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В моду вернулись богемные сумки из 70-х: фото

За эту сумку мы должны сказать "спасибо" знаменитой актрисе Джейн Биркин.

13 июля 2020, 06:34

  • Плетеные сумки 2020 Instagram
  • Плетеные сумки 2020 Instagram
  • Плетеные сумки 2020 Instagram
  • Плетеные сумки 2020 Instagram
  • Плетеные сумки 2020 Instagram
  • Плетеные сумки 2020 Instagram
  • Плетеные сумки 2020 Instagram
  • Плетеные сумки 2020 Instagram
  • Плетеные сумки 2020 Instagram
  • Плетеные сумки 2020 Instagram
  • Плетеные сумки 2020 Instagram

Пандемия коронавируса должна открыть всем глаза на то, что нужно научиться жить сегодняшним днем. Весны у нас не было, а лето стало другим – мы подстраиваемся под то, что можем себе позволить, а то, чего хотим – пока в списке желаний. Тем не менее, карантин уже ослабили, и мы можем наслаждаться прогулками – мы научились их ценить. А если выйти на прогулку с новой прелестной соломенной сумкой, то будет приятно вдвойне – эта культовая сумка сейчас на пике популярности!

Теплая и беззаботная, сумка из соломы для лета – самое подходящее решение. Она действует на нас, как успокоительное – и цвет глазам приятный, и на ощупь сразу кажется, что попадаешь в деревню, исчезает суета, впереди – длинная прогулка, насыщенная приятными эмоциями и впечатлениями.

Представьте себе, в 70-х годах знаменитая англо-французская актриса и певица Джейн Биркин увидела красивую плетеную корзину на рыбацком рынке, купила себе и носила, как сумку. И, заметьте, носила ее каждый день. Более того, с соломенной корзинкой знаменитая актриса появилась даже на красной дорожке в Каннах! Вы представляете, какой надо быть смелой, чтобы пойти на такой шаг?!

А вот соломенная сумка появилась только в 1984 году, когда Джейн Биркин летела из Парижа в Лондон, и в самолете разговорилась с председателем правления компании Hermes Жаном-Луи Дюма – их места оказались рядом.

История гласит о том, что именно тогда Биркин пожаловалась своему соседу по самолету, что ищет сумку, в которую вместится все, и которая будет всегда, как новая! И такая богемная сумка появилась у нее – ее даже назвали "Гермес Биркин Бэг".

Это все к тому, что не стоит недооценивать соломенную сумку – да, в наше время это исключительно летний аксессуар, но современные дизайны настолько удачные, что сумку можно носить и на работу. Кроме того, их плетут не только из соломы – в ход идет камыш, грубая конопля или пальмовое волокно.

Отметим, что соломенные сумки были в тренде и прошлым летом, и позапрошлым – сезонность, как видите, играет немалую роль. Несмотря на то, что ежегодно меняются силуэты, детали, форма, и каждое лето соломенная сумка перевоплощается в что-то новое и оригинальное, если у вас уже есть похожая, то смело продолжайте ее носить, ведь так или иначе, главное – это материал. Тем более, в другие времена года она вряд ли будет уместной.

Мы собрали для вас главные тренды соломенных сумок 2020, также посмотрите нашу фотогалерею – там образцы для вдохновения.

Модные плетеные сумки 2020 – тренды

Тоут

Если вы любите носить сумку в руках, то обратите внимание на классические модели – сумки тоут с ручками - как правило, ручки круглые. В эту сумку можно вместить немало своих личных вещей, кроме того, она очень стильная и впишется под любой образ и контекст.

Плетеные сумки 2020
Плетеные сумки 2020 / Instagram

Кросс-боди

Такая сумка добавит вам изящества! Она небольшая, а за счет того, что ее носят через плечо, с ней вы сможете ощутить себя свободной – все, что нужно, будет рядом, но не будет напрягать. Идеальный вариант для тех, кто ищет интересную сумку для прогулки, которая не выйдет из моды никогда.

Плетеные сумки 2020
Плетеные сумки 2020 / Instagram

Сумка-коробка

Такую сумку вряд ли можно назвать выгодным вложением, ведь круглые и квадратные сумки-коробки периодически то появляются в трендах, то бесследно исчезают из них. Когда в следующий раз этим сумкам улыбнется ее величество Мода, пока никто не знает. Но если вы хотите идти в ногу со временем, тогда они – специально для вас!

Плетеные сумки 2020
Плетеные сумки 2020 / Instagram

Читайте такжеМодные сумки 2020 лето – в моду вернулись ретро-сумки из 1950-х: фотоНапомним, ранее сообщалось, если позволяют возможности, можно купить дизайнерскую сумку – как правило, такие сумки имеют историю, их создавали для определенной иконы стиля. Это особенная, всегда узнаваемая форма, текстура и лаконичный дизайн – например, стеганые сумки Шанель, или мечта миллионов – сумка Гермес.

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