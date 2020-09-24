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Календарь стрижек на октябрь 2020 – как привлекать удачу и любовь

24 сентября 2020, 00:55

Лунный календарь стрижек на октябрь 2020 укажет самые благоприятные дни, когда стрижка изменит судьбу к лучшему.

Лунный календарь стрижек на октябрь 2020 - самые лучшие дни
Лунный календарь стрижек на октябрь 2020 - самые лучшие дни / 1zoom.ru

Лунный календарь стрижек на октябрь 2020 поможет определиться с правильной датой для стрижки – и укажет дни, когда волосы лучше не трогать.

Гороскоп на октябрь 2020 предупреждает, что настает время, когда нужно прислушиваться к своей интуиции. А одним из покровителей месяца станет Меркурий – что увеличит шансы на получения прибыли и крупных доходов. Надо только подгадать со временем, говорит Вселенная. А лунный календарь стрижек на октябрь 2020 дает всем подсказки – когда стоит не упустить свой шанс.

Когда самые благоприятные дни для стрижки в октябре 2020 – выяснил Главред.

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Благоприятные дни для стрижки в октябре 2020 – даты

Наиболее благоприятные дни для стрижки в октябре 2020 Астросфера и Мир космоса наметили преимущественно на середину месяца. Начало октября – вообще опасное время для смены имиджа.

Итак, когда стричься в октябре 2020:

  • 1 октября – нейтральный день: на здоровье волос не повлияет, но может усилить депрессию;
  • 2 октября – неблагоприятный день: стрижка рискует спровоцировать проблемы со здоровьем;
  • 3 октября – неблагоприятный день: стрижка ослабит здоровье;
  • 4 октября – нейтральный день: стричься стоит лишь тем, кто жаждет кардинальных перемен в жизни;
  • 5 октября – стрижка усилит харизму, улучшит работу легких;
  • 6 октября – нейтральный день: волосы станут расти быстрее, но может негативно повлиять на здоровье в целом. Лучше окрасить волосы натуральными красителями – это улучшит дела на работе;
  • 7 октября – стрижка улучшит настроение и укрепит структуру волос;
  • 8 октября – стрижка укрепит здоровье;
  • 9 октября – стоит ограничиться подравниванием челки или кончиков;
  • 10 октября – лучше не ходить к парикмахеру, чтоб не навлечь на себя беду;

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  • 11 октября – нейтральный день;
  • 12 октября – стрижка может спровоцировать психологические проблемы и ссоры, нарушить связи с окружающими;
  • 13 октября – стрижка открывает путь психологическим проблемам;
  • 14 октября – стрижка усилит обаяние и повысит популярность;
  • 15 октября – стрижка может сократить жизнь – или, как минимум, снизит активность;
  • 16 октября – стрижка добавит уверенности в себе;
  • 17 октября – стрижка отпугнет противоположный пол;
  • 18 октября – стрижка привлечет деньги, но ослабит волосы и снизит популярность у противоположного пола;
  • 19 октября – неблагоприятный день: стрижка отнимет энергию;
  • 20 октября – стрижка рискует спровоцировать срыв важных планов;
  • 21 октября – стрижка подарит вдохновение и творческую энергию;
  • 22 октября – стрижка привлечет деньги и укрепит здоровье;
  • 23 октября – крайне неблагоприятный день: стрижка усилит интуицию, но может спровоцировать ссоры в семье;
  • 24 октября – не стоит ни стричь, ни окрашивать волосы;
  • 25 октября – стрижка укрепит здоровье;
  • 26 октября – волосы лучше не трогать, чтоб не спровоцировать проблемы со здоровьем;
  • 27 октября – после стрижки может появиться перхоть;
  • 28 октября – стричься не стоит, зато полезно окрашивать волосы растительными красителями – это привлечет деньги;
  • 29 октября – стрижка усилит интуицию, укрепит здоровье и привлечет в жизнь деньги;
  • 30 октября – неблагоприятный день;
  • 31 октября – неблагоприятный день.

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2020 выделил такие благоприятные дни для стрижки: 1, 3, 5, 7-13, 18-19, 22 и 27-28 ноября. Самый благоприятный день для стрижки в ноябре 2020 – это 22-е число, а самый неблагоприятный – 21-е.

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