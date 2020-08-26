Календарь стрижек на сентябрь 2020 - чтоб деньги и любовь привлечь

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2020 - самые лучшие дни / 1zoom.ru

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2020 пригодится всем, кто решил начать новый - осенний – сезон с новым имиджем.

Гороскоп на сентябрь 2020 на первый план выводит работу: для большинства знаков Зодиака именно эта сфера подкинет забот и проблем. А рабочие дела потянут за собой и финансовую сферу. Стрижка, что сделана в правильный день, поможет сгладить негативные тенденции сентября: усилит харизму и придаст уверенности в себе, добавит гармонии в отношения с партнерами (по работе и в любви).

Когда самые благоприятные дни для стрижки в сентябре 2020 – выяснил Главред.

Читайте такжеПравильный церковный календарь на сентябрь 2020 – все праздники

Благоприятные дни для стрижки в сентябре 2020 – даты

Наиболее благоприятные дни для стрижки в сентябре 2020 Астросфера и Мир космоса наметили на конец месяца. Но и в начале сентября есть несколько дат, когда стоит смело отправляться к стилисту. В эти дни рекомендуется стричься тем, кто заботится о своем здоровье и материальном благополучии.

Итак, когда стричься в сентябре 2020:

1 сентября – стрижка укрепит здоровье и пойдет на пользу кошельку, можно краситься в яркий цвет;

– стрижка укрепит здоровье и пойдет на пользу кошельку, можно краситься в яркий цвет; 2 сентября – неблагоприятный день: стрижка рискует спровоцировать депрессию;

– неблагоприятный день: стрижка рискует спровоцировать депрессию; 3 сентября – неблагоприятный день: стрижка ослабит как здоровье волос, так и организма в целом; можно краситься в темные цвета;

– неблагоприятный день: стрижка ослабит как здоровье волос, так и организма в целом; можно краситься в темные цвета; 4 сентября – стрижка в этот день – удар для эндокринной и кровеносной систем;

– стрижка в этот день – удар для эндокринной и кровеносной систем; 5 сентября – из-за стрижки могут сорваться важные планы;

– из-за стрижки могут сорваться важные планы; 6 сентября – стрижка усилит харизму, улучшит работу легких;

– стрижка усилит харизму, улучшит работу легких; 7 сентября – стрижка поможет привлечь полезные знакомства и деловые связи, улучшит здоровье волос; полезно краситься натуральными красителями;

– стрижка поможет привлечь полезные знакомства и деловые связи, улучшит здоровье волос; полезно краситься натуральными красителями; 8 сентября – стрижка улучшит настроение и укрепит структуру волос;

– стрижка улучшит настроение и укрепит структуру волос; 9 сентября – стрижка поможет избавиться от проблем;

– стрижка поможет избавиться от проблем; 10 сентября – стрижка усилит авторитет и укрепит позиции на работе, но делать очень короткую стрижку не стоит;

Читайте такжеВ моде превосходная стрижка французский боб с эффектом омоложения - фото

11 сентября – стрижка привлечет в жизнь проблемы;

– стрижка привлечет в жизнь проблемы; 12 сентября – стрижка, скорее всего, выйдет неудачной;

– стрижка, скорее всего, выйдет неудачной; 13 сентября – стрижка спровоцирует психологические проблемы и ссоры;

– стрижка спровоцирует психологические проблемы и ссоры; 14 сентября – нейтральный день;

15 сентября – стрижка усилит харизму и популярность среди противоположного пола;

– стрижка усилит харизму и популярность среди противоположного пола; 16 сентября – стрижка может сократить жизнь – или, как минимум, снизит активность;

– стрижка может сократить жизнь – или, как минимум, снизит активность; 17 сентября – стрижку стоит делать лишь тем, кто желает кардинально изменить свою жизнь;

18 сентября – нейтральный день;

19 сентября – стрижка ослабит волосы – но поможет привлечь деньги;

20 сентября – стрижка рискует спровоцировать срыв важных планов;

– стрижка рискует спровоцировать срыв важных планов; 21 сентября – стрижка наполнит вдохновением и энергией;

– стрижка наполнит вдохновением и энергией; 22 сентября – после стрижки волосы станут непослушными;

– после стрижки волосы станут непослушными; 23 сентября – крайне неблагоприятный день: стрижка рискует принести разлад в семью;

– крайне неблагоприятный день: стрижка рискует принести разлад в семью; 24 сентября – крайне благоприятный день: стрижка усилит интуицию и сексуальность, что благотворно скажется на общении с противоположным полом;

– крайне благоприятный день: стрижка усилит интуицию и сексуальность, что благотворно скажется на общении с противоположным полом; 25 сентября – нейтральный день;

26 сентября – делать стрижку стоит лишь в том случае, если надо, чтобы волосы стали быстрее расти;

27 сентября – волосы лучше не трогать, чтоб не спровоцировать проблемы со здоровьем;

– волосы лучше не трогать, чтоб не спровоцировать проблемы со здоровьем; 28 сентября – нейтральный день, полезно делать окрашивание растительными краситлями;

29 сентября – стрижка привлечет в жизнь деньги;

– стрижка привлечет в жизнь деньги; 30 сентября – стрижка усилит интуицию и привлечет в жизнь деньги.

Лунный календарь стрижек на октябрь 2020 выделил такие благоприятные дни для стрижки: 4-5, 7, 9, 13-15, 20-21 и 26-27 октября. Самый благоприятный день для стрижки в октябре 2020 – это 5-е число, а самый неблагоприятный – 2-е.