Чтоб любили и деньги, и парни: календарь стрижек на август 2020

Лунный календарь стрижек на август 2020 пригодится всем, кто хочется обновить имидж под конец лета – от кардинальных перемен до просто выровнять челку.
Начнем с того, что гороскоп на август 2020 обещает нам всем непростой месяц и проблемы с психикой. Поднять себе настроение многие захотят новой прической. Но стрижка в августе может изменить не только имидж, но и судьбу.
Когда самые благоприятные дни для стрижки в августе 2020 – выяснил Главред.
Благоприятные дни для стрижки в августе 2020 – даты
Самые благоприятные дни для стрижки в августе 2020 Астросфера и Мир космоса запланировали на месяца. В эти дни стоит стричься тем, кто хочет укрепить здоровье и материальное благополучие.
Итак, когда стричься в августе 2020:
- 1 августа – стрижка пойдет на пользу здоровью и кошельку;
- 2 августа – стрижка позволит решить финансовые проблемы;
- 3 августа – стрижка рискует привлечь депрессию;
- 4 августа – стрижка может спровоцировать проблемы со здоровьем;
- 5 августа – стрижка может спровоцировать проблемы с сосудами и спровоцировать набор лишних кило;
- 6 августа – из-за стрижки может появиться перхоть;
- 7 августа – из-за стрижки может появиться перхоть;
- 8 августа – стрижка может спровоцировать выпадение волос и проблемы со здоровьем;
- 9 августа – стрижка улучшит настроение, но после нее могут начать выпадать волосы;
- 10 августа – стрижка улучшит внешний вид и привлечет в жизнь правильных, нужных людей;
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- 11 августа – стрижка добавит красоты, харизмы и улучшит положение в обществе;
- 12 августа – лучше не стричься, иначе ждут мелкие неприятности и пакости;
- 13 августа – волосы станут непослушными;
- 14 августа – стрижка спровоцирует психологические проблемы;
- 15 августа – нейтральный день;
- 16 августа – стрижка поможет добиться успеха в жизни;
- 17 августа – нейтральный день: волосы станут более здоровыми, а вот силы в организме уменьшатся;
- 18 августа – стрижку стоит делать лишь тем, кто желает кардинально изменить свою жизнь;
- 19 августа – стрижка, по народным поверьям, может укоротить продолжительность жизни;
- 20 августа – стрижка ускорит рост волос и обновит силы организма;
- 21 августа – нейтральный день: стрижка добавит денег в кошелек, но ее влияние на судьбу непредсказуемо;
- 22 августа – стрижка может спровоцировать срыв важных планов;
- 23 августа – стрижка наполнит вдохновением и энергией;
- 24 августа – стрижка может ухудшить отношения с противоположным полом;
- 25 августа – крайне неблагоприятный день для стрижки, худший в этом месяце;
- 26 августа – новая стрижка усилит сексуальность и обострит интуицию;
- 27 августа – волосы лучше вообще не трогать;
- 28 августа – стрижка сделает волосы гуще и укрепит здоровье;
- 29 августа – нейтральный день: стрижка пойдет на пользу волосам, но может спровоцировать проблемы со здоровьем; стоит провести окрашивание натуральным красителем – если нужно улучшить отношения с начальством;
- 30 августа – нейтральный день: стрижку стоит заменить на окрашивание натуральным красителем (это улучшит дела на работе);
- 31 августа – стрижка привлечет в жизнь деньги, но не пойдет на пользу самим волосам.
Лунный календарь стрижек на сентябрь 2020 выделил такие благоприятные дни для стрижки: 1, 6-8, 10, 14-16, 21, 24-25 и 29-30 сентября. Самый благоприятный день для стрижки в сентябре 2020 – это 24-е число, а самый неблагоприятный – 23-е.