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В тренды выбилась прическа хвост из 90-х: модные варианты и фото

Когда вы делаете хвост, то не забудьте о макияже, ведь лицо теперь - словно открытая книга.

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

13 июля 2020, 04:41

  • Прическа хвост 2020 Instagram
  • Прическа хвост 2020 Instagram
  • Прическа хвост 2020 Instagram
  • Прическа хвост 2020 Instagram
  • Прическа хвост 2020 Instagram
  • Прическа хвост 2020 Instagram
  • Прическа хвост 2020 Instagram
  • Прическа хвост 2020 Instagram
  • Прическа хвост 2020 Instagram
  • Прическа хвост 2020 Instagram
  • Прическа хвост 2020 Instagram
  • Прическа хвост 2020 Instagram
  • Прическа хвост 2020 Instagram

Хвост всегда в моде, потому что эта прическа – универсальная и безумно удобная. Минимум усилий и времени – и потрясающий образ в течении дня. Только заблуждаются те, кто скажет вам, что это прическа исключительно для дома – с хвостом можно покорять любые вершины в жизни. Но только в том случае, если вы сделаете красивый и правильный хвост.

В 2020 году хвост ожил, ведь на карантине все женщины мира так или иначе пришли к тому, что, работая дома, намного удобнее, если волосы собраны в хвост. С реваншем хвоста в тренды выбились мягкие резинки для волос в стиле 90-х.

Затем все вспомнили о бантах, больших бантах, которые многие шили сами в детстве. Они, кстати, тоже сейчас в тренде. Честно говоря, в условиях пандемии сложные 90-е показались многим раем. Как оказалось, может быть еще более непонятно и непредсказуемо. И вот, душа захотела тепла, воспоминаний и надежды лучшее. А еще – силы и уверенности в себе. Поэтому прическа хвост, которая, если вы замечали, наполняет вас сразу невероятной энергией и уверенностью в себе, в это удивительное время как никогда кстати.

Главред собрал для вас самые модные идеи прически хвост, а в нашей фотогалерее – образцы, которые укажут вам нужное направление без лишних слов.

Короткий хвост 2020

Короткие волосы тоже можно собрать в хвост. Конечно, у вас не получится высокий хвост, но низкий хвостик сразу освежит ваше лицо. Не стремитесь к тому, чтобы пригладить хвост - наоборот, пускай он будет текстурированным и немного растрепанным. А если хотите немного стать похожей на француженку, то, при наличии челки, вам это легко удастся.

Длинный хвост 2020

Если у вас длинные волосы, то вам повезло, ведь длинный хвост – это уже классика, поэтому он никогда не выйдет из моды. Удачным вариантом буде высокий хвост, он - само воплощение уверенности в себе. Высокий хвост, кстати, хорошо вытягивает лицо. А дальше – все зависит от вашего личного вкуса – хвост может быть ультра-гладким, или немного растрепанным. Можно также волосы накрутить, но этот стиль в этом году пошел на спад.

Кроме того, когда вы делаете хвост, то не забудьте о макияже, даже если вы сочетаете его с уличной или спортивной одеждой. Дело в том, что хвост открывает лицо, и важно подчеркнуть глаза или губы.

Низкий хвост 2020

Это любимый хвост моделей. Низкий хвост четко ассоциируется с 90-мы годами, он весь пропитан той эпохой. Вариации – разные. Если нужен вариант на деловую встречу, тогда волосы должны быть гладкими. Пробор может быть по центру, или боковой.

С низким хвостом красиво смотрится челка-шторка, которая растекается по сторонам – весь акцент сместится к глазам. Также можно добавить объема – он никогда не помешает. Когда уже соберете волосы в хвост и зафиксируете его, то сделайте легкие волны. Чтобы прическа выглядела более современно, не стремитесь к идеальным локонам – слегка растрепанные волосы выглядят эффектнее. По крайней мере, сейчас.

Мальвинка

Половина хвоста, или мальвинка - возвращается в моду. Это одна из самых универсальных причесок, которая подходит для волос любой длины. Кроме того, такая прическа добавляет объема – чем выше вы сделаете хвостик сверху, тем более объемными будут казаться ваши волосы. В то же время свободная нижняя часть ваших волос красиво обрамляет лицо и добавляет ему нежности.

Читайте такжеВ моду вернулись объемные резинки и банты для волос из 1990-х: фотоНо это еще не все. В моде также боковой низкий хвост, а также хвост с косичками. Тут все зависит от вашей фантазии и умений.

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Сейчас вы просматриваете новость «В тренды выбилась прическа хвост из 90-х: модные варианты и фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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