарь стрижек на июнь 2020 вычислил самые благоприятные дни для стрижки в июне 2020, когда новая стрижка не только обновит имидж, но и привлечет счастье и удачу.

Карантин в Украине ослабили. Даже метро и городской транспорт уже пустили. Так что к мастеру в салон попасть стало проще. Самое время обрезать заросшую челку и украсить себя новой прической. Тем более что из-за масочного режима – у наших женщин, как в строгих арабских странах, возможности покрасоваться резко сократились.

Итак, астросфера и мир Космоса выделили следующие благоприятные дни для стрижки в июне 2020, которые обещают позитивные изменения в карьере и успех у противоположного пола:

  • 1 июня – лучше не стричься, а окрасить волосы натуральными красителями;
  • 2 июня – от стрижки лучше отказаться, а волосы красить натуральными растительными красителями (например, хной) – это полезно для бизнеса;
  • 3 июня – стрижка привлечет деньги в жизнь, а вот на отношения с противоположным ее влияние спорное;
  • 4 июня – стрижка укрепит здоровье и привлечет в жизнь деньги;
  • 5 июня – стрижка ухудшит здоровье, в первую очередь душевное;
  • 6 июня – ужасный день для похода в салон, лучше не трогать волосы;
  • 7 июня – хороший день для стрижки (от похода к парикмахеру стоит отказаться лишь тем, у кого есть проблемы с эндокринной и кровеносной системой);
  • 8 июня – хороший день для стрижки, особенно для тех, кто жаждет жизненных перемен (только стоит заранее четко сформулировать свои планы);
  • 9 июня – нейтральный день: стрижка – особенно экспериментальная – пройдет хорошо, но отрастать волосы потом будут долго (успеет надоесть);
  • 10 июня – стрижка грозит проблемами со здоровьем;
  • 11 июня – нейтральный день;
  • 12 июня – стрижка укрепит здоровье в целом;
  • 13 июня – нейтральный день;
  • 14 июня – стрижка противопоказана – она грозит неприятностями по всем фронтам;
  • 15 июня – ради здоровья самих волос от стрижки лучше отказаться;

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  • 16 июня – лучше не стричься: стрижка грозит хандрой и может появиться перхоть;
  • 17 июня – стрижка превратит любую женщину в эффектную красотку, а мужчину – в импозантного джентльмена;
  • 18 июня – стрижка привлечет внимание противоположного пола и в целом улучшит мировосприятие;
  • 19 июня – стрижка ускорит рост волос – а вот продолжительность жизни может укоротить;
  • 20 июня – стрижку лучше не делать: волосы станут непослушными;
  • 21 июня – по приметам, стрижка в этот день сокращает жизнь;
  • 22 июня – стрижка вряд ли будет удачной, так что визит в салон лучше перенести;
  • 23 июня – волосы станут непослушными – зато деньги в карман потекут;
  • 24 июня – из-за стрижки могут сорваться важные планы;
  • 25 июня – отличный день для стрижки – и с точки зрения волос, и для привлечения вдохновения в жизнь;
  • 26 июня – замечательный день для стрижки: и здоровье улучшится, и деньги в жизнь поможет привлечь;
  • 27 июня – стрижка усилит интуицию;
  • 28 июня – самый лучший день месяца для стрижки – можно рассчитывать на улучшение жизни во всех сферах;
  • 29 июня – волосы лучше вообще лишний раз не трогать, чтоб не привлечь в жизнь негатив;
  • 30 июня – стричься не стоит – лучше заняться оздоровительными процедурами.

Лунный календарь стрижек на июль 2020 выделил такие благоприятные дни для стрижки: 1, 3-4, 9-10, 14-15, 17-19, 23-24, 27 и 30-31 июля. Самый благоприятный день для стрижки в июле 2020 – это 27-е число.

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