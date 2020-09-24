Календарь стрижек на октябрь 2020 – как привлекать удачу и любовь

Лунный календарь стрижек на октябрь 2020 - самые лучшие дни / 1zoom.ru

Лунный календарь стрижек на октябрь 2020 поможет определиться с правильной датой для стрижки – и укажет дни, когда волосы лучше не трогать.

Гороскоп на октябрь 2020 предупреждает, что настает время, когда нужно прислушиваться к своей интуиции. А одним из покровителей месяца станет Меркурий – что увеличит шансы на получения прибыли и крупных доходов. Надо только подгадать со временем, говорит Вселенная. А лунный календарь стрижек на октябрь 2020 дает всем подсказки – когда стоит не упустить свой шанс.

Когда самые благоприятные дни для стрижки в октябре 2020 – выяснил Главред.

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Благоприятные дни для стрижки в октябре 2020 – даты

Наиболее благоприятные дни для стрижки в октябре 2020 Астросфера и Мир космоса наметили преимущественно на середину месяца. Начало октября – вообще опасное время для смены имиджа.

Итак, когда стричься в октябре 2020:

1 октября – нейтральный день: на здоровье волос не повлияет, но может усилить депрессию;

2 октября – неблагоприятный день: стрижка рискует спровоцировать проблемы со здоровьем;

– неблагоприятный день: стрижка рискует спровоцировать проблемы со здоровьем; 3 октября – неблагоприятный день: стрижка ослабит здоровье;

– неблагоприятный день: стрижка ослабит здоровье; 4 октября – нейтральный день: стричься стоит лишь тем, кто жаждет кардинальных перемен в жизни;

5 октября – стрижка усилит харизму, улучшит работу легких;

– стрижка усилит харизму, улучшит работу легких; 6 октября – нейтральный день: волосы станут расти быстрее, но может негативно повлиять на здоровье в целом. Лучше окрасить волосы натуральными красителями – это улучшит дела на работе;

7 октября – стрижка улучшит настроение и укрепит структуру волос;

– стрижка улучшит настроение и укрепит структуру волос; 8 октября – стрижка укрепит здоровье;

– стрижка укрепит здоровье; 9 октября – стоит ограничиться подравниванием челки или кончиков;

10 октября – лучше не ходить к парикмахеру, чтоб не навлечь на себя беду;

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11 октября – нейтральный день;

12 октября – стрижка может спровоцировать психологические проблемы и ссоры, нарушить связи с окружающими;

– стрижка может спровоцировать психологические проблемы и ссоры, нарушить связи с окружающими; 13 октября – стрижка открывает путь психологическим проблемам;

– стрижка открывает путь психологическим проблемам; 14 октября – стрижка усилит обаяние и повысит популярность;

– стрижка усилит обаяние и повысит популярность; 15 октября – стрижка может сократить жизнь – или, как минимум, снизит активность;

– стрижка может сократить жизнь – или, как минимум, снизит активность; 16 октября – стрижка добавит уверенности в себе;

– стрижка добавит уверенности в себе; 17 октября – стрижка отпугнет противоположный пол;

– стрижка отпугнет противоположный пол; 18 октября – стрижка привлечет деньги, но ослабит волосы и снизит популярность у противоположного пола;

19 октября – неблагоприятный день: стрижка отнимет энергию;

– неблагоприятный день: стрижка отнимет энергию; 20 октября – стрижка рискует спровоцировать срыв важных планов;

– стрижка рискует спровоцировать срыв важных планов; 21 октября – стрижка подарит вдохновение и творческую энергию;

– стрижка подарит вдохновение и творческую энергию; 22 октября – стрижка привлечет деньги и укрепит здоровье;

– стрижка привлечет деньги и укрепит здоровье; 23 октября – крайне неблагоприятный день: стрижка усилит интуицию, но может спровоцировать ссоры в семье;

– крайне неблагоприятный день: стрижка усилит интуицию, но может спровоцировать ссоры в семье; 24 октября – не стоит ни стричь, ни окрашивать волосы;

– не стоит ни стричь, ни окрашивать волосы; 25 октября – стрижка укрепит здоровье;

– стрижка укрепит здоровье; 26 октября – волосы лучше не трогать, чтоб не спровоцировать проблемы со здоровьем;

– волосы лучше не трогать, чтоб не спровоцировать проблемы со здоровьем; 27 октября – после стрижки может появиться перхоть;

– после стрижки может появиться перхоть; 28 октября – стричься не стоит, зато полезно окрашивать волосы растительными красителями – это привлечет деньги;

29 октября – стрижка усилит интуицию, укрепит здоровье и привлечет в жизнь деньги;

– стрижка усилит интуицию, укрепит здоровье и привлечет в жизнь деньги; 30 октября – неблагоприятный день;

– неблагоприятный день; 31 октября – неблагоприятный день.

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2020 выделил такие благоприятные дни для стрижки: 1, 3, 5, 7-13, 18-19, 22 и 27-28 ноября. Самый благоприятный день для стрижки в ноябре 2020 – это 22-е число, а самый неблагоприятный – 21-е.