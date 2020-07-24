Чтоб любили и деньги, и парни: календарь стрижек на август 2020

Лунный календарь стрижек на август 2020 - лучшие дни / 1zoom.ru

Лунный календарь стрижек на август 2020 пригодится всем, кто хочется обновить имидж под конец лета – от кардинальных перемен до просто выровнять челку.

Начнем с того, что гороскоп на август 2020 обещает нам всем непростой месяц и проблемы с психикой. Поднять себе настроение многие захотят новой прической. Но стрижка в августе может изменить не только имидж, но и судьбу.

Когда самые благоприятные дни для стрижки в августе 2020 – выяснил Главред.

Благоприятные дни для стрижки в августе 2020 – даты

Самые благоприятные дни для стрижки в августе 2020 Астросфера и Мир космоса запланировали на месяца. В эти дни стоит стричься тем, кто хочет укрепить здоровье и материальное благополучие.

Итак, когда стричься в августе 2020:

1 августа – стрижка пойдет на пользу здоровью и кошельку;

– стрижка пойдет на пользу здоровью и кошельку; 2 августа – стрижка позволит решить финансовые проблемы;

– стрижка позволит решить финансовые проблемы; 3 августа – стрижка рискует привлечь депрессию;

– стрижка рискует привлечь депрессию; 4 августа – стрижка может спровоцировать проблемы со здоровьем;

– стрижка может спровоцировать проблемы со здоровьем; 5 августа – стрижка может спровоцировать проблемы с сосудами и спровоцировать набор лишних кило;

– стрижка может спровоцировать проблемы с сосудами и спровоцировать набор лишних кило; 6 августа – из-за стрижки может появиться перхоть;

– из-за стрижки может появиться перхоть; 7 августа – из-за стрижки может появиться перхоть;

– из-за стрижки может появиться перхоть; 8 августа – стрижка может спровоцировать выпадение волос и проблемы со здоровьем;

– стрижка может спровоцировать выпадение волос и проблемы со здоровьем; 9 августа – стрижка улучшит настроение, но после нее могут начать выпадать волосы;

– стрижка улучшит настроение, но после нее могут начать выпадать волосы; 10 августа – стрижка улучшит внешний вид и привлечет в жизнь правильных, нужных людей;

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11 августа – стрижка добавит красоты, харизмы и улучшит положение в обществе;

– стрижка добавит красоты, харизмы и улучшит положение в обществе; 12 августа – лучше не стричься, иначе ждут мелкие неприятности и пакости;

– лучше не стричься, иначе ждут мелкие неприятности и пакости; 13 августа – волосы станут непослушными;

– волосы станут непослушными; 14 августа – стрижка спровоцирует психологические проблемы;

– стрижка спровоцирует психологические проблемы; 15 августа – нейтральный день;

16 августа – стрижка поможет добиться успеха в жизни;

– стрижка поможет добиться успеха в жизни; 17 августа – нейтральный день: волосы станут более здоровыми, а вот силы в организме уменьшатся;

18 августа – стрижку стоит делать лишь тем, кто желает кардинально изменить свою жизнь;

19 августа – стрижка, по народным поверьям, может укоротить продолжительность жизни;

– стрижка, по народным поверьям, может укоротить продолжительность жизни; 20 августа – стрижка ускорит рост волос и обновит силы организма;

– стрижка ускорит рост волос и обновит силы организма; 21 августа – нейтральный день: стрижка добавит денег в кошелек, но ее влияние на судьбу непредсказуемо;

22 августа – стрижка может спровоцировать срыв важных планов;

– стрижка может спровоцировать срыв важных планов; 23 августа – стрижка наполнит вдохновением и энергией;

– стрижка наполнит вдохновением и энергией; 24 августа – стрижка может ухудшить отношения с противоположным полом;

– стрижка может ухудшить отношения с противоположным полом; 25 августа – крайне неблагоприятный день для стрижки, худший в этом месяце;

– крайне неблагоприятный день для стрижки, худший в этом месяце; 26 августа – новая стрижка усилит сексуальность и обострит интуицию;

– новая стрижка усилит сексуальность и обострит интуицию; 27 августа – волосы лучше вообще не трогать;

– волосы лучше вообще не трогать; 28 августа – стрижка сделает волосы гуще и укрепит здоровье;

– стрижка сделает волосы гуще и укрепит здоровье; 29 августа – нейтральный день: стрижка пойдет на пользу волосам, но может спровоцировать проблемы со здоровьем; стоит провести окрашивание натуральным красителем – если нужно улучшить отношения с начальством;

30 августа – нейтральный день: стрижку стоит заменить на окрашивание натуральным красителем (это улучшит дела на работе);

31 августа – стрижка привлечет в жизнь деньги, но не пойдет на пользу самим волосам.

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2020 выделил такие благоприятные дни для стрижки: 1, 6-8, 10, 14-16, 21, 24-25 и 29-30 сентября. Самый благоприятный день для стрижки в сентябре 2020 – это 24-е число, а самый неблагоприятный – 23-е.