Календарь стрижек на сентябрь 2020 - чтоб деньги и любовь привлечь

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2020 подскажет самые благоприятные дни, когда стрижка благотворно повлияет на судьбу.
Лунный календарь стрижек на сентябрь 2020 пригодится всем, кто решил начать новый - осенний – сезон с новым имиджем.
Гороскоп на сентябрь 2020 на первый план выводит работу: для большинства знаков Зодиака именно эта сфера подкинет забот и проблем. А рабочие дела потянут за собой и финансовую сферу. Стрижка, что сделана в правильный день, поможет сгладить негативные тенденции сентября: усилит харизму и придаст уверенности в себе, добавит гармонии в отношения с партнерами (по работе и в любви).
Когда самые благоприятные дни для стрижки в сентябре 2020 – выяснил Главред.
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Благоприятные дни для стрижки в сентябре 2020 – даты
Наиболее благоприятные дни для стрижки в сентябре 2020 Астросфера и Мир космоса наметили на конец месяца. Но и в начале сентября есть несколько дат, когда стоит смело отправляться к стилисту. В эти дни рекомендуется стричься тем, кто заботится о своем здоровье и материальном благополучии.
Итак, когда стричься в сентябре 2020:
- 1 сентября – стрижка укрепит здоровье и пойдет на пользу кошельку, можно краситься в яркий цвет;
- 2 сентября – неблагоприятный день: стрижка рискует спровоцировать депрессию;
- 3 сентября – неблагоприятный день: стрижка ослабит как здоровье волос, так и организма в целом; можно краситься в темные цвета;
- 4 сентября – стрижка в этот день – удар для эндокринной и кровеносной систем;
- 5 сентября – из-за стрижки могут сорваться важные планы;
- 6 сентября – стрижка усилит харизму, улучшит работу легких;
- 7 сентября – стрижка поможет привлечь полезные знакомства и деловые связи, улучшит здоровье волос; полезно краситься натуральными красителями;
- 8 сентября – стрижка улучшит настроение и укрепит структуру волос;
- 9 сентября – стрижка поможет избавиться от проблем;
- 10 сентября – стрижка усилит авторитет и укрепит позиции на работе, но делать очень короткую стрижку не стоит;
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- 11 сентября – стрижка привлечет в жизнь проблемы;
- 12 сентября – стрижка, скорее всего, выйдет неудачной;
- 13 сентября – стрижка спровоцирует психологические проблемы и ссоры;
- 14 сентября – нейтральный день;
- 15 сентября – стрижка усилит харизму и популярность среди противоположного пола;
- 16 сентября – стрижка может сократить жизнь – или, как минимум, снизит активность;
- 17 сентября – стрижку стоит делать лишь тем, кто желает кардинально изменить свою жизнь;
- 18 сентября – нейтральный день;
- 19 сентября – стрижка ослабит волосы – но поможет привлечь деньги;
- 20 сентября – стрижка рискует спровоцировать срыв важных планов;
- 21 сентября – стрижка наполнит вдохновением и энергией;
- 22 сентября – после стрижки волосы станут непослушными;
- 23 сентября – крайне неблагоприятный день: стрижка рискует принести разлад в семью;
- 24 сентября – крайне благоприятный день: стрижка усилит интуицию и сексуальность, что благотворно скажется на общении с противоположным полом;
- 25 сентября – нейтральный день;
- 26 сентября – делать стрижку стоит лишь в том случае, если надо, чтобы волосы стали быстрее расти;
- 27 сентября – волосы лучше не трогать, чтоб не спровоцировать проблемы со здоровьем;
- 28 сентября – нейтральный день, полезно делать окрашивание растительными краситлями;
- 29 сентября – стрижка привлечет в жизнь деньги;
- 30 сентября – стрижка усилит интуицию и привлечет в жизнь деньги.
Лунный календарь стрижек на октябрь 2020 выделил такие благоприятные дни для стрижки: 4-5, 7, 9, 13-15, 20-21 и 26-27 октября. Самый благоприятный день для стрижки в октябре 2020 – это 5-е число, а самый неблагоприятный – 2-е.