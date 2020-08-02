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Завяжи меня: в моду входят умопомрачительные платья и юбки из 50-х

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

2 августа 2020, 06:35

Мода осень зима 2020- 2021 решила свети нас с ума и вытащила из своего сундука невероятные банты.

  • Модная одежда с бантами 2020 Intsagram
  • Модная одежда с бантами 2020 Intsagram
  • Модная одежда с бантами 2020 Intsagram
  • Модная одежда с бантами 2020 Intsagram
  • Модная одежда с бантами 2020 Intsagram
  • Модная одежда с бантами 2020 Intsagram
  • Модная одежда с бантами 2020 Intsagram
  • Модная одежда с бантами 2020 Intsagram
  • Модная одежда с бантами 2020 Intsagram
  • Модная одежда с бантами 2020 Intsagram
  • Модная одежда с бантами 2020 Intsagram
  • Модная одежда с бантами 2020 Intsagram
  • Модная одежда с бантами 2020 Intsagram
  • Модная одежда с бантами 2020 Intsagram
  • Модная одежда с бантами 2020 Intsagram
  • Модная одежда с бантами 2020 Intsagram
  • Модная одежда с бантами 2020 Intsagram
  • Модная одежда с бантами 2020 Intsagram
  • Модная одежда с бантами 2020 Intsagram

Мы не знаем, какой будет осень, и где мы ее проведем, но мы точно знаем, чем она запомнится. Мода 2020 подготовила потрясающий сюрприз для тех, кто любит эффектно одеваться. Все те, кто обожают в одежде легкий намек на романтику и кокетливость, будут счастливы – ведь в моду возвращаются банты!

Мелкие и большие, банты станут изюминкой модного сезона осень зима 2020-2021. Каждая женщина получит возможность почувствовать себя маленькой девочкой, или знатной дамой, платье которой украшают бантики.

Увидев осенние коллекции одежды с бантами, вы точно вспомните фильмы о французской революции – в те времена во Франции банты стали неотъемлемым элементом женской одежды. Кто-то из вас мыслями окунется в ретро-картины об английских женщинах, которые носили блузки с бантами.

А еще банты носили в молодости ваши бабушки и прабабушки – в далекие 30-е и 50-е банты произвели настоящий фурор и были визитной карточкой того времени. Вполне возможно, такой стиль вы увидите на старых семейных фотографиях.

Хотя банты, если говорить откровенно, никогда полностью не выходили из моды – за свою многолетнюю историю они не надоели и не потеряли своей силы, - если бант уместен и завязан по-взрослому и со вкусом, то он легко вытягивает весь образ.

Тем не менее, в какие-то периоды, как в сезоне осень 2020, банты получают все козыри в руки, и украшают все, что только можно украсить.

И даже если на вашей одежде нет бантов, а вы хотите выглядеть стильно, можно просто завязать тоненькую черную ленточку на руке в виде бантика – это, кстати тоже модный тренд предстоящей осени.

Главред собрал фотогалерею модной одежды на осень-зиму 2020 -21 с бантами, и подготовил подборку главных трендов.

Модная женская одежда – тренды осень-зима 2020-21

Платья с бантами

Если ищете модные платья на осень 2020, обратите внимание на варианты с бантами. Не имеет значения, как платье украшено бантами, главное, чтобы сам бант бросался в глаза – вариации белое платье и черный бант – идеальное. Кроме того, вы вполне можете украсить любое любимое платье бантом и получится запоминающийся вариант на осень.

Футболки с бантами

Для тех, кто любит комфорт и удобство, тоже стоит приготовиться к тому, что в их образ войдут банты. Самые модные футболки предстоящей осени – с бантами, которые щедро (но не обязательно) их украшают. Кстати, это могут быть и как принты в виде бантов, и отдельные элементы.

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Свитера с бантами

Банты заполонят все осенью, и свитера не станут исключением. При этом в тренде свитера, украшенные черными тонкими бантиками. Опять же, акцент на контрастах – бантик не должен теряться на свитере, а выглядеть, словно брошка – оригинально, необычно и броско.

Юбки с бантами

Мода осень зима 2020- 2021 решила свети нас с ума – в трендах умопомрачительные юбки с объемными бантами, которые завораживают и не позволяют равнодушно на них смотреть. Это может быть огромный бант на уровне линии талии спереди, или сногсшибательный бант сзади. Неповторимая юбка на осень 2020 – белая с черными бантиками, которые украшают ее, как листья дерево поздней осенью.

Читайте такжеВ моду вернулись особенные джинсы из конца "нулевых" - фотоНапомним, ранее сообщалось, еще одним из важных модных трендов осени станет бахрома – она будет украшать юбки, свитера, верхнюю одежду и сумки. Ковбои, вечеринки "Великого Гэтсби" из 20-х и эпоха "застоя" 70-х переплелись в этом стиле, который пустил корни в 2020-й.

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