Календарь стрижек на октябрь 2020 – как привлекать удачу и любовь

Лунный календарь стрижек на октябрь 2020 укажет самые благоприятные дни, когда стрижка изменит судьбу к лучшему.
Лунный календарь стрижек на октябрь 2020 поможет определиться с правильной датой для стрижки – и укажет дни, когда волосы лучше не трогать.
Гороскоп на октябрь 2020 предупреждает, что настает время, когда нужно прислушиваться к своей интуиции. А одним из покровителей месяца станет Меркурий – что увеличит шансы на получения прибыли и крупных доходов. Надо только подгадать со временем, говорит Вселенная. А лунный календарь стрижек на октябрь 2020 дает всем подсказки – когда стоит не упустить свой шанс.
Когда самые благоприятные дни для стрижки в октябре 2020 – выяснил Главред.
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Благоприятные дни для стрижки в октябре 2020 – даты
Наиболее благоприятные дни для стрижки в октябре 2020 Астросфера и Мир космоса наметили преимущественно на середину месяца. Начало октября – вообще опасное время для смены имиджа.
Итак, когда стричься в октябре 2020:
- 1 октября – нейтральный день: на здоровье волос не повлияет, но может усилить депрессию;
- 2 октября – неблагоприятный день: стрижка рискует спровоцировать проблемы со здоровьем;
- 3 октября – неблагоприятный день: стрижка ослабит здоровье;
- 4 октября – нейтральный день: стричься стоит лишь тем, кто жаждет кардинальных перемен в жизни;
- 5 октября – стрижка усилит харизму, улучшит работу легких;
- 6 октября – нейтральный день: волосы станут расти быстрее, но может негативно повлиять на здоровье в целом. Лучше окрасить волосы натуральными красителями – это улучшит дела на работе;
- 7 октября – стрижка улучшит настроение и укрепит структуру волос;
- 8 октября – стрижка укрепит здоровье;
- 9 октября – стоит ограничиться подравниванием челки или кончиков;
- 10 октября – лучше не ходить к парикмахеру, чтоб не навлечь на себя беду;
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- 11 октября – нейтральный день;
- 12 октября – стрижка может спровоцировать психологические проблемы и ссоры, нарушить связи с окружающими;
- 13 октября – стрижка открывает путь психологическим проблемам;
- 14 октября – стрижка усилит обаяние и повысит популярность;
- 15 октября – стрижка может сократить жизнь – или, как минимум, снизит активность;
- 16 октября – стрижка добавит уверенности в себе;
- 17 октября – стрижка отпугнет противоположный пол;
- 18 октября – стрижка привлечет деньги, но ослабит волосы и снизит популярность у противоположного пола;
- 19 октября – неблагоприятный день: стрижка отнимет энергию;
- 20 октября – стрижка рискует спровоцировать срыв важных планов;
- 21 октября – стрижка подарит вдохновение и творческую энергию;
- 22 октября – стрижка привлечет деньги и укрепит здоровье;
- 23 октября – крайне неблагоприятный день: стрижка усилит интуицию, но может спровоцировать ссоры в семье;
- 24 октября – не стоит ни стричь, ни окрашивать волосы;
- 25 октября – стрижка укрепит здоровье;
- 26 октября – волосы лучше не трогать, чтоб не спровоцировать проблемы со здоровьем;
- 27 октября – после стрижки может появиться перхоть;
- 28 октября – стричься не стоит, зато полезно окрашивать волосы растительными красителями – это привлечет деньги;
- 29 октября – стрижка усилит интуицию, укрепит здоровье и привлечет в жизнь деньги;
- 30 октября – неблагоприятный день;
- 31 октября – неблагоприятный день.
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2020 выделил такие благоприятные дни для стрижки: 1, 3, 5, 7-13, 18-19, 22 и 27-28 ноября. Самый благоприятный день для стрижки в ноябре 2020 – это 22-е число, а самый неблагоприятный – 21-е.