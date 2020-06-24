Календарь стрижек и денег: благоприятные дни для стрижки в июле 2020

Лунный календарь стрижек на июль 2020 - лучшие дни для красоты и удачи / 1zoom.ru

Лунный календарь стрижек на июль 2020 подскажет, когда лучше всего идти к стилисту – чтобы не только сменить имидж, но и снизить негативные тенденции месяца, привлечь деньги в кошелек и прокачать харизму.

А это будет совсем не лишним, ведь почти до середины месяца – нас ждет ретроградный Меркурий 2020. Это время обострения конфликтов, возвращения в жизнь старых проблем и повышенного чувства усталости. В этот период особенно не стоит ослаблять свою энергетику не вовремя сделанной стрижкой.

Благоприятные дни для стрижки в июле 2020 – даты

Самые благоприятные дни для стрижки в июле 2020 выпали на начало и конец месяца. В эти дни Астросфера и Мир космоса и советуют стричься тем, кто жаждет позитивных изменений не только в карьере, но и успеха у противоположного пола.

1 июля – сама стрижка выйдет удачной, но может ухудшить отношения с противоположным полом;

2 июля – неблагоприятный день;

– неблагоприятный день; 3 июля – стрижка привлечет деньги в жизнь;

– стрижка привлечет деньги в жизнь; 4 июля – стрижка привлечет в жизнь деньги и укрепит здоровье;

– стрижка привлечет в жизнь деньги и укрепит здоровье; 5 июля – неблагоприятный день: может спровоцировать депрессию;

– неблагоприятный день: может спровоцировать депрессию; 6 июля – неблагоприятный день, лучше не трогать волосы;

– неблагоприятный день, лучше не трогать волосы; 7 июля – неблагоприятный день, особенно для тех, у кого есть проблемы с эндокринной и кровеносной системой;

– неблагоприятный день, особенно для тех, у кого есть проблемы с эндокринной и кровеносной системой; 8 июля – неблагоприятный день;

– неблагоприятный день; 9 июля – стрижка – особенно экспериментальная – укрепит здоровье и усилит харизму;

– стрижка – особенно экспериментальная – укрепит здоровье и усилит харизму; 10 июля – неблагоприятный день: ухудшится здоровье волос и организма в целом;

Читайте такжеВ моду вернулась изумительная женская стрижка маллет из 80-х: фото

11 июля – лучше не трогать волосы;

– лучше не трогать волосы; 12 июля – внешний вид волос ухудшится;

– внешний вид волос ухудшится; 13 июля – неблагоприятный день: волосы начнут хуже расти;

– неблагоприятный день: волосы начнут хуже расти; 14 июля – нейтральный день: стрижка будет удачной, но может спровоцировать недоразумения с семьей;

15 июля – стрижка зарядит энергией и добавит положительных эмоций;

– стрижка зарядит энергией и добавит положительных эмоций; 16 июля – неблагоприятный день: спровоцирует конфликты и психологические проблемы;

– неблагоприятный день: спровоцирует конфликты и психологические проблемы; 17 июля – нейтральный день: стрижка улучшит структуру волос, но может спровоцировать меланхолию;

18 июля – отличный день для стрижки: она привлечет внимание противоположного пола, смена цвете волос – привлечет деньги в кошелек;

– отличный день для стрижки: она привлечет внимание противоположного пола, смена цвете волос – привлечет деньги в кошелек; 19 июля – стрижка ускорит рост волос – а вот продолжительность жизни может укоротить;

20 июля – стрижку стоит делать лишь тем, кто желает кардинально изменить свою жизнь;

Читайте такжеВ моде блестящая женская стрижка с эффектом омоложения боб-каре: фото

21 июля – нейтральный день: стрижка обновит организм, но ее влияние на судьбу непредсказуемо;

22 июля – стрижка быстро потеряет форму, зато привлечет в жизнь деньги;

23 июля – стрижку и окрашивание стоит делать лишь тем, у кого есть финансовые проблемы – иначе эффект будет противоположным;

24 июля – стрижка подарит вдохновение и укрепит деловые связи;

– стрижка подарит вдохновение и укрепит деловые связи; 25 июля – волосы после стрижки станет сложно укладывать – зато она привлечет деньги в жизнь;

26 июля – волосы лучше не трогать;

– волосы лучше не трогать; 27 июля – стрижка усилит интуицию и сексуальность;

– стрижка усилит интуицию и сексуальность; 28 июля – неблагоприятный день;

– неблагоприятный день; 29 июля – нейтральный день;

30 июля – стричься не стоит;

– стричься не стоит; 31 июля – стрижка защитит от негативной энергетики и поможет с решением финансовых вопросов.

Лунный календарь стрижек на август 2020 выделил такие благоприятные дни для стрижки: 1-2, 10-11, 15-17, 20, 23, 26 и 28-29 августа. Самый благоприятный день для стрижки в августе 2020 – это 26-е число, а самый неблагоприятный – 25-е.