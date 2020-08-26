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Календарь стрижек на сентябрь 2020 - чтоб деньги и любовь привлечь

26 августа 2020, 05:56

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2020 подскажет самые благоприятные дни, когда стрижка благотворно повлияет на судьбу.

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2020 - самые лучшие дни
Лунный календарь стрижек на сентябрь 2020 - самые лучшие дни / 1zoom.ru

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2020 пригодится всем, кто решил начать новый - осенний – сезон с новым имиджем.

Гороскоп на сентябрь 2020 на первый план выводит работу: для большинства знаков Зодиака именно эта сфера подкинет забот и проблем. А рабочие дела потянут за собой и финансовую сферу. Стрижка, что сделана в правильный день, поможет сгладить негативные тенденции сентября: усилит харизму и придаст уверенности в себе, добавит гармонии в отношения с партнерами (по работе и в любви).

Когда самые благоприятные дни для стрижки в сентябре 2020 – выяснил Главред.

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Благоприятные дни для стрижки в сентябре 2020 – даты

Наиболее благоприятные дни для стрижки в сентябре 2020 Астросфера и Мир космоса наметили на конец месяца. Но и в начале сентября есть несколько дат, когда стоит смело отправляться к стилисту. В эти дни рекомендуется стричься тем, кто заботится о своем здоровье и материальном благополучии.

Итак, когда стричься в сентябре 2020:

  • 1 сентября – стрижка укрепит здоровье и пойдет на пользу кошельку, можно краситься в яркий цвет;
  • 2 сентября – неблагоприятный день: стрижка рискует спровоцировать депрессию;
  • 3 сентября – неблагоприятный день: стрижка ослабит как здоровье волос, так и организма в целом; можно краситься в темные цвета;
  • 4 сентября – стрижка в этот день – удар для эндокринной и кровеносной систем;
  • 5 сентября – из-за стрижки могут сорваться важные планы;
  • 6 сентября – стрижка усилит харизму, улучшит работу легких;
  • 7 сентября – стрижка поможет привлечь полезные знакомства и деловые связи, улучшит здоровье волос; полезно краситься натуральными красителями;
  • 8 сентября – стрижка улучшит настроение и укрепит структуру волос;
  • 9 сентября – стрижка поможет избавиться от проблем;
  • 10 сентября – стрижка усилит авторитет и укрепит позиции на работе, но делать очень короткую стрижку не стоит;

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  • 11 сентября – стрижка привлечет в жизнь проблемы;
  • 12 сентября – стрижка, скорее всего, выйдет неудачной;
  • 13 сентября – стрижка спровоцирует психологические проблемы и ссоры;
  • 14 сентября – нейтральный день;
  • 15 сентября – стрижка усилит харизму и популярность среди противоположного пола;
  • 16 сентября – стрижка может сократить жизнь – или, как минимум, снизит активность;
  • 17 сентября – стрижку стоит делать лишь тем, кто желает кардинально изменить свою жизнь;
  • 18 сентября – нейтральный день;
  • 19 сентября – стрижка ослабит волосы – но поможет привлечь деньги;
  • 20 сентября – стрижка рискует спровоцировать срыв важных планов;
  • 21 сентября – стрижка наполнит вдохновением и энергией;
  • 22 сентября – после стрижки волосы станут непослушными;
  • 23 сентября – крайне неблагоприятный день: стрижка рискует принести разлад в семью;
  • 24 сентября – крайне благоприятный день: стрижка усилит интуицию и сексуальность, что благотворно скажется на общении с противоположным полом;
  • 25 сентября – нейтральный день;
  • 26 сентября – делать стрижку стоит лишь в том случае, если надо, чтобы волосы стали быстрее расти;
  • 27 сентября – волосы лучше не трогать, чтоб не спровоцировать проблемы со здоровьем;
  • 28 сентября – нейтральный день, полезно делать окрашивание растительными краситлями;
  • 29 сентября – стрижка привлечет в жизнь деньги;
  • 30 сентября – стрижка усилит интуицию и привлечет в жизнь деньги.

Лунный календарь стрижек на октябрь 2020 выделил такие благоприятные дни для стрижки: 4-5, 7, 9, 13-15, 20-21 и 26-27 октября. Самый благоприятный день для стрижки в октябре 2020 – это 5-е число, а самый неблагоприятный – 2-е.

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